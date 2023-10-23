«Как будто облако из молока». Поселок под новосибирском оказался в эпицентре песчаных бурь — кто виноват и что делать

Пыль в Новосибирске давно стала не только одной из главных городских проблем, но и одним из самых смешных локальных мемов. Мол, сколько не борись с ней, ситуация не изменится, разве что мэр назовет новую причину ее появления. Но в расположенных на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района коттеджных поселках жителей центра явно считают неженками, не нюхавшими ни пороха, ни тем более пыли. Неподалеку от их домов расположен песчаный карьер, к которому с утра до вечера ездят по грунтовой дороги тяжелые самосвалы. Протирать пыль с полочек местным жителям приходится дважды в день, мыть окна — не реже, чем раз в неделю, но помогает это слабо. Журналисты НГС побывали в Марусине, поговорили с сельчанами и узнали, кто отвечает за пыльную грутновку, и заасфальтируют ли ее когда-нибудь.
Отчаянные домохозяйки против пыли
— Вот, смотрите. — Елена Игнатова проводит пальцем по столику на веранде и демонстрирует и его, и отчетливый след на темном дереве. — Позавчера протирала. Но если бы сегодня утром, все равно пыль была бы.
Ее дом — на первой линии, и дорогу, идущую вдоль участков ДНП Марусино, видно от самого участка Игнатовых, достаточно выйти за забор. А слышно — даже с веранды.
Тяжелые грузовики проходят здесь через каждые 2–3 минуты. Сначала от города к карьеру, пустые. Затем — наоборот. Самосвалы доезжают до границы асфальтированной дороги, слегка сбавляют скорость — и тут же переваливаются на грунтовку. Из-под колес немедленно вырываются клубы желтоватой плотной пыли. Машина уходит вдаль, к карьеру, постепенно скрываясь внутри маленькой песчаной бури, поднятой ей самой.
А едва пыль оседает на обочинах, заборах и домах местных жителей, на грунтовку съезжает новая машина.
Елена с мужем из старожилов Марусина: участок ее семья приобрела еще в 2010-м. А через несколько лет в паре сотен метров от ее забора заработал карьер.
— Это все давно тянется, — рассказывает женщина, — и раньше было еще хуже, мы даже всем обществом перегораживали дорогу, и в конце концов до конца нашей территории сделали асфальт. Но дальше все равно идет грунтовка, и если ветер с востока, пыль вся к нам летит. Вытирать ее, при том, что окна у нас закрыты и работают кондиционеры, можно два раза в день.
Зимой дышать в поселке полегче, приятно бывать здесь и после дождя. Но только не в сухую, ясную погоду. Пыль, по словам Елены, не оседает даже по ночам.
— Даже когда влажно, ты в темноте на участке включаешь фонарик, чтобы что-то себе подсветить, — и видишь, что ты просто стоишь в пыли. — Всплескивает руками она.
— Как будто облако из молока, — согласна с Еленой ее соседка Лариса Астапенко. — Висит, висит, а потом оседает, и этим всем дышим и мы, и дети наши.
Вопрос детского здоровья для пенсионерки более чем актуальный: к ним с мужем в коттедж регулярно привозят погостить маленьких внуков. Дети, говорит женщина, пока переносят пыльные бури неплохо — повезло. А вот у соседского ребенка астма, и справляться его родителям куда сложнее.
На первый взгляд может показаться, что Лариса — весьма посредственная хозяйка. На горизонтальных перекладинах ограды и подоконниках — внушительный слой пыли, который даже в центре города копился бы не одну неделю. Но сибирячка протирает окна по несколько раз в неделю, и вообще большую часть дня женщины занимает уборка — нервная и бесперспективная. Как и Елена, Лариса несколько раз проводит тряпкой по карнизу, чтобы показать всю безнадежность сизифова труда… Не выдерживает и идет одеваться потеплее. Чтобы снова мыть, чистить и натирать, но вместо результата снова увидеть серую пыль.
Похожая обстановка и в соседнем Лебяжьем: по словам молодой мамы Татьяны Карстен, своих двоих детей она даже не отпускает гулять на площадку на окраине микрорайона.
За час работы в Марусино мы видим не меньше десятка пыльных заборов, под сотню немытых карнизов, ряды полуслепых от грязи стекол, которые наводят на мысль не о дорогостоящих коттеджах, а о заброшенных развалюхах.
Жители поселка вспоминают, что раньше и машин было больше, и пыли, но с тех пор, как часть дороги заасфальтировали, добавилась новая беда: водители грузовиков начали устраивать по дороге настоящие гонки. Увидеть их, впрочем, не удается. Завидев людей с большим фотоаппаратом в руках, многие шоферы застенчиво сбавляют скорость.
