Очки с оправой ручной работы и американские бренды — в чем пришел в суд актер Никита Кологривый

Обратите внимание на необычную оправу актера Источник: chrome-heart.ru / Александр Ощепков, NGS.RU











Актер из Новосибирска Никита Кологривый на заседание суда пришел в недорогой одежде зарубежных брендов. Рассматриваем наряд звезды.



Плюшевая белая рубашка актера от бренда Converse, судя по логотипу на кармане. Это американская компания, производящая в основном обувь с начала XX века и наиболее известная своими кедами Chuck Taylor All-Stars. Но производит бренд и одежду, в среднем подобные рубашки, как у Кологривого стоят в районе 5–6 тысяч рублей. Такую же модель, как у звезды, найти не удалось.

Рубашка звезды стоит недорого, логотип бренда заметен на левом кармане Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











А вот очки Кологривого идентичны оправе американского бренда Chrome Hearts. Компания появилась в 1988 году в Малибу, первыми изделиями стали кожаные брюки и куртки, потому что основатели компании — байкер и его жена. Позже Chrome Hearts стали выпускать эксклюзивные украшения из серебра, золота и платины, а также оправы и солнцезащитные очки ручной работы. Бренд легко узнать по декоративным крестам, они и заметны на оправе Кологривого. Все оправы компании выполнены в рок стиле с элементами готики.

Оправа, в которой пришел актер, стоит порядка 8,5 тысячи рублей.

Напомним, что Кологривому грозит за дебош в баре до 15 суток ареста или штраф в размере 1 тысячи рублей. Все, что известно о деле актера из Новосибирска, НГС собирает в режиме онлайн. Сейчас прокурор просит наказание, как раз 15 суток административного ареста.



В ночь на 19 марта Никита Кологривый отдыхал в кальян-баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Актер приставал к одной из сотрудниц Алисе, после того, как девушка отказалась от внимания актера, он ее укусил и начал толкать сотрудников. НГС побывал в баре и пообщался с персоналом, они предполагают, что актер был в алкогольном опьянении. После случившегося на звезду написали заявление, а потом доставили в отдел полиции — посмотрите видео.



Ночь Никита провел в спецприемнике, а девушка, к которой он приставал, закрыла социальные сети.



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