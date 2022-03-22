«Сахарное безумие растет, как снежный ком»: куда ушел сахар, кто в этом виноват и как его вернуть

В магазинах исчез сахар. Не совсем, конечно, подсластить кофе, добавить в выпечку есть чего. Но вот обычные пакеты с недорогим сахаром-песком стали каким-то страшным дефицитом — их часто не успевают довезти до полки, потому что покупатели расхватывают пакеты прямо из телеги. Что же произошло и главное — как сделать так, чтобы злополучный источник сладкого вернулся на полки? Читайте мнение обозревателя НГС Стаса Соколова.



В том, что с сахаром действительно какие-то проблемы, я смог убедиться лично, обойдя два десятка магазинов всех основных сетей. Единственной торговой точкой, где сахар-песок был (и даже не вызывал никакого ажиотажа), оказался супермаркет «Лента» в новом, пока довольно немноголюдном торговом центре. Ну еще знакомые прислали фото из «Бахетле», где с этим продуктом тоже не было никаких проблем.