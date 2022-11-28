Мэрия Новосибирска назвала причины грязной каши на дорогах — плохая уборка и «Бионорд» ни при чем

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщила, что причинами грязи и слякоти на дорогах при использовании «Бионорда» являются, в частности, тяжелый транспорт и улицы частного сектора, а не сам реагент. Жалобы на его использование поступают в редакцию с начала зимнего сезона.
— Основными источниками грязи на проезжей части являются грузовой и спецтранспорт, работающий на строительных площадках на территории города с нарушениям выпускающийся с территории — без очистки колес и кузова. [Также] большегрузная техника, эксплуатируемая в неудовлетворительном техническом состоянии, промышленные предприятия, дороги сектора индивидуальной жилой застройки, выполненные в щебне или грунте, а также нерастворимые противогололедные материалы, частицы которых после использования покрываются мелкими остатками бензина, асфальта, стертой резины и пр., — отметили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Напомним, что недавно мы публиковали письмо нашего читателя, который раскритиковал использование «Бионорда», поскольку даже в морозы обработанные реагентом дороги покрыты сырой грязью. В ответ компания-производитель реагента сообщила, что причина грязи — песок и пыль в конкретном городе.
Городские власти также уточнили, что противогололедная обработка «Бионордом» улучшила показатели безопасности на дорогах. По мнению мэрии, на -26,4% снизилось число аварий, где сопутствующим фактором были дорожные условия, а количество участков концентрации ДТП уменьшилось с 28 до 8 (соответственно в 2020 и 2021 г.).
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.