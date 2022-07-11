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Истории

Врачи давали ей 90 дней, а она выжила и начала писать: как детективы вытащили Дарью Донцову с того света

В 45 лет у писательницы нашли рак груди, и она решила, что жизнь кончена. Но потом произошло чудо

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В жизни Дарьи Донцовой всё так же, как в ее книгах: мопсы, большая семья и чудесные встречи

В жизни Дарьи Донцовой всё так же, как в ее книгах: мопсы, большая семья и чудесные встречи

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Легкие, ироничные, западающие в душу детективы Дарьи Донцовой читал, наверно, почти каждый житель нашей страны — все эти скелеты в шкафу, мопсы в зеленых ботинках и гадюки в сиропе сопровождают соотечественников в поездках на море и в метро. Мало кто знает, что жизнь самой Дарьи не такая легкая и веселая, как на страницах ее книг. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как в 45 лет писательница начала жить заново, а ее семья постоянно борется со страшным недугом и пока побеждает его.

Чуть больше месяца назад Дарья Донцова принимала поздравления с 70-летним юбилеем. Дарья из тех женщин, что умеют не отчаиваться и жить здесь и сейчас — недавно она рассказывала, как думала, что в пандемию к ней вернулся рак, а потом страшный диагноз поставили ее мужу. Но в этой семье не принято опускать руки, сейчас все члены семейства Донцовых поддерживают отца в борьбе с болезнью.

Давай за жизнь

Первый диагноз «онкология» Дарья получила в 45 лет. В 1997 году у нее нашли рак груди. Тогда женщина спросила мужа, останется ли тот с ней после мастэктомии (хирургическая операция по удалению молочной железы. — Прим. ред.), а Александр Иванович ответил, что готов жить хоть с одним ухом жены, если всё остальное отрежут. Началась борьба с болезнью, у Дарьи был пессимистичный прогноз, врачи давали ей всего 3 месяца. Женщина победила недуг после 4 операций и 18 курсов химиотерапии.

Дарья вспоминает: первое, о чём подумала, когда услышала свой диагноз, — а как же дети? А кто будет заботиться о муже? Она обратилась к лучшей подруге, хирургу-эндокринологу Оксане Глод, чтобы та... вышла замуж за ее супруга. Оксана предложение не приняла и стала искать знакомых врачей, чтобы вытащить подругу из беды.

Тогда люди с опытом посоветовали Дарье не ехать за границу и не тратить бешеные деньги, а идти в обычный онкоцентр к активно практикующим специалистам. Во многих интервью Дарья потом повторит, что рак не приговор, а иногда дверь в новую жизнь. Для писательницы это случилось именно так.

— Когда я пришла к своему онкологу через год после лечения на проверку и спросила: «А как вот эта соседка, а вот эта?», он отвел глаза в сторону. Я была самая тяжелая пациентка в палате, спрашиваю: «Почему я осталась жить?» И он тогда мне сказал: «Видимо, у Господа Бога на вас особые планы». И у меня эта фраза так осела в голове, у не воцерковленного на тот момент человека, что я тогда впервые испугалась, — вспоминала писательница в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Интересно, что, лежа в клинике, Дарья Донцова начала писать, ручку и блокнот принес ей муж, чтобы помочь выбраться из депрессии. Первым читателем Дарьи стала медсестра. Тогда женщина написала книги «Крутые наследнички», «Дама с коготками» и «За всеми зайцами» про любительницу частного сыска Дашу Васильеву. Супруг посоветовал показать детективы издателю, и свершилось — автор превратилась в звезду, чьи книги раскупали огромными тиражами и экранизировали.

Видит будущее?

Про Дарью говорят, что она обладает экстрасенсорными способностями

Про Дарью говорят, что она обладает экстрасенсорными способностями

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В пик популярности писательницы некоторые говорили о необычных способностях Дарьи Донцовой, мол, в своих романах она предсказывала будущее. Так, детей Даши Васильевой автор назвала именами собственных детей, а когда в одном из детективов Аркадий попал в катастрофу, через три месяца после выхода книги то же случилось и с сыном писательницы.

— Потом вышла книга, где было написано, что у Маши ветрянка, и через неделю Маша принесла ветрянку. Потом в еще одной книге я написала, что за удачную операцию больной подарил доктору машину, «восьмерку». Через полтора месяца приходит моя подруга, доктор Оксана Степановна, трясет ключами от машины и говорит: «У меня только одна претензия: почему ты написала про "восьмерку"? Написала бы про "Мерседес"!» О том, что ее сын Дениска — ветеринар, я написала в книжке, когда ему было 10 лет. То есть о ветеринарии еще не было речи! И сейчас он у нас будет уже кандидатом наук по ветеринарии, — вспоминала автор в одном из интервью.

Придуманная болезнь

Одним из самых неприятных скандалов, связанных с именем Дарьи Донцовой, стал слух о том, что свою болезнь женщина выдумала. Еще в 2008 году писательница стала послом благотворительной программы «Вместе против рака груди», а в 2018 году стала ведущей программы «Я очень хочу жить» на канале «Спас». Дарья хотела помочь людям, потерявшим надежду на излечение, однако недоброжелатели решили, что автор пиарится на серьезной теме, а то и вовсе врет про свой диагноз.

— Я вылезла. А когда вылезла, захотела вытащить других. Мои соцсети созданы для онкобольных. Мне же кричали, что болезни не было и я пиарюсь на этой теме… Поняла, что нет выхода. На одной программе попросила прикрыть камеры, затем сняла рубашку, расстегнула белье (показав, что ей ампутировали грудь из-за рака. — Прим. ред.). Никогда не забуду лицо той ведущей... Оно упало. А в зале — тишина, — откровенничала Дарья в разговоре с Надеждой Стрелец.

Вера и оптимизм

Читатели называют ее романы таблетками от депрессии, а сама Донцова излучает столько оптимизма и жизнелюбия, что сразу становится понятно: все эти забавные «Небо в рублях» и «Метро до Африки» точно придумала она. На вопрос о том, хотела ли она что-то изменить в своей жизни, отвечает, что исправила бы только одно: гораздо раньше пришла бы к вере и начала ходить в храм. Писательница считает, что именно вера в Бога помогла ей преодолеть новую болезнь.

Дело в том, что Дарья переболела коронавирусом, а затем обнаружила у себя опухоль, связанную с гинекологией. По мнению писательницы, уплотнение исчезло, после того как знаменитость отправилась в паломническую поездку к мощам святых. Когда Дарья обратилась к докторам и прошла обследование, выяснилось, что у нее была киста, которая разорвалась при активной физической деятельности.

Но болезнь не покинула семью писательницы. В феврале этого года Дарья рассказала, что у ее мужа обнаружили рак кишечника третьей степени. Александру Ивановичу провели операцию и несколько курсов химиотерапии. Несмотря на испытания, Дарья Донцова старается сохранять оптимизм и верит в выздоровление мужа.

— Я всегда говорю, что рак — хитрая вещь. Если относишься к нему спокойно и не обвиняешь весь мир в бедах, то в конце всегда ожидает какой-нибудь подарок, — заключает она.

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