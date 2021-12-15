«Значит, мы не справляемся»: глава управления благоустройства признал проблему с уборкой снега в Новосибирске

В Новосибирске работает одна снегоплавильная станция и 10 снегоотвалов, при этом их количество постоянно сокращается. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил на конференции в пресс-центре ТАСС начальник Главного управления благоустройства и озеленения города Юрий Сердюк.

— Город растет и развивается, и количество мест для складирования снега ежегодно уменьшается. Если вы помните, то совсем недавно вдоль Большевистской улицы, где «Европейский берег» красиво раскинулся, был большой снегоотвал. Был у нас также снегоотвал-миллионник на улице Георгия Колонды, где сейчас гимнастический центр. Безусловно, от этого не уйти, мы теряем площади, где мы раньше размещали большие объемы снега. Что такое снегоотвал-миллионник? За прошлую зиму мы вывезли, по-моему, 1,7 миллиона кубометров снега — это половина всего городского снега. А сейчас у нас этих отвалов нет, — пояснил он.

