«Петя, ты, что ли?!» 28-летний бизнесмен весил больше 100 килограммов, но за год похудел вдвое

Екатеринбуржец Петр сначала набрал вес больше 100 кг, с трудом подбирал одежду и уже засматривался на магазин больших размеров, но потом решил: если зайдет туда, то пути назад не будет. После этого он похудел до 59 килограммов.



— С детства у меня не было проблем с лишним весом, но восемь лет назад сделал операцию по удалению кисты копчика. Пока восстанавливался, около года вел малоподвижный образ жизни и начал набирать. Так прибавил до 106 килограммов — рассказал Е1.RU 28-летний предприниматель.

