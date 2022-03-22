«Сахарное безумие растет, как снежный ком»: куда ушел сахар, кто в этом виноват и как его вернуть

В магазинах исчез сахар. Не совсем, конечно, подсластить кофе, добавить в выпечку есть чего. Но вот обычные пакеты с недорогим сахаром-песком стали каким-то страшным дефицитом — их часто не успевают довезти до полки, потому что покупатели расхватывают пакеты прямо из телеги. Что же произошло и главное — как сделать так, чтобы злополучный источник сладкого вернулся на полки? Читайте мнение обозревателя НГС Стаса Соколова.
В том, что с сахаром действительно какие-то проблемы, я смог убедиться лично, обойдя два десятка магазинов всех основных сетей. Единственной торговой точкой, где сахар-песок был (и даже не вызывал никакого ажиотажа), оказался супермаркет «Лента» в новом, пока довольно немноголюдном торговом центре. Ну еще знакомые прислали фото из «Бахетле», где с этим продуктом тоже не было никаких проблем.
То есть в принципе никаких объективных сложностей с поставками сахара нет. Там, где его по каким-то причинам не покупают по пять пачек разом, сахар спокойно лежит на полке. Точно так же на полках (практически повсеместно) лежит рафинад в кубиках, тростниковый коричневый сахар, сахар в каких-то модных пластиковых упаковках. Всё это разнообразие объединяло одно — этот сахар существенно дороже. Так было всегда. А сегодня на эти более дорогие виды сахара еще и не распространяются все эти требования и договоренности по поводу «сдерживания цен на социально значимые продукты». А вы знаете, почему сахар исчезает с полок? Да, именно из-за этих договоренностей и ограничений. И вот почему.
Паническая (иного слова не подобрать) скупка сахара резко, буквально в разы, увеличила спрос. Почему люди кинулись скупать именно сахар — отдельный вопрос. Но логика в этом есть: товар долго хранится, его трудно чем-то заменить. Сахар пригодится и при варке варенья, и при производстве самогона (для личных нужд сейчас это разрешено). Наконец, излишки потом можно продать. Однако большинство покупателей сахара по десять пачек в день руководствовались не столько трезвым расчетом, а скорее иррациональным страхом. Человек пришел в магазин, увидел пустую полку и в следующий раз, застав сахар в продаже, просто на автомате хватает предельно допустимое количество упаковок, даже если у него дома уже стоит пара десятков килограммов. И это сахарное безумие несется под гору, увеличиваясь, как снежный ком. А ведь паническую скупку можно было остановить в один момент. И торговые сети сделали бы это сами, если бы им просто не били по рукам.
Достаточно было просто увеличить цену. Да, это звучит неприятно. Разумеется, увидеть в магазине сахар по 99 рублей, притом что еще месяц назад он стоил 60, будет неприятно. Да, это продукт первой необходимости. Но никому не нужно покупать сахар ежедневно. Я вот вообще не помню, когда купил пачку сахара, от которой сейчас осталась еще половина. Простое и кратковременное повышение цены сразу же в один день сбило бы эту сахарную лихорадку, потому что вся «бизнес-модель» мелкооптовых закупок основана исключительно на низкой цене. Которая (низкая цена) — прямое следствие государственного регулирования. Стоит цене подняться выше того уровня, при котором публика будет воспринимать товар как «дешевый» в текущей ситуации, как его просто перестанут покупать впрок. Ведь никто же не разбирает рафинад и тростниковый сахар по 180 рублей за пачку.
Понятно, что резкий рост цены на товар массового (пусть и не каждодневного) спроса вызывает общественное недовольство. Но, мне кажется, властям стоило сосредоточить усилия на том, чтобы объяснить гражданам причину этого роста — иррациональное поведение самого населения. И уж если хочется проявить заботу о совсем малоимущих, то организовать им лимитированную продажу сахара по «социальной цене». Но только для тех, кому эти самые лишние 30–40 рублей в месяц (или на сколько там вам хватает пачки сахара) действительно означают крах семейного бюджета.
И уверяю вас, очень скоро цены на этот продукт (и вообще любой другой) упадут ровно до того уровня, при котором сахар на полках будет всегда. Ведь торговые сети зарабатывают на объеме, им нужны покупатели. И стоит утихнуть потребительской лихорадке, как они сами начнут снижать цену на дефицитный товар — просто потому, что это самый надежный способ привести покупателей в свой магазин.
Низкие цены (насколько они вообще возможны) при наличии товара в магазинах обеспечиваются не директивами и запретами, а развитой конкурентной средой. Когда никто, ни один участник рынка не может этими ценами манипулировать, все начинают искать пути снижения издержек (а значит, и стоимости для покупателя). И даже если «Лента» и «Магнит» (на этом месте могли быть любые названия) вдруг захотят заработать лишнего, сохранив высокую наценку на товар, который уже никто не расхватывает как перед стихийным бедствием, то «Мария-Ра» с «Пятёрочкой» обязательно этим воспользуются. И получат рост продаж по многим позициям, просто потому что пришедший за сахаром подешевле наверняка купит чего-то еще.
Поэтому давайте не будем мешать бороться с высокими ценами тем людям, которые действительно понимают в ценообразовании. Давайте оставим это профессионалам. А чиновники пусть занимаются чем-нибудь другим. Потому что иначе такое сдерживание цен приведет к тому, что товары начнут исчезать из магазинов вовсе. Ведь у поставщиков тоже хватает проблем, у них тоже растут издержки. И, столкнувшись с ситуацией, когда предприятие не сможет выставить ту цену, которая позволит ему эти издержки покрыть и заработать, владелец вполне может послать всё к черту и свернуть производство. Иногда ничего не делать выходит дешевле, чем работать в убыток.
Отсутствие дешевого сахара в продаже можно использовать для того, чтобы в принципе сократить потребление сладкого. О том, как это сделать, — в материале Анны Богдановой.
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