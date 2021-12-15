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Снегопады надвигаются на Новосибирск — в мэрии не исключили, что кучи снега пролежат до весны

Пока дорожные службы будут заниматься сметанием и разгребанием

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Юрий Сердюк объяснил, почему в городе не убирают завалы снега на дорогах

Юрий Сердюк объяснил, почему в городе не убирают завалы снега на дорогах

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Начальник главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк предупредил жителей города о надвигающемся снегопаде.

Силы дорожных учреждений, занимающихся уборкой города от снега, в этот период, по его словам, будут направлены только на расчистку проездов и дорог.

— Каждую неделю мы увеличиваем объем вывезенного снега, пока нас не настигнет новый снегопад. Вот сегодня он начинается и будет длиться, по прогнозам синоптиков, неделю с разной интенсивностью. Тут наши силы будут направлены только на обеспечение проезда по автомобильным дорогам и прохода пешеходам по тротуарам. То есть мы будем заниматься сметанием и разгребанием падающего снега, и только потом приступим к его вывозу. Опять же, если позволит погода, мы его вывезем. Обычно такое случается весной, когда снег уже не падает, а мы его вывозим, вывозим и вывозим, — отметил он.

Юрий Сердюк также признал, что в городе есть завалы снега на дорогих и тротуарах. Убирать их и расчищать тротуары, как подчеркнул он, не позволяет интенсивность осадков.

По его данным, за прошлую неделю с городских улиц вывезли 75 тысяч кубометров снега, неделей ранее — 55 тысяч кубометров.

Недавно мы разбирались, кто отвечает за снежную кашу на тротуарах в центре города — с этими организациями заключают миллионные контракты.

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