Что происходит на месте крупного пожара под Новосибирском — показываем 15 фото

Днем 20 мая в пригороде Новосибирска случился пожар: загорелась трава на территории возле дач. В МЧС сообщили, что на месте горит трава, а местные жители писали о сильном запахе гари.
— В 11:16 сообщили, что рядом с садовым обществом Геофизик горит трава несколькими очагами. Сейчас подразделения МЧС России тушат возгорание и защищают садовое общество от перехода огня, — сообщил НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на место происшествия, чтобы выяснить, что там происходит прямо сейчас. Посмотрите на это на его снимках.
НГС запустил онлайн-трансляцию с места пожара. Мы собираем все самое важное о происшествии.