Пыльная буря с золоотвала СГК накрыла левобережье Новосибирска — смотрим апокалиптичное видео

27 мая на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако, горожане выкладывают в соцсети видеозаписи, гадая об источнике загрязнения воздуха.
— Кажется, что это дым, но нет, это пыль! Со стороны Дивногорского в сторону Станционной. А ведь там находятся жилые дома, и всё это летит прямо на них, как можно дышать в такой пыли? — задался вопросом подписчик паблика «АСТ-54».
По одной из версий пользователей, причиной возникновения пыли стали продукты горения ТЭЦ.
— Из-за сильного ветра при долгом отсутствии осадков сегодня днем появилась пыль от подсохшей кромки золоотвала. В целом золоотвал находится под слоем воды. Директор ТЭЦ-3 уже направил на место сотрудников станции. В ближайшее время пылящий участок будут увлажнять, — сообщили НГС в Сибирской генерирующей компании.
В Новосибирской области фиксируют дефицит дождей. В апреле в регионе выпало лишь 23% месячной нормы осадков. Чем это опасно.