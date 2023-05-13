Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли настоящую дату своей свадьбы. Когда она была?

Павел Прилучный устроил сюрприз для жены Зепюр Брутян в честь годовщины их свадьбы.
В августе прошлого года актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились фотографиями со свадебной церемонии, но сейчас оказалось, что регистрация брака случилась гораздо раньше — 12 мая, когда поклонники звезд всё еще думали, что их отношения — фейк.
В честь годовщины Прилучный приготовил для жены красивый завтрак из нескольких блюд и подарил букет цветов — сирень с пионовидными розами. Недавно ставшая мамой Брутян поделилась в Сети трогательным видео с поздравлением от мужа. Прилучный сделал акцент на здоровое питание — листья салата, зелень, авокадо, скрэмбл и обилие овощей.
— Какой вкусный завтрак мне приготовил муж! Вы только посмотрите, даже не знаю, с чего начать! — эмоционально воскликнула Брутян.
— С годовщиной! — ласково сказал на заднем фоне Павел.
В конце апреля у Прилучных родился сын, мальчика назвали Микаэлем. Актер участвовал в родах и сам перерезал пуповину. Семья несколько дней держала новость в секрете, но в начале мая Зепюр опубликовала кадры с новорожденным.
Певец Дава, который тоже родом из Новосибирска, снялся в клипе с бывшей женой Прилучного Агатой Муцениеце — по сюжету они должны были сыграть влюбленную пару, чем вызвали общественный резонанс, а позже попросили фанатов не паниковать раньше времени.
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