Люди погибли, улицы сломало. Что вторая ночь страшного шторма сделала с югом России

На полуострове Крым ветер достиг ураганной силы, оставил без света почти полмиллиона жителей. Многих пришлось эвакуировать. В прокуратуре Краснодарского края сообщили о четырех погибших на Кубани и в Крыму. В республике ввели режим ЧС и объявили понедельник выходным днем.



В Минэнерго сообщили, что на российском юге из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 1,9 миллиона человек.

