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Для дорог в Новосибирске снова закупят «Бионорд» — на него потратят почти 140 миллионов

Реагент используют для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах

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Реагент уже используют на дорогах в Новосибирске

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Для обработки улиц в Новосибирске закупят реагент «Бионорд» от гололеда. Информация о закупке реагента появилась сегодня, 6 декабря.

По данным сайта госзакупок, начальная цена — более 136 миллионов рублей, средства потратят из бюджета города. Заказчиком выступает учреждение города «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1». Журналисту НГС подтвердили в ДЭУ, что этот реагент — «Бионорд».

По данному аукциону для города закупят 4500 тонн твердого и двухфазного реагента. НГС направил запрос в компанию-производитель «Бионорда», чтобы узнать, для чего предназначены разные виды реагента.

Недавно мы публиковали письмо нашего читателя, который раскритиковал использование «Бионорда», поскольку даже в морозы обработанные реагентом дороги покрыты сырой грязью. В ответ компания-производитель реагента сообщила, что причина грязи — песок и пыль в конкретном городе.

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Гололед на дорогахРеагентДорогиБионорд
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