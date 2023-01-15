«Реагент стал настоящим кошмаром». Возмущенное мнение водителя о гниющих машинах и затратах на ремонт из-за «Бионорда»

Жители Новосибирска периодически жалуются на использование на дорогах города реагента «Бионорд» — людей не устраивают грязь, слякоть, агрессивное воздействие. Представляем вам очередное мнение по поводу использования реагента в посленовогоднюю снежную погоду — колонку нашего читателя Алексея Свирина.
Первая неделя нового года выдалась довольно снежной. Лично у меня к дорожным службам нет претензий, кроме одной — избыточное применение «Бионорда». Сейчас мы уже забыли, как выглядит сухая зимняя дорога, а использование реагентов стало настоящим кошмаром для автовладельцев. Для любого водителя со стажем очевидно, что в плане безопасности подобное применение реагентов бессмысленно. Лучшие производители автомобильных шин работают над качеством резины, изобретают протектор, ламели, ставят шипы, но у нас
Сибирская зима — это глубокий и стабильный минус. Гололед не может образовываться при таком температурном режиме. Все остальные дорожные условия являются нормальными для зимнего периода и приемлемыми для езды на автомобиле, который оснащен зимней резиной. Уменьшение скорости, увеличение дистанции, шипованная резина — вот нормы безопасности на зимней дороге. А безаварийность — в первую очередь личная ответственность и забота водителя.
Не все автовладельцы обращают внимание на днище своей машины, но именно там — на порогах, элементах подвески и кузова скапливается реагентная снежная масса. Это идеальные условия для коррозии — практически никогда не высыхающий соляной раствор на протяжении всего зимнего сезона (6 месяцев).
Уже сейчас многие сталкиваются с необходимостью капитального ремонта — кузов, арки, пороги. Это десятки тысяч рублей. Автовладельцы тратятся на ежедневную мойку и обработку полимерами, чтобы хоть
Если для мэрии Новосибирска главным приоритетом является наша безопасность и сохранность нашего имущества, нормы обработки дорожного покрытия реагентами должны быть кардинальным образом пересмотрены.
От редакции НГС добавим, что ранее мэрия заявляла, что причинами образования слякоти, грязи и сырости на дорогах являются, в частности, тяжелый транспорт и улицы частного сектора, а не сам «Бионорд».
— Основными источниками грязи на проезжей части являются грузовой и спецтранспорт, работающий на строительных площадках на территории города с нарушениям выпускающийся с территории — без очистки колес и кузова. [Также] большегрузная техника, эксплуатируемая в неудовлетворительном техническом состоянии, промышленные предприятия, дороги сектора индивидуальной жилой застройки, выполненные в щебне или грунте, а также нерастворимые противогололедные материалы, частицы которых после использования покрываются мелкими остатками бензина, асфальта, стертой резины и пр., — отмечали в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.