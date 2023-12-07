Соль дорог: Новосибирск закупил «Бионорда» на 150 млн — люди верят, что он опасен для собак и машин, но заменить его нечем

Противогололёдную смесь «Бионорд» применяют примерно в 60 российских городах, в числе которых Москва, Казань, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Барнаул, Кострома, Омск, Хабаровск, Владивосток и другие. Эффективность смеси в борьбе с гололёдом никто не оспаривает, но при этом жители периодически жалуются на последствия применения «Бионорда»: людей не устраивают грязь, слякоть и агрессивное воздействие смеси. Мнение горожан (правда, с оговорками) разделяют и опрошенные НГС эксперты. Их аргументы, позиции мэрии Новосибирска и производителя «Бионорда» — в материале Виктора Бобровникова.
Можно ли есть «Бионорд»
Читательница НГС Анна два года назад переехала в центр Новосибирска. Первой же зимой ее корги по возвращению с прогулки по новой территории начал поскуливать и лизать лапы.
— Шерстка на них белая, и ярко-розовая воспаленная кожа буквально просвечивала через нее. Пошли в ветеринарку, первый вопрос врача был: «По центру часто гуляете?». Он сказал, что очень много животных выдают такую реакцию на реагенты, и стопроцентной защиты, кроме ботинок, от нее нет. Ботинки собачий сын носить отказался. На препараты от аллергии за прошлую зиму ушло порядка 20 тысяч рублей, — рассказала Анна.
Опрошенные НГС эксперты говорят о губительном воздействии "Бионорда" на окружающую среду. В Красноярске «Бионорд» начали применять в преддверии универсиады 2017 года. Жители города тоже неоднократно возмущались последствиями этого решения.
— В первую очередь это грубый солевой налет от реагента на лобовые стекла, другие элементы автомобиля, ну и плюс жаловались собачники. Дело в том, что когда они выгуливали собак в минус 25–30 градусов, животные попадали в лужу и получали холодный ожог конечностей. Сегодня мы так же крайне негативно относимся к использованию реагента, — заявил координатор краевого отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов.
С тем, что реагент портит покрытие автомобилей, согласны все собеседники НГС. С тем, что страдает и обувь, — большинство. При этом каждый эксперт оговаривается: вреден «Бионорд» не сам по себе, а лишь при неправильной эксплуатации.
— «Бионорд», по большому счету, — такое красивое название. Но это всё та же банальная соль для дорог и тротуаров. Просто она немного отличается от обычной, которую раньше использовали: в нее добавлены вещества, снижающие вредное воздействие. При добавлении соли температура замерзания выпавших осадков снижается. На мой взгляд главная проблема «Бионорда» — его неправильная эксплуатация, по крайней мере, в Новосибирске, — считает эксперт «Общероссийского народного фронта» Александр Стефанов. — После того, как «Бионорд» сработал, а это происходит через несколько часов после отсыпки, его нужно убирать. Оставшаяся каша не должна лежать на дороге или тротуаре, все это в технологии применения смеси указано. Это зона ответственности властей города, но так сложилось, что у нас привыкли все делать наполовину.
Схожего мнения придерживается глава новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— Мы используем «Бионорд» последние три года. На дорогах стало меньше льда, но больше грязи: машину приходится мыть слишком часто. Да и сам автомобиль быстрее выходит из строя: подвеска и крылья, если не обработаны антикоррозийным покрытием, ржавеют — только в путь, — заметил он. — Я знаю, что у «Бионорда» есть сертификаты безопасности, чиновники даже шутят, что его можно есть. Правда, я никого из них за этим занятием ни разу не заметил. Я сталкивался с тем, что зимой по вечерам начинаешь даже закашливаться — многие связывают это с тем, что в воздухе скапливаются пары этой смеси. Я согласен с Александром Стефановым в том, что главная причина всех этих бед — в том, что отработавший «Бионорд» не убирают вовремя.
