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В Новосибирской области фиксируют дефицит дождей — чем это опасно

В апреле в регионе выпало лишь 23% месячной нормы осадков

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Отсутствие осадков может привести к засухе и проблемам с урожаем

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Дефицит осадков за апрель и первую половину мая зафиксировали в Новосибирской области и еще в нескольких регионах России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Есть регионы, где за апрель и май выпало очень мало осадков. Пока что о засухе речи не идет, но настороженность это вызывает. Дефицит наблюдается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, — сказал он.

В Новосибирской области, например, выпало лишь 23% месячной нормы осадков в апреле и 9% в мае, в Кемеровской области — 56% от нормы в апреле и 14% в мае, в Свердловской области — 45% от нормы в апреле и 8% в мае.

— Если за вторую половину мая и начало июня выпадет достаточное количество осадков, то ситуация с засухой и, соответственно, урожаем будет стабильной, но пока что вот такие данные, — отметил синоптик.

С начала весны в Новосибирске действительно стоит сухая погода. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни осадков не ожидается. Из-за этого в городе регулярно происходят ландшафтные пожары: например, 21 мая в районе города Оби и аэропорта Толмачево вспыхнула сухая трава, огонь распространился на площади более 100 га.

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