Соль дорог: Новосибирск закупил «Бионорда» на 150 млн — люди верят, что он опасен для собак и машин, но заменить его нечем

Можно ли есть «Бионорд»

Читательница НГС Анна два года назад переехала в центр Новосибирска. Первой же зимой ее корги по возвращению с прогулки по новой территории начал поскуливать и лизать лапы.



— Шерстка на них белая, и ярко-розовая воспаленная кожа буквально просвечивала через нее. Пошли в ветеринарку, первый вопрос врача был: «По центру часто гуляете?». Он сказал, что очень много животных выдают такую реакцию на реагенты, и стопроцентной защиты, кроме ботинок, от нее нет. Ботинки собачий сын носить отказался. На препараты от аллергии за прошлую зиму ушло порядка 20 тысяч рублей, — рассказала Анна.