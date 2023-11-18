Со звездой «Женского стендапа» Зоей Яровицыной снимают новое шоу в Новосибирске

Зоя Яровицына приняла участие в съемках нового шоу в Новосибирске. Участница программы «Женский стендап» на ТНТ приезжала в родной город с сольным концертом, а также снялась в выпуске «Откуда ты?».
Как рассказали в издании «Новосибирские новости», новое шоу снимает комик Игорь Джабраилов. По идее проекта Игорь вместе с гостями шоу посещает родные города знаменитостей. В выпуске с Зоей Игорь посетит школу участницы «Женского стендапа» и пообщается с одноклассниками.
Зоя Яровицына выиграла в «Камеди баттл» на канале ТНТ и после этого переехала в Москву. Вскоре комик прославилась благодаря шоу «Женский стендап», которое выходит с 2020 года.
Ольга Бузова и блогер Дава, уроженец Новосибирска, улетели в Китай в длительную командировку. Как рассказали в издании «СтарХит», бывшая пара примет участие в новом шоу от ТНТ «Сокровища императора».