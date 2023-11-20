Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце планирует увезти детей за границу — об этом актер узнал из СМИ

— Поеду на машине, потому что по-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет — и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт, — объясняла она.

