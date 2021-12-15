Сколько можно использовать «Бионорда», чтобы не было слякоти? В Новосибирске не соблюдается норма

Начальник Главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска Юрий Сердюк заявил о недостатке современной техники, которая бы могла распределять «Бионорд» в необходимых пропорциях. Именно из-за этого на дорогах образуется грязь и слякоть, на которую так часто жалуются автомобилисты.



— Отрицать это глупо, но сейчас у нас парк техники меняется: той техники, которая распределяет современные противогололедные материалы, становится больше. Для того чтобы нормально обеспечить работу таких материалов, необходимо дозировать — 20–30 грамм «Бионорда» на метр квадратный. Этого достаточно. У используемой техники нет регулировки до значений, которые я назвал. Она распределяет противогололедный материал так: от 200 до 400 грамм на метр квадратный. Безусловно, регулировать такое распределение можно только скоростью по пустым улицам. А когда мы распределяем «Бионорд» в других дорожных условиях, появляется избыток, — признал он.

