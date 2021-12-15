«Значит, мы не справляемся»: глава управления благоустройства признал проблему с уборкой снега в Новосибирске

В Новосибирске работает одна снегоплавильная станция и 10 снегоотвалов, при этом их количество постоянно сокращается. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил на конференции в пресс-центре ТАСС начальник Главного управления благоустройства и озеленения города Юрий Сердюк.
— Город растет и развивается, и количество мест для складирования снега ежегодно уменьшается. Если вы помните, то совсем недавно вдоль Большевистской улицы, где «Европейский берег» красиво раскинулся, был большой снегоотвал. Был у нас также снегоотвал-миллионник на улице Георгия Колонды, где сейчас гимнастический центр. Безусловно, от этого не уйти, мы теряем площади, где мы раньше размещали большие объемы снега. Что такое снегоотвал-миллионник? За прошлую зиму мы вывезли, по-моему, 1,7 миллиона кубометров снега — это половина всего городского снега. А сейчас у нас этих отвалов нет, — пояснил он.
Единственная работающая снегоплавильная станция на улице Широкой утилизирует при этом около 600 тысяч кубометров снега в сезон. Одной станции, по словам Юрия Сердюка, недостаточно.
— Удаленные места, куда мы вывозим снег, обязывают нас нанимать всё большее количество самосвальной техники, чтобы обеспечить вывоз. В среднем на один километр плеча по вывозу снега необходимо ставить один самосвал. К примеру, из центральной части города и Заельцовского района мы вывозим снег в карьер Мочище — это примерно 17 километров плечо. Вот для бесперебойной работы снегопогрузчика необходимо, чтобы у него стояло 17 самосвалов. Такого количества техники у нас в ДЭУ (дорожно-эксплуатационные учреждения. — Прим. ред.) пока нет, и мы привлекаем технику сторонних организаций, — добавил он.
В частности, сейчас ДЭУ города располагают 470 единицами спецтехники, ее готовность — 80%. Как отмечает Сердюк, закупки техники нивелируются ее выходом из строя, поскольку в арсенале ДЭУ сейчас имеется техника 80-х годов. Укомплектованность рабочими кадрами в ДЭУ еще ниже — 65%.
— Тротуары в городе должны очищаться ежедневно, если этого нет, значит, мы не справляемся. Ну действительно, есть и дефицит техники, есть и другие факторы, влияющие на нашу работу. Мы так же, как и все жители страны, мира и города, живем в условиях пандемии. Большой процент у нас людей, отсутствующих по причине болезни, поэтому стараемся в этих условиях работать. Но, наверное, не всё всегда получается, — подытожил он.
Ранее Юрий Сердюк предупредил о надвигающемся недельном снегопаде — сугробы рискуют пролежать до весны.