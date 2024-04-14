Присоединиться может каждый: общегородской субботник пройдет в Новосибирске 27 апреля

В Новосибирске назначили дату общегородского субботника. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.
Общегородской санитарный день, как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, пройдет в будущую субботу, 27 апреля. Весенний субботник, традиционно, пройдет на территории городских парков, скверов, во дворах домов и на территории предприятий.
В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений, а также воинские части.
Присоединиться к уборке Новосибирска может любой житель. После завершения субботника городские службы вывезут собранный мусор на полигоны.
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