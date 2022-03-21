Кодим жир: как в Новосибирске кодируют от мучного и сладкого. Сколько стоит, на кого действует и чем опасно

Похудеть к лету — популярный запрос весной. Все прекрасно знают, как это сделать, и в этих способах нет ничего нового: в большинстве случаев достаточно наладить правильное питание и добавить физических нагрузок, если, конечно, нет ограничений, связанных со здоровьем. Но есть и другие способы похудеть — их еще называют «для ленивых». Лень, как известно, прогресс двигает, но порой к самым неожиданным, нестандартным решениям. Например, к кодированию от мучного и сладкого. Звучит странно, но, оказывается, такое есть и даже может быть эффективным. Журналист НГС Анна Богданова узнала, как это работает и почему некоторым людям всё же лучше вспомнить про диету и физкультуру.
Что предлагают клиники и сколько стоят услуги
Итак, наступает весна, и вдруг вы решили похудеть. Только в этот раз без спортзалов и брокколи, а закодироваться от самых злостных врагов нашей фигуры — мучного и сладкого. Если серьезно, такие услуги действительно есть в прайсах клиник, в том числе довольно известных в Новосибирске.
Как правило, кодирование — это не отдельная услуга, а одна из составляющих в терапии избыточного веса. Например, в клинике «Инсайт» говорят, что у них авторская программа снижения веса, и каждый врач использует собственную методику работы, в которой комбинирует иглорефлексотерапию, психотерапию, коррекцию питания и кодирование. Метод, который придумали врачи клиники, называется методом коннекционного блокирования.
— Во время психотерапевтических сеансов в процессе лечения в подсознание вводятся блоки фиксированной информации, и декларируемое вашим сознанием желание похудеть связывается с многочисленными механизмами выздоровления на сознательном и подсознательном уровнях. Результатом процесса является формирование здорового пищевого и двигательного поведения, — описывается методика на сайте клиники.
— Стоимость зависит от курса. Курс на месяц стоит 14 тысяч. Если курс на полгода, то 29, — уточнили в клинике. — То есть это зависит от того, сколько нужно сбросить килограммов. У кого-то лишних 3–5, у кого-то — 30.
В клинике напомнили, что это комплексная методика, которая включает подробную консультацию, чтобы выявить набор продуктов, от которого набирают вес. Дальше — блокировка на аппарате, иглорефлексотерапия и работа в трансе.
В клинике «Анима» услуга называется «Кодирование от лишнего веса». На сайте приводят рассказ некоей девушки Елены, которой ничего не помогало, но после кодирования уже в первый месяц без проблем ушло 6 килограммов.
— Кодирование от ожирения — это воздействие на подсознание и психику человека, в итоге которого он воспринимает и принимает все установки и убеждения, передаваемые психотерапевтом. При этом в головном мозге возникают очаги возбуждения и торможения, которые стирают старые пищевые привычки и формируют новые, — объясняют принцип работы врачи клиники.
Кодирование здесь разделили на три этапа: сначала врач-психотерапевт в красках рассказывает о том, как вредно переедание, описывает все возможные отрицательные последствия неправильного питания, с медицинской точки зрения доказывает его вред. Таким образом специалист усиливает напряжение в группе, накаляет обстановку (именно так описывает этап методики сама клиника).
Дальше, когда психотерапевт видит, что пациент на одной волне с ним, он сразу же приступает напрямую к этапу внушения. Начинает звучать негромкая мелодичная музыка, на столе горит небольшая красная лампа. Ведущий предлагает пациентам сосредоточить взгляды на свете лампы и делает медленные пассы руками, вводя их в состояние транса. Как будто в полусне пациенты слушают голос врача, который внушает им отвращение к некоторым конкретным продуктам, к чрезмерно большому количеству пищи.
В описании второго этапа говорится о том, что впоследствии, при приеме запрещенной пищи, многие чувствуют тошноту, у них повышается температура тела, а в мыслях «проносятся самые ужасные картины, нарисованные врачом во время сеанса гипноза».
Сеанс длится в среднем 1,5–2 часа. Затем пациенту дают набор препаратов, которые будут поддерживать эффект терапии. Услуга, которая включает все этапы, стоит 8 тысяч рублей.
