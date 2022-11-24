«Вся грязь летит в стекла»: дороги Новосибирска зимой заливают «Бионордом» — водители в гневе. Что говорит производитель

С началом зимнего сезона в Новосибирске стали обрабатывать дороги реагентом «Бионорд», который растапливает снег и лед. Одновременно в редакцию НГС начали поступать жалобы на грязь, которая образуется после использования реагента и остается на автомобилях. Мы публикуем рассказ нашего читателя Сергея Пасюка, собственные наблюдения и ответ компании-производителя.
«Скорее ждешь выпадения снега и прихода хоть какого-то минуса на градуснике, чтобы можно было ездить на чистой машине, с чистыми фарами и стеклами. Но это было лет 5 назад и раньше. Сейчас же с выпадением любого количества снега некоторые дороги сразу засыпают (заливают) "Бионордом". Дороги даже в морозы становятся грязными и мокрыми, как осенью. Опять вся грязь летит в стекла и быстро пачкает машину. К тому же даже зимой город начинает выглядеть грязно и некрасиво.
За несколько лет наблюдений за статьями в СМИ о "Бионорде" я не помню особо много хороших отзывов у горожан о нем. Но негативных — пруд пруди, причем как от водителей, так и от пешеходов. Почему властям так сильно наплевать на мнение жителей? Почему я из-за таких властей должен круглый год жить в грязном и сером городе, хотя мог бы зимой жить в более-менее чистом? Я, конечно, понимаю, что у чиновников на бумаге это выглядит так: "Мы высыпали "Бионорд" на дороге, гололеда нет, значит, деньги потрачены не зря".
Только на тех улицах, где не сыпали "Бионорд", также нет гололеда. Я проехал по дорогам Советского района и сделал несколько фото в один и тот же день — 20 ноября 2022 года. На градуснике — примерно -15 градусов. Одни из главных улиц Академгородка — пр. Лаврентьева и пр. Строителей — обработаны "Бионордом". Вся проезжая часть в грязи и снежной каше, гололеда, конечно, нет. Но свернув на соседние улицы, видим абсолютно сухую и чистую дорогу, также без всякого гололеда. Ехать по ним абсолютно безопасно и гораздо приятнее (улицы Демакова, Российская, Героев труда).
Бердское шоссе — в районе Матвеевки — чистое и сухое, а от границы Советского района (в сторону Академгородка) — уже мокрое и грязное. На обочинах реально лужи. Чем это лучше? Это называется "безопасность"? Еще не понимаю, для чего нужно обрабатывать полностью всю улицу? Я бы еще как-то понял, если бы обрабатывали места, где есть гололед (например, подъемы, где буксуют фуры, или какие-то сложные места).
И есть еще один наглядный пример отсутствия пользы "Бионорда". Сделал фото Советского шоссе 20 ноября — оно выглядит точно так же, как летом: сухой и чистый асфальт. Видно, что дорога ничем не обработана. И фото на следующий день, 21 ноября, в том же месте — дорога уже залита химией, всё в грязи, которая летит в стекла от впереди идущего транспорта».
Житель Академгородка Сергей Пасюк.
В компании, производящей «Бионорд», в ответ на запрос НГС отметили, что проблема грязи связана не столько с самим реагентом, сколько с количеством земли и песка в конкретном городе.
— Многокомпонентный реагент «Бионорд» в своем составе не содержит песка, поэтому не может быть источником грязи. Это гранулы белого цвета на основе природных солей с добавлением биофильных и антикоррозийных добавок. Он полностью растворяется во льду, разрыхляя его. Чтобы избавиться от луж и снежных каш, нужно применять реагенты по определенной технологии: высыпать до появления снега и в объемах, указанных производителем. И если снежная каша появилась, ее нужно сметать вне зависимости от того, какой вид противогололедного материала используется. По стандарту
Производитель отмечает, что проблему грязи можно решить только кардинальными методами.
— В городе нужно перестать использовать песок на любых дорогах, в том числе второстепенных, а также тротуарах, а затем несколько лет после этого мыть город, вычищая из пор асфальта все, что накопилось за десятки лет применения этого материала. Ежегодная межсезонная уборка города также поможет избавиться от лишней грязи, как и решение проблемы с газонами, которые выше бордюрного камня, — добавили в компании.
НГС направил в мэрию Новосибирска запрос, попросив прокомментировать, по какой технологии и схеме применяется «Бионорд» на городских дорогах. Ответ будет опубликован после получения.
Отметим, что количество воды и слякоти на дорогах зависит в том числе от интенсивности транспортного потока, который проходит по конкретной дороге. Также мы посмотрели, как выглядят дороги в основной части Новосибирска при температуре -6 градусов, когда образование наледи наиболее вероятно.
На ул. Волочаевской и Гусинобродском шоссе достаточно сухо, на ул. Бориса Богаткова имеются сырые локальные участки. Октябрьская магистраль выглядит более влажной, также как и Красный проспект, который регулярно обрабатывается реагентом.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.