Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли настоящую дату своей свадьбы. Когда она была?

Павел Прилучный устроил сюрприз для жены Зепюр Брутян в честь годовщины их свадьбы.

В августе прошлого года актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились фотографиями со свадебной церемонии, но сейчас оказалось, что регистрация брака случилась гораздо раньше — 12 мая, когда поклонники звезд всё еще думали, что их отношения — фейк.

