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Пыльная буря с золоотвала СГК накрыла левобережье Новосибирска — смотрим апокалиптичное видео

Пылящий участок сейчас увлажняют

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Из-за пыли видимость в районе Станционной упала в разы

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27 мая на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако, горожане выкладывают в соцсети видеозаписи, гадая об источнике загрязнения воздуха.

— Кажется, что это дым, но нет, это пыль! Со стороны Дивногорского в сторону Станционной. А ведь там находятся жилые дома, и всё это летит прямо на них, как можно дышать в такой пыли? — задался вопросом подписчик паблика «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В СГК подтвердили, что источником пыли является ее деятельность

Видео: «АСТ-54» «ВКонтакте»

По одной из версий пользователей, причиной возникновения пыли стали продукты горения ТЭЦ.

— Из-за сильного ветра при долгом отсутствии осадков сегодня днем появилась пыль от подсохшей кромки золоотвала. В целом золоотвал находится под слоем воды. Директор ТЭЦ-3 уже направил на место сотрудников станции. В ближайшее время пылящий участок будут увлажнять, — сообщили НГС в Сибирской генерирующей компании.

В Новосибирской области фиксируют дефицит дождей. В апреле в регионе выпало лишь 23% месячной нормы осадков. Чем это опасно.

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