Иногда встречается очень краткое описание методики, причем по телефону специалисты тоже особо не рассказывают подробности. Например, ООО «Научно-медицинский центр "Консилиум"» предлагает услугу «Кодирование от пищевой зависимости комплексом "Блок плюс"».
— Методика позволяет без больших временных и денежных затрат снизить влечение к пище. В результате лечения вы сможете избавиться от лишних килограммов. Вместе с лишним весом уменьшатся проявления сопутствующей патологии — гипертония, боли в суставах, позвоночнике, одышка. Противопоказания к лечению — болезни эндокринной системы и возраст старше 60 лет, — говорится в описании услуги.
По данным клиники, сеанс стоит 6000 рублей. Процедура длится час-полтора, после консультации врач сам определяет, какой метод подойдет пациенту.
— Вы в этот день не кушаете, воду можете пить. Есть гипнозом, есть уколом. Ставят препарат «Блок плюс», — объяснили в медцентре. Что именно за лекарство, клиенту не сказали, объяснив это тем, что всё определится на консультации. Лекарство действует около полугода.
Отзывы
В открытых источниках описывается несколько разных методик кодирования (от ожирения, пищевой зависимости, лишнего веса — называется всегда по-разному): по Довженко, по Смелову, дистанционное кодирование от ожирения. Способы характеризуют как более или менее агрессивные и оценивают по эффективности. Негативные отзывы в основном про то, что это неэффективно и вес возвращается. В качестве плюсов методик называют положительный результат, хотя и сопровождают это ремарками: а это ли помогло на самом деле?
— Запрещенные продукты действительно не хочется, единственный минус — постоянно приходится думать, что поесть, что приготовить, учитывая, что надо еще и семью кормить. Ах да, еще и клизмы раз в неделю. Это было, конечно, для меня шоком. Никто из знакомых, кто раньше кодировался и советовал мне, о клизмах не говорил, видимо, неловко об этом говорить, все делают молча. Прошел месяц. Плюс 2 килограмма. Диеты надо продолжать придерживаться, чтобы удержать вес. Но после закрытия кодировки это не так просто. У меня срыв на сладкое, — говорится в одном отзыве про результаты кодирования.
— Стоит немалых денег. Вообще не помогло. После сеанса сразу поехала в KFC! Думала, на прощание, оказалось, как всегда. И навсегда. Похудеть поможет только сила воли, но у меня ее нет, — написала девушка в 2016 году.
— У меня результат — минус 10 кг. Но суть в том, что при этом ты ешь на 800 килокалорий. При такой жести и без гипноза всё работает. Вернулись обратно через год. С пленными... Сестра — результат прекрасный, но... пока ничего не ела всё время. Как только перестала посещать сеансы, стала набирать — и в плюс ушло гораздо больше, — делится впечатлениями участница форума.
— Кодировалась полгода назад, в октябре: я и так была не худенькой, а после родов набрала 15 кг. Сначала показалось, что не худею, но потом в месяц уходило по 3–4 кг. Как — не знаю сама. Просто перестало хотеться есть, какое-то странное чувство. До этого сидела на диетах и фитнесе, но не хватало силы воли, — написала девушка, которой помогло кодирование.
Как кодировались от пищевой зависимости в начале 2000-х
Валерия по образованию врач. Сейчас ей 53 года, в первый раз она закодировалась от пищевой зависимости в 35 лет. Лишние килограммы появились после гормональной терапии, и это ей очень не нравилось, потому что привыкла всю жизнь быть стройной. Тогда некоторые ее знакомые говорили про таблетки для похудения, но они часто оказывались неэффективными, к тому же, говорит Валерия, иногда это были просто слабительные.
В то время была популярна методика Смелова — знакомые говорили про ее эффективность, но стоило это дорого. Она решила попробовать закодироваться в другой новосибирской клинике. Это были групповые сеансы, которые шли по ночам. Гипноз ее не смущал: говорит, что сама врач и имела представление о том, как это работает.
— Туда приезжали психиатры из Томского института, и они проводили три ночных сеанса. Мы приходили к 10 вечера и уходили в 6 утра. От недосыпания мозг должен был быть немножко ослаблен, — вспоминает Валерия. — Занимались холотропным дыханием. А когда человек занимается этим холотропным дыханием, наступает в какой-то степени гипоксия мозга, ты прям как пьяный становишься. И вот когда приходит такое состояние, человеку начинают что-то внушать.
