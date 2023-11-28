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Люди погибли, улицы сломало. Что вторая ночь страшного шторма сделала с югом России

Известно как минимум о четырех погибших

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Стихия жестко прошлась по побережью и двинулась вглубь страны

Видео: Городские порталы

На черноморском побережье бушует сильнейший шторм. Он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Кубанское МЧС предупреждало, что ожидаются «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это всё обернется.

В этом материале мы собрали всё, что известно к этому часу.

Накануне, 27 ноября, «шторм века» добрался до Москвы — на столицу обрушились сильнейшие снегопады. По словам синоптиков, такое бывает раз в 40 лет. Город засыпан снегом, коммунальщики едва справляются с уборкой, грузовики застревают на дорогах. Московские власти попросили водителей не выбираться в город на собственных автомобилях.

В Росавиации рассказали, что из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны 28 рейсов на вылет. Еще 26 перенесли.

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Из-за непогоды также начались проблемы в работе столичных аэропортов

Видео: читатель MSK1.RU

Сильный ветер настиг Ростов-на-Дону. По словам читателей издания 161.RU, из-за непогоды в городе валятся деревья, они падают на дома и повреждают провода. Без света остались 9 тысяч жителей в 25 населенных пунктах региона, сообщил губернатор Василий Голубев.

Жителей хуторов в устье Дона начали эвакуировать.

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Так выглядит село Кагальник в Ростовской области

Видео: «Вести. Дон»

В Адлере мегашторм превратился в цунами. Поднявшаяся вода мощным потоком хлынула на улицы и сносит всё на своем пути.

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Видео: Shot / T.me

В Севастополе шторм уничтожил причал, маяк и устричную ферму Института биологии Южных морей. Как рассказал РИА Новости директор института, из-за непогоды оказались залиты лаборатории и библиотека.

Также ураган повредил Мемориал примирения, открытый к 100-летию окончания Гражданской войны.

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Одна из фигур, скульптура красноармейца, упала из-за проблем с креплением

Одна из фигур, скульптура красноармейца, упала из-за проблем с креплением

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Разрушительные волны атаковали побережье грузинского Батуми. Повреждена инфраструктура береговой линии. Жителей попросили держаться подальше от берега.

По информации портала My Batumi, в Кобулети восьмибалльный шторм, набережная местами разрушена, вода добирается до жилых домов.

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Шторм разрушил береговую линию, вода дошла до проезжей части

Видео: My Batumi / T.me

В Сочи стихия разрушила целые участки железнодорожного полотна и насыпи.

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Видео: Shot / T.me

Тысячи пассажиров застряли на вокзалах южных городов России. Как рассказали в РЖД корреспонденту 161.RU, на станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск людям, которые ждут задерживающиеся из-за стихии поезда, выдали около восьми тысяч продуктовых наборов. Точное число ожидающих неизвестно.

В городе-курорте весь день разгребают завалы. Шторм на море не утихает, на набережных стоит оцепление. Полицейские стараются не пускать туристов к воде, которые рвутся на берег ради красивых кадров.

Море разбило променад

Море разбило променад

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Так сейчас выглядит центральная набережная

Так сейчас выглядит центральная набережная

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Выходы на набережную контролирует полиция

Выходы на набережную контролирует полиция

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Волны, разбиваясь о берег, достигают нескольких метров в высоту

Волны, разбиваясь о берег, достигают нескольких метров в высоту

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На полуострове Крым ветер достиг ураганной силы, оставил без света почти полмиллиона жителей. Многих пришлось эвакуировать. В прокуратуре Краснодарского края сообщили о четырех погибших на Кубани и в Крыму. В республике ввели режим ЧС и объявили понедельник выходным днем.

В Минэнерго сообщили, что на российском юге из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 1,9 миллиона человек.

Главный синоптик России Роман Вильфанд сообщил, что «тревожная ситуация» продержится еще по меньшей мере два дня.

Подробнее о непогоде читайте в нашей онлайн-трансляции.

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