Люди погибли, улицы сломало. Что вторая ночь страшного шторма сделала с югом России

На черноморском побережье бушует сильнейший шторм. Он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Кубанское МЧС предупреждало, что ожидаются «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это всё обернется.
В этом материале мы собрали всё, что известно к этому часу.
Накануне, 27 ноября, «шторм века» добрался до Москвы — на столицу обрушились сильнейшие снегопады. По словам синоптиков, такое бывает раз в 40 лет. Город засыпан снегом, коммунальщики едва справляются с уборкой, грузовики застревают на дорогах. Московские власти попросили водителей не выбираться в город на собственных автомобилях.
В Росавиации рассказали, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны 28 рейсов на вылет. Еще 26 перенесли.
Сильный ветер настиг Ростов-на-Дону. По словам читателей издания 161.RU, из-за непогоды в городе валятся деревья, они падают на дома и повреждают провода. Без света остались 9 тысяч жителей в 25 населенных пунктах региона, сообщил губернатор Василий Голубев.
Жителей хуторов в устье Дона начали эвакуировать.
В Адлере мегашторм превратился в цунами. Поднявшаяся вода мощным потоком хлынула на улицы и сносит всё на своем пути.
В Севастополе шторм уничтожил причал, маяк и устричную ферму Института биологии Южных морей. Как рассказал РИА Новости директор института, из-за непогоды оказались залиты лаборатории и библиотека.
Также ураган повредил Мемориал примирения, открытый к
Разрушительные волны атаковали побережье грузинского Батуми. Повреждена инфраструктура береговой линии. Жителей попросили держаться подальше от берега.
По информации портала My Batumi, в Кобулети восьмибалльный шторм, набережная местами разрушена, вода добирается до жилых домов.
В Сочи стихия разрушила целые участки железнодорожного полотна и насыпи.
Тысячи пассажиров застряли на вокзалах южных городов России. Как рассказали в РЖД корреспонденту 161.RU, на станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск людям, которые ждут задерживающиеся из-за стихии поезда, выдали около восьми тысяч продуктовых наборов. Точное число ожидающих неизвестно.
В городе-курорте весь день разгребают завалы. Шторм на море не утихает, на набережных стоит оцепление. Полицейские стараются не пускать туристов к воде, которые рвутся на берег ради красивых кадров.
На полуострове Крым ветер достиг ураганной силы, оставил без света почти полмиллиона жителей. Многих пришлось эвакуировать. В прокуратуре Краснодарского края сообщили о четырех погибших на Кубани и в Крыму. В республике ввели режим ЧС и объявили понедельник выходным днем.
В Минэнерго сообщили, что на российском юге из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 1,9 миллиона человек.
Главный синоптик России Роман Вильфанд сообщил, что «тревожная ситуация» продержится еще по меньшей мере два дня.
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