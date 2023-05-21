Что известно о крупном пожаре, который видно из новосибирского Толмачево: онлайн-трансляция

Днем на время перекрывали дорогу в сторону деревни Алексеевки. Как сообщил читатель НГС, огонь там почти добрался до газовых коммуникаций. В пресс-службе МЧС добавили, что работы по ликвидации ландшафтных пожаров продолжаются.

— Отбили угрозу от газораспределительной станции, а также создали боевой пост на защиту ближайшего животноводческого комплекса, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.