Так было три ночи. На первом этапе человек должен был назвать виды блюд, от которых, по его мнению, он набирает вес. У всех участников группы был свой набор продуктов: у кого-то — мучное, у кого-то — пельмени или сладости.
— У меня это были жареная картошка и спагетти. Конфеты, но их я ела редко, только с коньяком. Вот эти три продукта, от которых, мне казалось, я точно толстею, — перечислила Валерия. — Их мне хотелось есть — и однозначно больше, чем их можно было есть нормальному человеку.
Валерия вспоминает, что в какой-то момент, когда мозг был уже готов, от ведущих резко звучала какая-то фраза, касающаяся еды. И ее повторяли несколько раз.
— Надо было представить свое любимое блюдо, например, в железнодорожном туалете. Или, например, машину, которая ехала по автостраде и попала в ДТП. Вы не думаете о том, что там люди погибли, а вы видите, что вот в этом месиве лежат ваши любимые продукты, высыпавшиеся из какой-то кастрюли, — приводит пример Валерия. — У меня так четко это всё получилось представить. Эту жареную картошку я начала есть только через несколько лет. Теперь не чаще одного раза в полгода. То же самое со спагетти.
Так как занятия были в группах, остальные участники слышали не только про свои продукты. Кому-то сказали, что может наступить рвота, если съесть именно пять пельменей, вспоминает Валерия:
— Я еще думала: вот чушь, все по 15 едят. А я их вообще не люблю, поэтому мне всё равно. А потом мы как-то семьей сели есть пельмени. Я говорю мужу: что-то не хочу, ну, может, три штуки. Он: «Давай хотя бы пять». И помню, что, когда съела эти пять, у меня началась рвота. В итоге несколько лет не ела эти пельмени, даже домашние.
Еще один прием, который она запомнила, был практический. Участникам дали задание: такую же пищу, которую они ели, нужно было складывать в трехлитровую банку.
— Съел одно яблоко — одно яблоко положил в трехлитровую банку. Котлету — значит, котлету в ту же банку. И потом в конце дня ты должен посмотреть, что у тебя скопилось в этом бедном желудке. Когда я всё это накидала, меня так тошнило от этого вида моей трехлитровой банки. Поэтому прониклась тем, что нужна какая-то моноеда, другой режим и так далее. Как-то по-другому стала к этому относиться, — говорит Валерия.
Участникам рекомендовали три месяца не пить алкоголь, чтобы не снять эти блокировки. За три месяца она сбросила около 8 килограммов. Тем не менее уже после рождения ребенка, лет через пять после первой кодировки, она решила закрепить результат и закодироваться повторно, правда, уже в другом центре, но эффект был не тот. Потом ходила просто к психологу — регулировать пищевое поведение, но уже без гипноза. В ее окружении было несколько знакомых, которые увлекались кодированием. По их наблюдениям, походы в один центр с каждым разом становились всё менее эффективными. Если же человек обращался в разные центры, эффект был выше. Поэтому первый, самый результативный опыт Валерия называет одноразовой акцией, а кодирование — лишь толчком, который поможет человеку поверить в его возможности и поменять образ жизни.
История кодирования
Если вернуться к истории, кодирование появилось в наркологии, напоминает врач-психотерапевт, психоаналитик Игорь Лях. Когда опытные психотерапевты работают с тягой, они задают человеку очень много вопросов и интенсивно их прорабатывают.
— Старые добрые научные объяснения появились еще во времена Бехтерева. В нашей психике может формироваться так называемая доминанта, которая отвечает за тягу к тому или иному занятию. И эта доминанта, связанная с тягой, при определенных специальных условиях, в определенном состоянии человека может быть заблокирована, — объяснил он принцип кодирования.
На протяжении десятков лет вопросом интересовались и занимались специалисты разных стран. Они оттачивали умение создавать эти специальные состояния, в которых психическая доминанта, связанная с повторяющимися желаниями, может быть деактивирована. В Новосибирске этим занимался всемирно известный психиатр Цезарь Короленко, который разрабатывал теорию аддиктивного поведения.
На кого не действует
По словам Игоря Ляха, есть разные психотерапевтические техники, у которых один принцип. В работе могут использовать аппараты, которые помогают создать такое состояние человека, в котором получится заблокировать доминанту. Однако восприимчивость к кодированию у людей разная.
