Врачи давали ей 90 дней, а она выжила и начала писать: как детективы вытащили Дарью Донцову с того света

В пик популярности писательницы некоторые говорили о необычных способностях Дарьи Донцовой, мол, в своих романах она предсказывала будущее. Так, детей Даши Васильевой автор назвала именами собственных детей, а когда в одном из детективов Аркадий попал в катастрофу, через три месяца после выхода книги то же случилось и с сыном писательницы.



— Потом вышла книга, где было написано, что у Маши ветрянка, и через неделю Маша принесла ветрянку. Потом в еще одной книге я написала, что за удачную операцию больной подарил доктору машину, «восьмерку». Через полтора месяца приходит моя подруга, доктор Оксана Степановна, трясет ключами от машины и говорит: «У меня только одна претензия: почему ты написала про "восьмерку"? Написала бы про "Мерседес"!» О том, что ее сын Дениска — ветеринар, я написала в книжке, когда ему было 10 лет . То есть о ветеринарии еще не было речи! И сейчас он у нас будет уже кандидатом наук по ветеринарии, — вспоминала автор в одном из интервью.