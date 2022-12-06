Для дорог в Новосибирске снова закупят «Бионорд» — на него потратят почти 140 миллионов

Для обработки улиц в Новосибирске закупят реагент «Бионорд» от гололеда. Информация о закупке реагента появилась сегодня, 6 декабря.
По данным сайта госзакупок, начальная цена — более 136 миллионов рублей, средства потратят из бюджета города. Заказчиком выступает учреждение города «Дорожно-эксплуатационное учреждение
По данному аукциону для города закупят 4500 тонн твердого и двухфазного реагента. НГС направил запрос в компанию-производитель «Бионорда», чтобы узнать, для чего предназначены разные виды реагента.
Недавно мы публиковали письмо нашего читателя, который раскритиковал использование «Бионорда», поскольку даже в морозы обработанные реагентом дороги покрыты сырой грязью. В ответ компания-производитель реагента сообщила, что причина грязи — песок и пыль в конкретном городе.