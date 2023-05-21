Что известно о крупном пожаре, который видно из новосибирского Толмачево: онлайн-трансляция

Днем на время перекрывали дорогу в сторону деревни Алексеевки. Как сообщил читатель НГС, огонь там почти добрался до газовых коммуникаций. В пресс-службе МЧС добавили, что работы по ликвидации ландшафтных пожаров продолжаются.
— Отбили угрозу от газораспределительной станции, а также создали боевой пост на защиту ближайшего животноводческого комплекса, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.
Поделиться
В СНТ «Изумруд» жители переживают за коров на ферме.
Поделиться
В Колыванском районе возле поселка Рыбачий также горит трава. МЧС реагировали на пожар в 10:32. Горит трава между двух озер. Угрозы населению нет, уточняют в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Поделиться
В МЧС по Новосибирской области напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим до 22 мая. Разведение любого огня в это время запрещено.
Поделиться
Вчера в районе Оби также был большой ландшафтный пожар, который угрожал дачам. Тушить сотрудникам МЧС помогали добровольцы из СНТ. На то, чтобы остановить огонь, ушло несколько часов.
Поделиться
Жители Новосибирской области фотографируют дым в разных точках.
Поделиться
В деревне Алексеевке дымом заволокло небо.
Поделиться
Дым виден с разных точек
Поделиться
Столб дыма в стороне Оби и Толмачево заметили читатели НГС сегодня, 21 мая, около 11:30 утра.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что в районе деревни Алексеевки загорелась трава в заболоченной местности.
— В 11:41 пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В настоящий момент 12 человек и 3 единицы техники продолжают работы, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Поделиться