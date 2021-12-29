«Стало лучше»: мэр намерен нарастить объемы применения «Бионорда» на дорогах Новосибирска

В Новосибирске дорожные службы не будут возвращаться к использованию песко-соляной смеси вместо «Бионорда», заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с главными редакторами новосибирских СМИ 29 декабря. Власти планируют применять его в больших объемах.
— Возвращаться к песко-соляной смеси смысла не вижу. В том, что стало лучше, я уверен. Дорожное полотно чистится очень легко, эффективно. Надо расширять его применение, в этом я проблему вижу. В работе есть технологические особенности. Не все ДЭУ, не все районы приспособлены, — рассказал он.
Он добавил, что для рассыпки «Бионорда» в Новосибирске использовали технику, которую ранее применяли для работы с песко-соляной смесью. Сейчас для города закупают новые машины, предназначенные для работы с реагентом, а уже имеющуюся технику переоборудуют.
Ранее о нехватке техники для работы с «Бионордом» говорил Юрий Сердюк, заместитель начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Он надеется, что после появления новой техники автомобилисты станут меньше жаловаться на качество уборки снега.
В прошлом году НГС выяснил, чем посыпают новосибирские дороги и в чем разница между разными средствами для борьбы со снегом. Читайте об этом в нашем разборе.