Врачи давали ей 90 дней, а она выжила и начала писать: как детективы вытащили Дарью Донцову с того света

Легкие, ироничные, западающие в душу детективы Дарьи Донцовой читал, наверно, почти каждый житель нашей страны — все эти скелеты в шкафу, мопсы в зеленых ботинках и гадюки в сиропе сопровождают соотечественников в поездках на море и в метро. Мало кто знает, что жизнь самой Дарьи не такая легкая и веселая, как на страницах ее книг. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как в
Чуть больше месяца назад Дарья Донцова принимала поздравления с
Давай за жизнь
Первый диагноз «онкология» Дарья получила в
Дарья вспоминает: первое, о чём подумала, когда услышала свой диагноз, — а как же дети? А кто будет заботиться о муже? Она обратилась к лучшей подруге, хирургу-эндокринологу Оксане Глод, чтобы та... вышла замуж за ее супруга. Оксана предложение не приняла и стала искать знакомых врачей, чтобы вытащить подругу из беды.
Тогда люди с опытом посоветовали Дарье не ехать за границу и не тратить бешеные деньги, а идти в обычный онкоцентр к активно практикующим специалистам. Во многих интервью Дарья потом повторит, что рак не приговор, а иногда дверь в новую жизнь. Для писательницы это случилось именно так.
— Когда я пришла к своему онкологу через год после лечения на проверку и спросила: «А как вот эта соседка, а вот эта?», он отвел глаза в сторону. Я была самая тяжелая пациентка в палате, спрашиваю: «Почему я осталась жить?» И он тогда мне сказал: «Видимо, у Господа Бога на вас особые планы». И у меня эта фраза так осела в голове, у не воцерковленного на тот момент человека, что я тогда впервые испугалась, — вспоминала писательница в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Интересно, что, лежа в клинике, Дарья Донцова начала писать, ручку и блокнот принес ей муж, чтобы помочь выбраться из депрессии. Первым читателем Дарьи стала медсестра. Тогда женщина написала книги «Крутые наследнички», «Дама с коготками» и «За всеми зайцами» про любительницу частного сыска Дашу Васильеву. Супруг посоветовал показать детективы издателю, и свершилось — автор превратилась в звезду, чьи книги раскупали огромными тиражами и экранизировали.
Видит будущее?
В пик популярности писательницы некоторые говорили о необычных способностях Дарьи Донцовой, мол, в своих романах она предсказывала будущее. Так, детей Даши Васильевой автор назвала именами собственных детей, а когда в одном из детективов Аркадий попал в катастрофу, через три месяца после выхода книги то же случилось и с сыном писательницы.
— Потом вышла книга, где было написано, что у Маши ветрянка, и через неделю Маша принесла ветрянку. Потом в еще одной книге я написала, что за удачную операцию больной подарил доктору машину, «восьмерку». Через полтора месяца приходит моя подруга, доктор Оксана Степановна, трясет ключами от машины и говорит: «У меня только одна претензия: почему ты написала про "восьмерку"? Написала бы про "Мерседес"!» О том, что ее сын Дениска — ветеринар, я написала в книжке, когда ему было
Придуманная болезнь
Одним из самых неприятных скандалов, связанных с именем Дарьи Донцовой, стал слух о том, что свою болезнь женщина выдумала. Еще в
— Я вылезла. А когда вылезла, захотела вытащить других. Мои соцсети созданы для онкобольных. Мне же кричали, что болезни не было и я пиарюсь на этой теме… Поняла, что нет выхода. На одной программе попросила прикрыть камеры, затем сняла рубашку, расстегнула белье (показав, что ей ампутировали грудь из-за рака. — Прим. ред.). Никогда не забуду лицо той ведущей... Оно упало. А в зале — тишина, — откровенничала Дарья в разговоре с Надеждой Стрелец.
Вера и оптимизм
Читатели называют ее романы таблетками от депрессии, а сама Донцова излучает столько оптимизма и жизнелюбия, что сразу становится понятно: все эти забавные «Небо в рублях» и «Метро до Африки» точно придумала она. На вопрос о том, хотела ли она что-то изменить в своей жизни, отвечает, что исправила бы только одно: гораздо раньше пришла бы к вере и начала ходить в храм. Писательница считает, что именно вера в Бога помогла ей преодолеть новую болезнь.
Дело в том, что Дарья переболела коронавирусом, а затем обнаружила у себя опухоль, связанную с гинекологией. По мнению писательницы, уплотнение исчезло, после того как знаменитость отправилась в паломническую поездку к мощам святых. Когда Дарья обратилась к докторам и прошла обследование, выяснилось, что у нее была киста, которая разорвалась при активной физической деятельности.
Но болезнь не покинула семью писательницы. В феврале этого года Дарья рассказала, что у ее мужа обнаружили рак кишечника третьей степени. Александру Ивановичу провели операцию и несколько курсов химиотерапии. Несмотря на испытания, Дарья Донцова старается сохранять оптимизм и верит в выздоровление мужа.
— Я всегда говорю, что рак — хитрая вещь. Если относишься к нему спокойно и не обвиняешь весь мир в бедах, то в конце всегда ожидает какой-нибудь подарок, — заключает она.
Что еще почитать
Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова.
Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).
В постели со смертью: как выглядели жены и любовницы самых опасных гангстеров в истории.