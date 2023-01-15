«Реагент стал настоящим кошмаром». Возмущенное мнение водителя о гниющих машинах и затратах на ремонт из-за «Бионорда»

Первая неделя нового года выдалась довольно снежной. Лично у меня к дорожным службам нет претензий, кроме одной — избыточное применение «Бионорда». Сейчас мы уже забыли, как выглядит сухая зимняя дорога, а использование реагентов стало настоящим кошмаром для автовладельцев. Для любого водителя со стажем очевидно, что в плане безопасности подобное применение реагентов бессмысленно. Лучшие производители автомобильных шин работают над качеством резины, изобретают протектор, ламели, ставят шипы, но у нас почему-то принимается решение, что всё это не нужно, а нужно ежедневно сыпать десятки тонн реагентов. Где же логика?

