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Что происходит на месте крупного пожара под Новосибирском — показываем 15 фото

На территории неподалеку от СНТ загорелась трава

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Люди помогают сотрудникам МЧС

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Днем 20 мая в пригороде Новосибирска случился пожар: загорелась трава на территории возле дач. В МЧС сообщили, что на месте горит трава, а местные жители писали о сильном запахе гари.

— В 11:16 сообщили, что рядом с садовым обществом Геофизик горит трава несколькими очагами. Сейчас подразделения МЧС России тушат возгорание и защищают садовое общество от перехода огня, — сообщил НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на место происшествия, чтобы выяснить, что там происходит прямо сейчас. Посмотрите на это на его снимках.

На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

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Из-за сильного дыма на подъезде к месту ЧП плохая видимость

Из-за сильного дыма на подъезде к месту ЧП плохая видимость

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Машины следуют осторожно со стороны трассы на Новоозерный

Машины следуют осторожно со стороны трассы на Новоозерный

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С одной стороны тушить пожар помогают местные жители

С одной стороны тушить пожар помогают местные жители

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Фотокорреспондент НГС передает, что дачники тушат пламя с помощью воздуходувок

Фотокорреспондент НГС передает, что дачники тушат пламя с помощью воздуходувок

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Так они пытаются локализовать огонь

Так они пытаются локализовать огонь

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Очаг возгорания очень большой, сообщает фотокорреспондент

Очаг возгорания очень большой, сообщает фотокорреспондент

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Дачники беспокоятся из-за огня, так как на улице сильный ветер

Дачники беспокоятся из-за огня, так как на улице сильный ветер

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12 сотрудников ГУ МЧС России по региону и 3 единицы техники

12 сотрудников ГУ МЧС России по региону и 3 единицы техники

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Пламенем объята сухая прошлогодняя трава

Пламенем объята сухая прошлогодняя трава

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Тракторы начали опахивать территорию

Тракторы начали опахивать территорию

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Некоторые принесли на место огнетушители

Некоторые принесли на место огнетушители

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Для локализации используют и обычные лопаты

Для локализации используют и обычные лопаты

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На месте очень много дыма

На месте очень много дыма

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НГС запустил онлайн-трансляцию с места пожара. Мы собираем все самое важное о происшествии.

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