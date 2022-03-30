«Я мэр этого города, где у вас сахар?»: как Анатолий Локоть искал в супермаркетах дешевые продукты

Новосибирская мэрия решила не только рассказать, но и показать, как она борется с ростом цен, который смогли ощутить в последний месяц, наверное, все. Мэр Анатолий Локоть с другими чиновниками муниципалитета и парой десятков журналистов вчера, 29 марта , прошли рейдом по трем сетевым супермаркетам. К шумной процессии присоединился и обозреватель НГС.

Проверки предприятий торговли чиновниками в присутствии прессы давно превратились в смесь шоу и священного ритуала. Смысл его не столько действительно что-то контролировать (это можно сделать куда эффективнее и без толпы людей с фотоаппаратами), сколько в наглядной демонстрации такого контроля. Обычно этим занимаются руководители профильных департаментов и министерств, но здесь возглавить проверку решил новосибирский мэр собственной персоной.

