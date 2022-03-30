«Я мэр этого города, где у вас сахар?»: как Анатолий Локоть искал в супермаркетах дешевые продукты

Новосибирская мэрия решила не только рассказать, но и показать, как она борется с ростом цен, который смогли ощутить в последний месяц, наверное, все. Мэр Анатолий Локоть с другими чиновниками муниципалитета и парой десятков журналистов вчера,
Проверки предприятий торговли чиновниками в присутствии прессы давно превратились в смесь шоу и священного ритуала. Смысл его не столько действительно что-то контролировать (это можно сделать куда эффективнее и без толпы людей с фотоаппаратами), сколько в наглядной демонстрации такого контроля. Обычно этим занимаются руководители профильных департаментов и министерств, но здесь возглавить проверку решил новосибирский мэр собственной персоной.
Местом сбора стало здание на улице Дуси Ковальчук. Единственной торговой точкой там был магазин эротических товаров «Дон Феромон», но градоначальник им не заинтересовался, а сразу направился к соседнему зданию, где на первом этаже расположилась «Мария-Ра».
Бодрым шагом, протиснувшись сквозь узкие проходы, Анатолий Локоть проследовал к полкам с сахаром. Сахар лежал там в изобилии, причем сразу в двух форматах упаковки — мешками по пять килограммов и привычными пакетами.
— Сахар есть, — удовлетворенно заметил градоначальник. — А почему так дорого?
— Так это упаковка два килограмма, — парировал управляющий магазином.
Двухкилограммовый пакет стоил 179 рублей 80 копеек (то есть 89 рублей 90 копеек за килограмм), что существенно выше февральской цены в той же сети. Но зато теперь покупателю «Марии-Ра» будет чем подсластить вечерний чай.
Покончив со сладким, Локоть перешел к другой остро актуальной позиции — гречке. Коричневая крупа лежала в большом зеленом ящике, ее можно было отсыпать себе в пакет в любом количестве. Локоть удовлетворенно кивнул, но, глянув на цену, как-то поскучнел. Килограмм этой (самой дешевой, нефасованной) гречки стоил 94 рубля 90 копеек.
— А фасованная есть? — с надеждой спросил он.
Мэру передали пакет с нижней полки, ценник которого пугал уже меньше, — 79,9 рубля. Повертев пакет в руках, Локоть нашел на нем вес (800 граммов) и вернул его на место. Гречка россыпью была дешевле.
Полка с молочными продуктами градоначальника в целом удовлетворила. И вся процессия двинулась дальше, к следующему супермаркету. Им оказалась расположенная в соседнем квартале «Лента».
Здесь городского голову ждал первый «улов». На полке с сахаром лежала одна-единственная пачка, и это был не товар минимальной цены (в «Ленте» он продается под собственной торговой маркой «365»), а полновесный среднеценовой бренд «Лента». Даже при наличии дисконтной карты сети за пачку пришлось бы выложить уже 109 рублей 92 копейки.
— Где управляющий? Подойдите сюда, — потребовал Локоть. — Я мэр этого города и покупки могу делать только вечером. Почему у вас только одна пачка сахара?
— Весь разобрали. Еще недавно был, — смиренно ответил мужчина в фирменной сине-желтой куртке.
Нужно заметить, что в принципе сахар в «Ленте» был. Над пустой полкой с одиноким пакетом лежали и стояли не меньше полутора десятков наименований рафинада и тростникового сахара в разных упаковках и разных производителей. Но стоило всё это разнообразие, конечно, уже значительно дороже.
Непорядок был обнаружен и на стеллаже с крупами. В магазине не оказалось в принципе гречки под собственными марками, покупатель мог выбрать только из нескольких известных брендов («Гудвилл», «Мистраль»
Уже на выходе «Лента» заработала прощальные «штрафные очки». Самые дешевые помидоры (тепличные бледноватые) стоили здесь почти 270 рублей, и это была «красная цена». За более аппетитные томаты на веточке пришлось бы выложить уже 411 рублей.
Следующий пункт программы — магазин «Магнит» — ждал процессию в том же доме. А чтобы попасть внутрь, процессии пришлось форсировать огромную лужу.
