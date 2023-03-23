Не сыпь мне соль на город. Аудиторы нашли нарушения при закупках «Бионорда» — власти ссылаются на атаку хакеров на завод

Новосибирские дорожники оказались в центре «бионордового» скандала. Как выяснили аудиторы местной контрольно-счетной палаты, проверявшие финансовую деятельность «Дорожно-эксплуатационного учреждения
«Резиновые» цистерны и злые хакеры
Контрольно-счетная палата Новосибирска опубликовала результаты проверки, насколько эффективно расходовались деньги в 2019 — 2021 годах. В частности, аудиторы заинтересовались взаимоотношениями дорожников с Уральским заводом противогололедных материалов, который производит «Бионорд». Аудиторы пришли к выводу, что по документам в город привозили куда больше жидкой фазы реагента, чем фактически.
— Например, на основании счетов-фактур 24 февраля 2021 года поступление жидкой фазы составило 384 тонны. По данным бухгалтерского учета, остаток жидкой фазы на 24 февраля 2021 составил 495,3 тонны, что практически в три раза больше вместимости резервуаров. По данным транспортных накладных, приложенных к счетам-фактурам, фактическая поставка осуществлялась с 26 февраля до 2 октября 2021, — указано в отчете.
Но даже если закрыть глаза на то, что на баланс реагент ставили за полгода до получения, даже количество остатков «Бионорда» было почти втрое больше, чем физически могут вместить специальные резервуары — 150 тонн.
Аудиторы попросили предоставить им данные, записанные контрольным оборудованием станции хранения реагента — потоковыми расходомерами (эти приборы контролируют все движение жидкой смеси), но оказалось, что такой информации нет:
— Ни доступ к программному обеспечению, ни архивы специализированных отчетов программного обеспечения руководством
В торговом доме «Уральский завод противогололедных материалов», который занимается продажей реактивов, аудиторам ответили, что их программное обеспечение станции разработано в маркетинговых целях и для бухгалтерского учета не предназначено.
Нашлись и другие нарушения. В частности, проверяющие сравнили номера машин, указанные в транспортных накладных, с данными трекеров этих же автомобилей. Оказалось, что «резиновые» цистерны в
Всего в деятельности учреждения контрольно-счетная палата нашла более 50 нарушений. Семь из них касались дорожных реагентов, четыре — непосредственно «Бионорда».
В частности, жидкая и твердая фракции закупались по одинаковой цене (для города в итоге выходило дороже), а использовались далеко не всегда по инструкции. Это приводило к плохой очистке дорог, необходимости использовать больше «Бионорда» и в итоге к новым расходам.
Заложник законодательства и жертвы DDOS-атак
«Дорожно-эксплуатационное учреждение
НГС связался с директором ДЭУ Алексеем Лыковым, чтобы узнать его мнение о результатах проверки, бухгалтерских сложностях и злодейской атаке хакеров.
По словам дорожника, и он, и возглавляемое им учреждение фактически стали жертвами отечественного законодательства и непредсказуемости сибирской зимы.
— Допустим, заказали себе 362 тонны материала, а у резервуаров вместимость 150 тонн. По контракту нам его должны поставить, а мы еще даже не израсходовали тот, что поставили в прошлый раз. Мы даже не можем точно предсказать, какая будет погода и сколько именно материала нам понадобится. Вопрос хранения в контракте не оговаривается. Какое решение я должен принять? Передать материал на ответственное хранение поставщику, — рассказал Алексей Лыков. — Но прежде чем передать этот материал на ответственное хранение, я должен поставить его на свой учет!
Таким образом, по словам дорожника, на балансе
По словам Алексея Лыкова, отслеживание расхода жидкого реагента осуществлялось заводом-производителем удаленно и действительно имело в первую очередь маркетинговую цель: если объем «Бионорда» снижался в резервуаре на три четверти, а заказа на очередную поставку в Пермь не поступало, менеджеры торгового дома звонили заказчику и напоминали о себе. Данные уральцы якобы хранили в облачных сервисах, которые в 2022 году подверглись DDOS-атакам, и информация была частично утрачена. В том числе не повезло и новосибирскому
Просто объясняется, по мнению директора, и то, что один и тот же грузовик одновременно находился под Тамбовом и в Новосибирске. Алексей Лыков уверен, что при автоматической фиксации «Платона» произошел технический сбой при определении букв или цифр номера, а учреждение может доказать, что в указанный момент машина находилась на весовой площадке в Новосибирске.
