В Новосибирской области фиксируют дефицит дождей — чем это опасно

Дефицит осадков за апрель и первую половину мая зафиксировали в Новосибирской области и еще в нескольких регионах России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Есть регионы, где за апрель и май выпало очень мало осадков. Пока что о засухе речи не идет, но настороженность это вызывает. Дефицит наблюдается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, — сказал он.
В Новосибирской области, например, выпало лишь 23% месячной нормы осадков в апреле и 9% в мае, в Кемеровской области — 56% от нормы в апреле и 14% в мае, в Свердловской области — 45% от нормы в апреле и 8% в мае.
— Если за вторую половину мая и начало июня выпадет достаточное количество осадков, то ситуация с засухой и, соответственно, урожаем будет стабильной, но пока что вот такие данные, — отметил синоптик.
С начала весны в Новосибирске действительно стоит сухая погода. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни осадков не ожидается. Из-за этого в городе регулярно происходят ландшафтные пожары: например,