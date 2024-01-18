«Два дня мы жили как в аду»: Давид Манукян попал в эпицентр урагана, бушующего на Маврикии — остров затопило

— Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким, бежать было некуда, — написал Дава в сторис.

Из-за урагана «Белаль», бушующего на Маврикии, были очень сильные волны. Затоплены улицы, периодически пропадает электричество. На острове введен комендантский час. РИА Новости сообщают, что, по экспертным оценкам представителей турбизнеса, на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности — в отелях.