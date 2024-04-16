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Экология Мэрия Новосибирска назвала причины появления пыли в воздухе — как с ней борются

Мэрия Новосибирска назвала причины появления пыли в воздухе — как с ней борются

Дороги в городе будут мыть шампунем

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Весной пыли становится больше

В мэрии Новосибирска назвали способы уборки дорог и тротуаров в городе этой весной. Также власти перечислили причины образования пыли в воздухе.

Как рассказали в пресс-центре мэрии в ответе на запрос НГС, дорожные учреждения приступили к комплексной уборке проезжей части и тротуаров от грязи и пыли в конце марта. В апреле на линию каждый день выходят до 20 единиц подметальной техники днем и до 15 — ночью, а также до 25 поливомоечных машин. В Новосибирске моют дорожные знаки, барьерные разделительные и пешеходные ограждения, светофоры. На уборку улично-дорожной сети привлекается до 310 единиц техники.

— Для уменьшения пылеобразования в весенне-летний период запланировано использование пылеподавляющих средств: «Шампунь Бионорд» и «Антипыль», — рассказали НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Взвесь в воздухе, по информации мэрии, появляется, в том числе, за счет пойменных почв. В их составе есть большое количество отложений обломочного происхождения, песка, ила и глины.

— Такие отложения особенно легко подвержены деформации, что, в свою очередь, способствует формированию пылеватых песков в условиях сибирского климата, и служит причиной развития в городе оврагов, пыльных бурь, плывунных грунтов и просадочных явлений, — отметили в мэрии Новосибирска.

Еще одной причиной назвали неблагоприятные метеорлогические условия, из-за которых рассеивание веществ в воздухе происходит медленнее, чем обычно. В мэрии отметили, что такие периоды на территории города не длятся долго.

— Особенно загрязнение взвешенными частицами отмечается в переходные весенне-летние периоды, — добавили в дорожном департаменте.

Еще одна проблема в городе — грязь и мусор на дорогах. Например, регулярно с этим сталкиваются жители улицы Выборной. Посмотрите в фоторепортаже НГС, во что она превратилась.

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Пыль Уборка дорог Уборка улиц Тротуары Новосибирск
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