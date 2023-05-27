Пыльная буря с золоотвала СГК накрыла левобережье Новосибирска — смотрим апокалиптичное видео

27 мая на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако, горожане выкладывают в соцсети видеозаписи, гадая об источнике загрязнения воздуха.



— Кажется, что это дым, но нет, это пыль! Со стороны Дивногорского в сторону Станционной. А ведь там находятся жилые дома, и всё это летит прямо на них, как можно дышать в такой пыли? — задался вопросом подписчик паблика «АСТ-54».