— Каждая машина, которая приходит к нам с реагентом, проходит процедуру взвешивания. На площадке у нас установлены камеры, которые распознают номер машины, и весь фотоотчет с данными взвешивания в КСП представили, — заявил директор ДЭУ-1.
Кто мешает реагенты
Производит «Бионорд» пермская компания ООО «Уральский завод противогололедных материалов». По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании на конец 2021 года (более свежих данных пока не представлено) составила 5,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиарда рублей. Учредители — Халэф Гильфанов и Андрей Бабиков.
Халэф Гильфанов также является участником более чем десятка компаний, большинство из которых связаны с производством, продажей или исследованиями промышленных химикатов. В эту группу входит и ООО «Торговый дом "Уральский завод противогололедных материалов"», у которого Новосибирск непосредственно и закупает недешевый реагент. Выручка торгового дома в 2021 году составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 199,4 миллиона рублей.
Андрей Бабиков помимо «Уральского завода» владеет долями в двух компаниях, занимающихся производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых (ООО «Формула добычи») и производством удобрений и азотных соединений (ООО «РусХимОпт»), а также в компании, занимающейся сертификацией продукции, услуг и организаций (ООО «ТСУ-РУС»).
У «Уральского завода» и связанных с ним компаний отличные финансовые показатели. Например, Торговый дом за историю своего существования поучаствовал в 427 конкурсах на общую сумму 9,3 миллиарда рублей. 369 госконтрактов по всей России компании удалось заключить.
НГС попытался связаться с пермским производителем, чтобы узнать, можно ли использовать контрольное оборудование станций, чтобы отслеживать фактическое поступление и расход жидкого химического вещества, однако застать в московском офисе специалиста по общению со СМИ не удалось, а потом в приемной просто перестали брать трубку. НГС отправил запрос с просьбой прокомментировать новосибирский скандал.
Ранее в компании рассказывали: в том, что на новосибирских дорогах грязно, виноват не «Бионорд»:
— Многокомпонентный реагент «Бионорд» в своем составе не содержит песка, поэтому не может быть источником грязи. <...> Он полностью растворяется во льду, разрыхляя его. Чтобы избавиться от луж и снежных каш, нужно применять реагенты по определенной технологии: высыпать до появления снега и в объемах, указанных производителем. И если снежная каша появилась, ее нужно сметать вне зависимости от того, какой вид противогололедного материала используется, — прокомментировали в пресс-службе Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). — В городе нужно перестать использовать песок на любых дорогах, в том числе второстепенных, а также тротуарах, а затем несколько лет после этого мыть город, вычищая из пор асфальта всё, что накопилось за десятки лет применения этого материала.
Также редакция обратилась с запросом и в мэрию Новосибирска, чтобы узнать позицию муниципалитета по найденным нарушениям, а также выяснить, будут ли применены к директору
Аналогичный вопрос новосибирские депутаты сегодня озвучили и на сессии горсовета.
— Я не готов сейчас принимать кадровые решения, которые тем более будет принимать департамент транспорта. Мы с вами можем расходиться в оценке деятельности тех или иных людей. Но еще раз повторюсь, все замечания КСП, которые поступают, отдаются на анализ и принятие решений соответствующих департаментов, — заявил Анатолий Локоть.
Результаты проверки КСП передали не только в мэрию.
— Прокуратурой города Новосибирска проводится проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, — рассказали НГС в пресс-службе надзорного ведомства.
Назвать опыт использования реагента в Сибири однозначно удачным или однозначно провальным сложно. Мэру, например, «Бионорд» понравился. В декабре 2021 он публично нахваливал дорогостоящую чудо-химию. Горожане, наоборот, не оценили пермское ноу-хау: «Бионорд», по мнению читателей НГС, создает эффект весенней распутицы на дорогах на протяжении всей зимы, вызывает коррозию металла у машин и портит обувь. Мнения их никто не спросил. Например, в декабре 2022 года мы писали о том, что мэрия Новосибирска решила потратить на 4,5 тысячи тонн «Бионорда» 136 миллионов рублей.