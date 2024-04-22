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Город Убирают вручную и техникой: мэрия Новосибирска ответила на претензии по содержанию Выборной

Убирают вручную и техникой: мэрия Новосибирска ответила на претензии по содержанию Выборной

На тротуарах было много мусора и гранитной крошки

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На Выборной остался отсев после зимы

В мэрии Новосибирска ответили на претензии по содержанию улицы Выборной. Ранее не ней заметили большое количество мусора, отсева и снега, а также были недовольны качеством асфальта на проезжей части.

В администрации Октябрьского района и в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что содержанием зоны отдыха с лавочками, где и видели большое количество мусора, занимаются подрядчики. Уборку проводили 27 марта, 3, 9 и 15 апреля, и продолжат и дальше.

— Работы по очистке от случайного мусора прилегающих территорий на ул. Выборной были начаты сразу после схода снежного покрова, в очередной раз работы были выполнены 15.04.2024 и ведутся поэтапно, учитывая большую протяженность улицы, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Зимой для борьбы с гололедом на тротуарах рассыпали гранитную крошку и техническую соль. Весной, после потепления, ведутся работы по сбору оставшейся крошки. Это делают вручную и с помощью техники. В мэрии отметили, что тротуар на Выборной находится в удовлетворительном состоянии.

— Работы по ремонту проезжей части автомобильной дороги ул. Выборной на участке от ул. Кирова до ул. Дубравы были проведены в 2021 году. Дефекты асфальтобетонного покрытия на данном участке будут устранены до 31.05.2024 в рамках исполнения гарантийных обязательств, — добавили в мэрии.

В в 2024 году по рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году запланированы работы по ремонту автомобильной улицы Выборной на участке от Кирова до Кленовой.

Жители, которые видят недостатки в содержании этйо и других улиц, могут направлять обращения через официальный сайт мэрии города Новосибирска, общественную приемную мэрии города Новосибирска, платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Еще одна проблема в Новосибирске, которая регулярно вызывает недовольство горожан, — это пыль в воздухе. Почему ее много и как с ней борются, объяснили в мэрии.

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Улица Выборная Октябрьский район Содержание дорог Мэрия Новосибирска
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