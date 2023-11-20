Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце планирует увезти детей за границу — об этом актер узнал из СМИ

Бывшая жена уроженца Новосибирска Павла Прилучного Агата Муцениеце планирует вернуться в Латвию и забрать с собой детей. Как сообщает Starhit, о том, что экс-супруга планирует переезд, актер узнал из СМИ.
Ранее Муцениеце заявила, что планирует поездку в Латвию в конец ноября. Ей необходимо быть на родине, чтобы сделать паспорт сыну Тимофею. Актриса планирует отправиться за границу на машине, так как авиасообщение между Россией и Латвией закрыто.
— Поеду на машине, потому что по-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет — и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт, — объясняла она.
Чтобы отправиться с сыном и дочерью в Латвию, Агате нужно получить согласие Павла и нотариально заверить его. Однако Прилучный завил, что экс-супруга не обращалась к нему за разрешением на вывоз детей заграницу.
— Нет, бывшая жена не обращалась ко мне с вопросами о выезде наших детей за границу. И насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве, — пояснил Прилучный.
Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись три года назад, но судебные тяжбы между ними не прекращаются до сих пор. Недавно Агата отсудила у Павла 26 тысяч рублей — это компенсация судебных издержек за выписку его из квартиры.