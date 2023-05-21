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Что известно о крупном пожаре, который видно из новосибирского Толмачево: онлайн-трансляция

В области сухая погода и сильный ветер

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Под Новосибирском сегодня, 21 мая, в районе города Оби и аэропорта Толмачево разгорелся большой ландшафтный пожар. Дым от огня видно из Новосибирска. В области стоит сухая и ветреная погода. НГС собирает всю известную информацию в онлайн.

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Видео: читатель НГС

Днем на время перекрывали дорогу в сторону деревни Алексеевки. Как сообщил читатель НГС, огонь там почти добрался до газовых коммуникаций. В пресс-службе МЧС добавили, что работы по ликвидации ландшафтных пожаров продолжаются.

— Отбили угрозу от газораспределительной станции, а также создали боевой пост на защиту ближайшего животноводческого комплекса, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

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Видео: читатель НГС

В СНТ «Изумруд» жители переживают за коров на ферме.

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Так выглядит пожар со стороны Северного объезда

Видео: читатель НГС

В Колыванском районе возле поселка Рыбачий также горит трава. МЧС реагировали на пожар в 10:32. Горит трава между двух озер. Угрозы населению нет, уточняют в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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В МЧС по Новосибирской области напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим до 22 мая. Разведение любого огня в это время запрещено.

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Вчера в районе Оби также был большой ландшафтный пожар, который угрожал дачам. Тушить сотрудникам МЧС помогали добровольцы из СНТ. На то, чтобы остановить огонь, ушло несколько часов.

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Жители Новосибирской области фотографируют дым в разных точках.

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В деревне Алексеевке дымом заволокло небо.

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Дым виден с разных точек

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Столб дыма в стороне Оби и Толмачево заметили читатели НГС сегодня, 21 мая, около 11:30 утра.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что в районе деревни Алексеевки загорелась трава в заболоченной местности.

— В 11:41 пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В настоящий момент 12 человек и 3 единицы техники продолжают работы, — сообщили в пресс-службе МЧС.

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ПожарМЧСТолмачевоТрава
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