— Для некоторых это доступно, то есть они способны войти в определенное состояние, которое позволяет провести эту процедуру. Для части людей, к сожалению, процедура кодирования малоэффективна, а то и вообще неэффективна, — объясняет психотерапевт. — И не стоит забывать о третьей категории людей, которые очень сильно привязаны к эмоционально значимому окружению. Так скажем, не совсем самостоятельно определяют свою жизнь. И даже если психотерапевт произведет достаточно серьезные глубокие воздействия, окружение всё равно уведет этого человека в тот образ, который был у него до того, как он шел на эту процедуру.
Если проще, третья категория — это люди, которые неспособны противостоять окружению, и для них нужны программы реабилитации, определенные процедуры, чтобы закрепить блокировку тяги.
— Например, пищевая зависимость — хлеб. Когда в его окружении не просто едят хлеб, а ценят, любят, расхваливают свои навыки печь булки, — приводит пример психотерапевт. — Если такое окружение еще и относится к этому человеку как к безвольному, как к неспособному справиться с ситуацией, то после многочисленных провокаций у человека (даже после кодирования) может произойти срыв.
Насколько опасны срывы
По словам Игоря Ляха, если говорить об алиментарном ожирении, когда оно не сопровождается побочными заболеваниями, например диабетом, то страдает прежде всего самооценка: я слабый, я снова сорвался. Опаснее, когда терапию проводили с использованием препаратов, которые несовместимы с тем, что человек начинает употреблять. Могут быть как минимум неприятные физические последствия, например аллергическая сыпь.
Популярность
Лечение пищевой зависимости — сейчас традиционная услуга многих центров, и это уже не новинка. Пик популярности был лет 10 назад, оценивают тренды сотрудники клиник. Несмотря на эффективность психотерапии, которая не подразумевает никакой постановки кодов, теперь к ней обращаются не так часто, делится наблюдениями Игорь Лях. По его наблюдениям, сейчас скорее популярны разного рода интернет-марафоны, которые по сути можно назвать социальной реабилитацией людей с алиментарными аддикциями. И запрос на них довольно большой. Если говорить о Новосибирске, одномоментно в этом могут нуждаться десятки тысяч людей.
Что думает диетолог
При всем многообразии выборов методов похудения вряд ли из тренда выйдут знакомые, понятные, традиционные лайфхаки от диетологов. Главное — придерживаться системы.
Диетолог Елена Гарагуля напоминает, что не стоит лишать себя ужина, потому что это тяжело для нервной системы, особенно после активного рабочего дня. А еда — это всегда расслабление, которого так хочется вечером. Главное — стараться сделать его безуглеводным: желательно отказаться от картофеля, макаронных изделий, выпечки и даже круп. Кроме формирования жировых отложений, углеводы могут нарушить сон.
— Как вариант — салаты из сырых овощей. Сейчас по сезону салаты из моркови, капусты, редьки: на мелкой терке, порезанные пластиком, — приводит пример диетолог. — Такие салаты хорошо сочетаются с белковыми блюдами. Белки дают хороший набор аминокислот, среди которых важная аминокислота аргинин, которая способствует синтезу правильных гормонов во время сна. Хорошо вырабатывается мелатонин и удлиняется фаза глубокого сна. А при углеводах, наоборот, могут быть другие гормоны, и сон нарушается.
Сегодня, когда многие находятся в состоянии стресса, диетолог рекомендует чаще пить травяные чаи: мелисса, мята, душица, чабрец, лаванда. И реже — кофе, особенно после двух часов дня.
— К сожалению, мы плохо умеем использовать другие тонизирующие напитки. Нет привычки пить цикорий, а он бодрит, к тому же по вкусу похож на кофе. Можно туда добавить специи, миндальное или кокосовое молоко, — говорит диетолог.
Для людей, склонных заедать стресс, Елена Гарагуля рекомендует держать под рукой орехи, особенно кедровые, и даже семечки, которые очень богаты магнием, витамином Е, полезными жирными кислотами. Как вариант, можно иметь в запасе семена льна в виде флаксов.
Три истории про похудение
Как айтишник из Новосибирска скинул 50 кг и стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
28-летний бизнесмен весил больше 100 килограммов, но за год похудел вдвое.
Звезда Comedy Woman похудела со 136 кг и сбежала от мужа-тирана.