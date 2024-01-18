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Обзор

«Два дня мы жили как в аду»: Давид Манукян попал в эпицентр урагана, бушующего на Маврикии — остров затопило

Блогер несколько дней не выходил на связь — покинуть территорию острова он не может

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Певец отправился в отпуск вместе с семьей.

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Давид Манукян попал в эпицентр урагана на Маврикии — остров практически полностью затопило. Новостями блогер поделился в соцсетях — он рассказал подписчикам подробности природной катастрофы.

— Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким, бежать было некуда, — написал Дава в сторис.

Из-за урагана «Белаль», бушующего на Маврикии, были очень сильные волны. Затоплены улицы, периодически пропадает электричество. На острове введен комендантский час. РИА Новости сообщают, что, по экспертным оценкам представителей турбизнеса, на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности — в отелях.

Блогер несколько дней не выходил на связь

Блогер несколько дней не выходил на связь

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— Отели знали о циклоне, но чтобы не потерять деньги, ни о чем не предупредили. Так мы попали в сильный циклон, — рассказал Манукян и добавил, что по причине катастрофы несколько дней он и его семья были не на связи.

Дава старается не отчаиваться — развлекается, как может

Дава старается не отчаиваться — развлекается, как может

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Выбраться с острова Дава и его родственники не могут — аэропорт закрыт, а движение по улицам невозможно. Манукян сообщил, что ни он, ни его близкие не пострадали. Во время вынужденной изоляции Дава отдыхал в номере отеля — посмотрел все части фильма о «Гарри Поттере».

В ноябре 2023 года сильный шторм бушевал на черноморском побережье — он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Кубанское МЧС предупреждало, что ожидаются «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это всё обернется.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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DAVAДавид МанукянОтпускМаврикий
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