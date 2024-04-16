Мэрия Новосибирска назвала причины появления пыли в воздухе — как с ней борются

Как рассказали в пресс-центре мэрии в ответе на запрос НГС, дорожные учреждения приступили к комплексной уборке проезжей части и тротуаров от грязи и пыли в конце марта. В апреле на линию каждый день выходят до 20 единиц подметальной техники днем и до 15 — ночью, а также до 25 поливомоечных машин. В Новосибирске моют дорожные знаки, барьерные разделительные и пешеходные ограждения, светофоры. На уборку улично-дорожной сети привлекается до 310 единиц техники.

