«Вся грязь летит в стекла»: дороги Новосибирска зимой заливают «Бионордом» — водители в гневе. Что говорит производитель

Бердское шоссе — в районе Матвеевки — чистое и сухое, а от границы Советского района (в сторону Академгородка) — уже мокрое и грязное. На обочинах реально лужи. Чем это лучше? Это называется "безопасность"? Еще не понимаю, для чего нужно обрабатывать полностью всю улицу? Я бы еще как-то понял, если бы обрабатывали места, где есть гололед (например, подъемы, где буксуют фуры, или какие-то сложные места).



И есть еще один наглядный пример отсутствия пользы "Бионорда". Сделал фото Советского шоссе 20 ноября — оно выглядит точно так же, как летом: сухой и чистый асфальт. Видно, что дорога ничем не обработана. И фото на следующий день, 21 ноября, в том же месте — дорога уже залита химией, всё в грязи, которая летит в стекла от впереди идущего транспорта».