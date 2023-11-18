freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 89.12
eur 96.77
Тема дняПризывной пункт подожгли в Новосибирске
Все новости
Все новости

Со звездой «Женского стендапа» Зоей Яровицыной снимают новое шоу в Новосибирске

Комик заехала в школу, в которой училась, и рассказала про родной город

952

В своих соцсетях Зоя активно делится кадрами со съемок в Новосибирске

Поделиться

Зоя Яровицына приняла участие в съемках нового шоу в Новосибирске. Участница программы «Женский стендап» на ТНТ приезжала в родной город с сольным концертом, а также снялась в выпуске «Откуда ты?».

Как рассказали в издании «Новосибирские новости», новое шоу снимает комик Игорь Джабраилов. По идее проекта Игорь вместе с гостями шоу посещает родные города знаменитостей. В выпуске с Зоей Игорь посетит школу участницы «Женского стендапа» и пообщается с одноклассниками.

Зоя Яровицына выиграла в «Камеди баттл» на канале ТНТ и после этого переехала в Москву. Вскоре комик прославилась благодаря шоу «Женский стендап», которое выходит с 2020 года.

Ольга Бузова и блогер Дава, уроженец Новосибирска, улетели в Китай в длительную командировку. Как рассказали в издании «СтарХит», бывшая пара примет участие в новом шоу от ТНТ «Сокровища императора».

По теме

СтендапКомикЗоя ЯровицынаНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter