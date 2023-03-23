Не сыпь мне соль на город. Аудиторы нашли нарушения при закупках «Бионорда» — власти ссылаются на атаку хакеров на завод

«Резиновые» цистерны и злые хакеры

Контрольно-счетная палата Новосибирска опубликовала результаты проверки, насколько эффективно расходовались деньги в 2019 — 2021 годах. В частности, аудиторы заинтересовались взаимоотношениями дорожников с Уральским заводом противогололедных материалов, который производит «Бионорд». Аудиторы пришли к выводу, что по документам в город привозили куда больше жидкой фазы реагента, чем фактически.

— Например, на основании счетов-фактур 24 февраля 2021 года поступление жидкой фазы составило 384 тонны. По данным бухгалтерского учета, остаток жидкой фазы на 24 февраля 2021 составил 495,3 тонны, что практически в три раза больше вместимости резервуаров. По данным транспортных накладных, приложенных к счетам-фактурам, фактическая поставка осуществлялась с 26 февраля до 2 октября 2021, — указано в отчете.