Позиция мэрии и производителя
По данным «Уральского завода противогололедных материалов» (УЗПМ), на сезон 2023–2024 годов Новосибирск закупил около 5 тысяч тонн «Бионорда» — его применяют в основном на центральных улицах. Средняя стоимость материала за тонну, по данным УЗПМ, составляет порядка 30 тысяч рублей — таким образом, городские власти потратили около 150 миллионов рублей на сезонный объем реагента. По данным «Контур.Закупок», только для ДЭУ Советского района Новосибирска его закупили на 34,6 миллиона рублей. Никаких достойных альтернатив ему в мэрии не видят.
— Вопрос из серии «дискуссия продолжается». Смотрите, хочу ответить, что на сегодняшний день других, более эффективных технологий, которые могли бы заменить «Бионорд», просто не существует, — заявил Анатолий Локоть 30 ноября на еженедельном часе прессы. — Какие приоритеты мы используем при использовании реагентов? Прежде всего — безопасность пешеходов, движения транспорта, и в этом отношении «Бионорд» из известных технологий, которые применяются в России, наиболее эффективный, мы намерены его применять и дальше. Именно с тем, чтобы решить основную задачу — обеспечение безопасности новосибирцев.
В УЗПМ заверили, что «Бионорд» «не должен оказывать воздействие на кожу обуви»: соответствующее заключение выдал «ЦНИИКП испытательный центр «Кожа и обувь». В УЗПМ также отметили, что самой смеси специалисты НИИ экологии человека и окружающей среды им. Сысина присвоили самый низкий 4 класс опасности.
— Можно подтвердить только то, что «Бионорд» разрушает кристаллическую решетку льда. Безопасность «Бионорда» для человека и окружающей среды доказана на федеральном уровне. На сегодняшний день «Бионорд» — единственный в России реагент, прошедший весь объем сертификации в соответствии с национальным стандартом. В 2022 году ООО «УЗПМ» получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427–2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов, — сообщил НГС заместитель директора по развитию УЗПМ Евгений Немировский.
Негативное влияние «Бионорда» на покрытие автомобилей в УЗМП также отрицают, аргументируя это тем, что в составе противогололедной смеси содержатся ингибиторы коррозии.
— Ввиду эффективности и экологичности «Бионорда» его используют для борьбы со льдом на особо важных объектах: на территории Красной площади, на выставочном комплексе «ВДНХ», на территории музея-заповедника Коломенского Кремля, а также Эрмитажа и Мариинского театра, на мостах и автодорогах федерального значения, на территориях аэропортов, — подчеркнул Немировский.
Чей замес
Производит «Бионорд» «Уральский завод противогололедных материалов» из Перми. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании на конец 2021 года (более свежих данных пока не представлено) составила 5,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиарда рублей. Учредители — Халэф Гильфанов и Андрей Бабиков.
Халэф Гильфанов также является участником более чем десятка компаний, большинство из которых связаны с производством, продажей или исследованиями промышленных химикатов. В эту группу входит и ООО «Торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов», у которого Новосибирск непосредственно и закупает недешевый реагент. Выручка торгового дома в 2021 году составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 199,4 миллиона рублей.
Андрей Бабиков помимо «Уральского завода» владеет долями в двух компаниях, занимающихся производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых (ООО «Формула добычи») и производством удобрений и азотных соединений (ООО «РусХимОпт»), а также в компании, занимающейся сертификацией продукции, услуг и организаций (ООО «ТСУ-РУС»).
В марте Новосибирские дорожники оказались в центре «бионордового» скандала. Как выяснили аудиторы местной контрольно-счетной палаты, проверявшие финансовую деятельность «Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1», в 2019 — 2021 годах ДЭУ поставило на баланс в три раза больше реагента, чем способны вместить резервуары для его хранения. Когда же ревизоры удивились и попросили данные о розливе реагента, получили исчерпывающий ответ, что информация утрачена, причем по вине хакеров из «недружественных стран».