— Землю, которая за Марусино, возле самой грунтовки, где пыли больше всего, вообще выделили многодетным семьям, но они пока еще не начали полноценно строиться. Туалеты да сараи поставили, но регулярно не ездят, — кивает в сторону дороги Елена Игнатова и практично добавляет. — Ждем: может, многодетные жаловаться начнут, и тогда все исправят наконец?
Предыдущего улучшения, ради справедливости, добились сами марусинцы, вернее, их председатель Алексей Шитиков, который плодотворно общался с предыдущим директором карьера.
Куда ведет дорога
Песчаный карьер, который находится в нескольких сотнях метров от жилых домов, разрабатывается компанией с нехитрым названием ООО «Карьер», относящейся к строительному концерну «Сибирь».
По данным сервиса Rusprofile, генеральным директором ООО «Карьер» является Андрей Плотников, владеют компанией ООО УК «Концерн «Сибирь» и президент концерна Валерий Червов. В 2013 пресс-служба компании рассказывала, что открытое месторождение способно полностью закрыть потребности «Сибири» в песке на ближайшие 30 лет, добывать на нем планировали по 500 тонн стройматериала в год. По данным сервиса, за 2022 год выручка ООО «Карьер» составила 169 миллионов рублей, чистая прибыль — 22 миллиона рублей.
Ведущая к месторождению дорога по документам является технологической, и отвечает за нее не сельсовет.
— Дорога располагается за чертой населенного пункта, это не наши полномочия, — кратко объясняет глава Криводановского сельсовета Дмитрий Лещенко. — Мы ничего не можем сделать: ни финансирование дать, ни вообще заниматься этим вопросом. Бремя содержания [этой дороги] на «Карьере» должно быть: там только их машины ходят.
Справедливости ради, асфальтировать дорогу, находящуюся за пределами его территории, сельсовет не просто не может. Если глава по доброте душевной решит помочь, вопросы, куда он тратит деньги, возникнут у надзорных и правоохранительных органов.
Вообще пылевые бури для Криводановского сельсовета — явление частое, но другие ДНП, по словам Лещенко, начинали решать эту проблему с обращения к местным властям, а не с писем в СМИ. Сам сельсовет заниматься дорогой не только не обязан, но и не имеет права, но вместе с администрацией Новосибирского района можно было бы попробовать изменить ситуацию.
— Жалобы были на то, что грузовики гоняют, не соблюдают скоростной режим, — говорит Дмитрий Левченко. — Но это никак не решить, если не поставить на дороге сотрудников ГИБДД.
Чаще всего из жителей поселка с Лещенко общается бессменный председатель ДНП Алексей Шитиков, и он действительно обсуждал с главой сельсовета совсем другие вопросы: водоснабжение и слишком редко заезжающий в Марусино автобус.
— Эта (ведущая к карьеру — прим.ред.) дорога меня, на самом деле волнует меньше той, которая идет к Лебяжьему, — говорит председатель ДНП Марусино Алексей Шитиков и обстоятельно рассказывает о том, что пыль на окраины поселка летит с двух сторон и о планах посадить возле поселка хвойные деревья. А на вопрос, пытался ли он поговорить с руководством песчаного месторождения, отвечает вскользь.
Мол, с предыдущим директором ООО «Карьер» легко находили общий язык, при нем коммерсанns и заасфальтировали грунтовку вдоль поселковых заборов. С нынешним руководством такого контакта, похоже, нет.
Телефонных номеров руководства карьера в свободном доступе нет, поэтому за комментарием журналисты НГС обратились к генеральному директору концерна «Сибирь» Валерию Червову. По его словам, о том, что грунтовая дорога пылит, в концерне узнали недавно:
— О том, что эта проблема есть, мы узнали недавно. Сейчас будем решать ее. — Заявил он в телефонном разговоре.
— Асфальтировать дальше дорогу планируется?
— Да, планируется. Мы планируем вводить еще один карьер, разобьем эту дорогу, и будем планировать [покрытие асфальтом].
— По срокам понятно, когда будете приступать к работам?
— Нет, пока непонятно.
Что появится возле Марусина раньше и спасет его от пыли, недовольные многодетные семьи, чьи малыши нуждаются в свежем воздухе, ответственные коммерсанты с нанятыми рабочими, или же хвойные леса (им предстоит не просто вырасти, но и сначала быть посажеными), местные жители не знают.
Но многие ставят на лес.
В мае НГС писал о том, как Новосибирск накрыла пыльная буря. Мелкая взвесь поднялась с золоотвалов СГК.