Снегопады надвигаются на Новосибирск — в мэрии не исключили, что кучи снега пролежат до весны

Начальник главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк предупредил жителей города о надвигающемся снегопаде.

Силы дорожных учреждений, занимающихся уборкой города от снега, в этот период, по его словам, будут направлены только на расчистку проездов и дорог.



— Каждую неделю мы увеличиваем объем вывезенного снега, пока нас не настигнет новый снегопад. Вот сегодня он начинается и будет длиться, по прогнозам синоптиков, неделю с разной интенсивностью. Тут наши силы будут направлены только на обеспечение проезда по автомобильным дорогам и прохода пешеходам по тротуарам. То есть мы будем заниматься сметанием и разгребанием падающего снега, и только потом приступим к его вывозу. Опять же, если позволит погода, мы его вывезем. Обычно такое случается весной, когда снег уже не падает, а мы его вывозим, вывозим и вывозим, — отметил он.

