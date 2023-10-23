«Как будто облако из молока». Поселок под новосибирском оказался в эпицентре песчаных бурь — кто виноват и что делать

Отчаянные домохозяйки против пыли

— Вот, смотрите. — Елена Игнатова проводит пальцем по столику на веранде и демонстрирует и его, и отчетливый след на темном дереве. — Позавчера протирала. Но если бы сегодня утром, все равно пыль была бы.



Ее дом — на первой линии, и дорогу, идущую вдоль участков ДНП Марусино, видно от самого участка Игнатовых, достаточно выйти за забор. А слышно — даже с веранды.



Тяжелые грузовики проходят здесь через каждые 2–3 минуты. Сначала от города к карьеру, пустые. Затем — наоборот. Самосвалы доезжают до границы асфальтированной дороги, слегка сбавляют скорость — и тут же переваливаются на грунтовку. Из-под колес немедленно вырываются клубы желтоватой плотной пыли. Машина уходит вдаль, к карьеру, постепенно скрываясь внутри маленькой песчаной бури, поднятой ей самой.