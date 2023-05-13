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Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли настоящую дату своей свадьбы. Когда она была?

В честь годовщины актер устроил для жены шикарный сюрприз

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Официальная свадьба Прилучных состоялась 12 мая 2022 года

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Павел Прилучный устроил сюрприз для жены Зепюр Брутян в честь годовщины их свадьбы.

В августе прошлого года актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились фотографиями со свадебной церемонии, но сейчас оказалось, что регистрация брака случилась гораздо раньше — 12 мая, когда поклонники звезд всё еще думали, что их отношения — фейк.

В честь годовщины Прилучный приготовил для жены красивый завтрак из нескольких блюд и подарил букет цветов — сирень с пионовидными розами. Недавно ставшая мамой Брутян поделилась в Сети трогательным видео с поздравлением от мужа. Прилучный сделал акцент на здоровое питание — листья салата, зелень, авокадо, скрэмбл и обилие овощей.

Павел Прилучный приготовил романтический завтрак для жены

Павел Прилучный приготовил романтический завтрак для жены

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— Какой вкусный завтрак мне приготовил муж! Вы только посмотрите, даже не знаю, с чего начать! — эмоционально воскликнула Брутян.

— С годовщиной! — ласково сказал на заднем фоне Павел.

В конце апреля у Прилучных родился сын, мальчика назвали Микаэлем. Актер участвовал в родах и сам перерезал пуповину. Семья несколько дней держала новость в секрете, но в начале мая Зепюр опубликовала кадры с новорожденным.

Певец Дава, который тоже родом из Новосибирска, снялся в клипе с бывшей женой Прилучного Агатой Муцениеце — по сюжету они должны были сыграть влюбленную пару, чем вызвали общественный резонанс, а позже попросили фанатов не паниковать раньше времени.

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