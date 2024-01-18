«Два дня мы жили как в аду»: Давид Манукян попал в эпицентр урагана, бушующего на Маврикии — остров затопило

Давид Манукян попал в эпицентр урагана на Маврикии — остров практически полностью затопило. Новостями блогер поделился в соцсетях — он рассказал подписчикам подробности природной катастрофы.
— Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким, бежать было некуда, — написал Дава в сторис.
Из-за урагана «Белаль», бушующего на Маврикии, были очень сильные волны. Затоплены улицы, периодически пропадает электричество. На острове введен комендантский час. РИА Новости сообщают, что, по экспертным оценкам представителей турбизнеса, на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности — в отелях.
— Отели знали о циклоне, но чтобы не потерять деньги, ни о чем не предупредили. Так мы попали в сильный циклон, — рассказал Манукян и добавил, что по причине катастрофы несколько дней он и его семья были не на связи.
Выбраться с острова Дава и его родственники не могут — аэропорт закрыт, а движение по улицам невозможно. Манукян сообщил, что ни он, ни его близкие не пострадали. Во время вынужденной изоляции Дава отдыхал в номере отеля — посмотрел все части фильма о «Гарри Поттере».
В ноябре 2023 года сильный шторм бушевал на черноморском побережье — он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Кубанское МЧС предупреждало, что ожидаются «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это всё обернется.
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