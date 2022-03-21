Кодим жир: как в Новосибирске кодируют от мучного и сладкого. Сколько стоит, на кого действует и чем опасно

Валерия вспоминает, что в какой-то момент, когда мозг был уже готов, от ведущих резко звучала какая-то фраза, касающаяся еды. И ее повторяли несколько раз.

— Надо было представить свое любимое блюдо, например, в железнодорожном туалете. Или, например, машину, которая ехала по автостраде и попала в ДТП. Вы не думаете о том, что там люди погибли, а вы видите, что вот в этом месиве лежат ваши любимые продукты, высыпавшиеся из какой-то кастрюли, — приводит пример Валерия. — У меня так четко это всё получилось представить. Эту жареную картошку я начала есть только через несколько лет. Теперь не чаще одного раза в полгода. То же самое со спагетти.

Так как занятия были в группах, остальные участники слышали не только про свои продукты. Кому-то сказали, что может наступить рвота, если съесть именно пять пельменей, вспоминает Валерия:

— Я еще думала: вот чушь, все по 15 едят. А я их вообще не люблю, поэтому мне всё равно. А потом мы как-то семьей сели есть пельмени. Я говорю мужу: что-то не хочу, ну, может, три штуки. Он: «Давай хотя бы пять». И помню, что, когда съела эти пять, у меня началась рвота. В итоге несколько лет не ела эти пельмени, даже домашние.

Еще один прием, который она запомнила, был практический. Участникам дали задание: такую же пищу, которую они ели, нужно было складывать в трехлитровую банку.



— Съел одно яблоко — одно яблоко положил в трехлитровую банку. Котлету — значит, котлету в ту же банку. И потом в конце дня ты должен посмотреть, что у тебя скопилось в этом бедном желудке. Когда я всё это накидала, меня так тошнило от этого вида моей трехлитровой банки. Поэтому прониклась тем, что нужна какая-то моноеда, другой режим и так далее. Как-то по-другому стала к этому относиться, — говорит Валерия.

Участникам рекомендовали три месяца не пить алкоголь, чтобы не снять эти блокировки. За три месяца она сбросила около 8 килограммов. Тем не менее уже после рождения ребенка, лет через пять после первой кодировки, она решила закрепить результат и закодироваться повторно, правда, уже в другом центре, но эффект был не тот. Потом ходила просто к психологу — регулировать пищевое поведение, но уже без гипноза. В ее окружении было несколько знакомых, которые увлекались кодированием. По их наблюдениям, походы в один центр с каждым разом становились всё менее эффективными. Если же человек обращался в разные центры, эффект был выше. Поэтому первый, самый результативный опыт Валерия называет одноразовой акцией, а кодирование — лишь толчком, который поможет человеку поверить в его возможности и поменять образ жизни.

История кодирования

Если вернуться к истории, кодирование появилось в наркологии, напоминает врач-психотерапевт, психоаналитик Игорь Лях. Когда опытные психотерапевты работают с тягой, они задают человеку очень много вопросов и интенсивно их прорабатывают.

— Старые добрые научные объяснения появились еще во времена Бехтерева. В нашей психике может формироваться так называемая доминанта, которая отвечает за тягу к тому или иному занятию. И эта доминанта, связанная с тягой, при определенных специальных условиях, в определенном состоянии человека может быть заблокирована, — объяснил он принцип кодирования.



На протяжении десятков лет вопросом интересовались и занимались специалисты разных стран. Они оттачивали умение создавать эти специальные состояния, в которых психическая доминанта, связанная с повторяющимися желаниями, может быть деактивирована. В Новосибирске этим занимался всемирно известный психиатр Цезарь Короленко, который разрабатывал теорию аддиктивного поведения.

