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Город Присоединиться может каждый: общегородской субботник пройдет в Новосибирске 27 апреля

Присоединиться может каждый: общегородской субботник пройдет в Новосибирске 27 апреля

Распоряжение о масштабной уборке города подписал и.о. мэра Олег Клемешов

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Весь собранный мусор вывезут на полигоны

В Новосибирске назначили дату общегородского субботника. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.

Общегородской санитарный день, как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, пройдет в будущую субботу, 27 апреля. Весенний субботник, традиционно, пройдет на территории городских парков, скверов, во дворах домов и на территории предприятий.

В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений, а также воинские части.

Присоединиться к уборке Новосибирска может любой житель. После завершения субботника городские службы вывезут собранный мусор на полигоны.

Ранее жители улицы Выборной в районе НГПУ пожаловались на особенную грязь этой весной. Посмотрите на яркие фото пыльного микрорайона.

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