Снегопады надвигаются на Новосибирск — в мэрии не исключили, что кучи снега пролежат до весны

Начальник главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк предупредил жителей города о надвигающемся снегопаде.
Силы дорожных учреждений, занимающихся уборкой города от снега, в этот период, по его словам, будут направлены только на расчистку проездов и дорог.
— Каждую неделю мы увеличиваем объем вывезенного снега, пока нас не настигнет новый снегопад. Вот сегодня он начинается и будет длиться, по прогнозам синоптиков, неделю с разной интенсивностью. Тут наши силы будут направлены только на обеспечение проезда по автомобильным дорогам и прохода пешеходам по тротуарам. То есть мы будем заниматься сметанием и разгребанием падающего снега, и только потом приступим к его вывозу. Опять же, если позволит погода, мы его вывезем. Обычно такое случается весной, когда снег уже не падает, а мы его вывозим, вывозим и вывозим, — отметил он.
Юрий Сердюк также признал, что в городе есть завалы снега на дорогих и тротуарах. Убирать их и расчищать тротуары, как подчеркнул он, не позволяет интенсивность осадков.
По его данным, за прошлую неделю с городских улиц вывезли 75 тысяч кубометров снега, неделей ранее — 55 тысяч кубометров.
Недавно мы разбирались, кто отвечает за снежную кашу на тротуарах в центре города — с этими организациями заключают миллионные контракты.