В ключевой программе вечера «сахар» сеть из Краснодара выступила уверенно, но не исчерпывающе. В наличии имелись только упаковки по пять килограммов, которые стоили 390 рублей (без одной копейки). Это была самая низкая цена вечера (78 рублей за килограмм). Вновь пришлось звать управляющего.
— Сахар у вас вижу, цена нормальная. Но почему нет упаковок меньше? — строго спросил мэр.
— Недавно разобрали, — ответила девушка-управляющая таким тоном, что не поверить ей было решительно невозможно.
С гречкой в «Магните» всё оказалось хорошо. А вот с молоком вышел небольшой казус. Осматривая молочные полки, Локоть везде особо интересовался продукцией местных производителей.
— Ну вот наше молоко, фермерское, — указала девушка из «Магнита», подавая градоначальнику бутылку с цветами и сердечками.
— Из какого хозяйства? — поинтересовался Локоть, который явно не узнавал дизайн упаковки.
— Это из Кемерова поставляют, — простодушно пояснила девушка.
— Кемеровское — это не наше! — строго заметил мэр и поставил «фермерское» молоко обратно на полку.
Покончив с проверкой, мэр вышел к журналистам, выстроившимся прямо в проходе между фруктами и стеной. Проход оказался наглухо перегорожен, но покупатели безропотно шли обходными путями. И лишь одна дама с корзинкой встала на подступах в нерешительности, но, начав слушать ответы городского начальника, похоже, не на шутку увлеклась.
— Сами видите, почти везде прилавки наполнены, но цены разные, аномалии с ценами встречаются. Помидоры по 500 рублей — это слишком. Хотя здесь вот 260, но и это много, — деловито начал мэр. И наскоро обозначил прессе направления борьбы с дороговизной:
— У нас есть механизмы — обращение в УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы. — Прим. НГС). И если кто-то пытается воспользоваться ситуацией, то я соответствующее поручение сейчас дам.
Еще мэра возмутило состояние тротуаров около магазинов торговых сетей. Он упрекнул за это крупный бизнес:
— Мы шли сейчас по тротуару, и шли мы не возле предприятий малого бизнеса, а возле сетей, у которых есть возможность содержать дворников и прилагать усилия для того, чтобы поддерживать порядок.
Взявший слово следом начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин особо отметил, что проверяющие пришли в магазины без предупреждения. По словам чиновника, мэрия следит за ценами на продукты и товары первой необходимости в ежедневном режиме, но в УФАС пока не обращались.
— Вот и я хотел спросить — сколько раз обращались в УФАС, — не смог всё же сдержать уже приготовленный вопрос корреспондент местного телевидения.
— Мы не обращались, — ответил чиновник как бы специально, обращаясь уже к телезрителям, и уточнил, что пока мэрия справляется с необоснованным ростом цен своими силами.
Правда, цены всё равно растут — некоторые товары подорожали за месяц на 27%, признал Виталий Витухин. Теперь остается понять, насколько этот рост был вызван объективными причинами, а где сыграли свою роль субъективные.
Тем временем курс доллара на уровне уже 86,28 рубля, что лишь немногим больше показателей месячной давности. Скажется ли это как-то на ценах в магазинах, мы все сможем узнать уже в ближайшем будущем. А там уже городской администрации можно будет или рапортовать о побежденной дороговизне, или действительно обращаться в это самое управление ФАС. Потому что кто-то же должен быть виноват в происходящем на ценниках.
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Сахар стал возвращаться на полки магазинов на этой неделе, однако цена его уже существенно выше. Еще в первой половине февраля килограммовый пакет можно было найти в сетевых магазинах дешевле 52 рублей, а средняя цена по Росстату — 61,3 рубля. Сегодня цена в сетевых магазинах колеблется между 80 и 90 рублями, то есть даже по сравнению со средней февральской ценой рост составил как минимум 33%.
Между тем если бы цены выросли еще неделю назад (о чем писал обозреватель НГС), то никакого дефицита, скорее всего, не случилось бы вовсе.