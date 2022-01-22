«Петя, ты, что ли?!» 28-летний бизнесмен весил больше 100 килограммов, но за год похудел вдвое

Екатеринбуржец Петр сначала набрал вес больше 100 кг, с трудом подбирал одежду и уже засматривался на магазин больших размеров, но потом решил: если зайдет туда, то пути назад не будет. После этого он похудел до 59 килограммов.
— С детства у меня не было проблем с лишним весом, но восемь лет назад сделал операцию по удалению кисты копчика. Пока восстанавливался, около года вел малоподвижный образ жизни и начал набирать. Так прибавил до 106 килограммов — рассказал Е1.RU 28-летний предприниматель.
Петр признается, что в то время вообще не следил за своим питанием.
— Я мог, например, есть какое-то основное блюдо, а вместо хлеба — пиццу, — поделился парень. — Ел много сладкого. Мог плотно пообедать, а потом еще съесть две плитки шоколада. Теперь, конечно, считаю, что это очень много. Но люблю, когда вкусно.
При большом весе самым сложным было подобрать брюки, чтобы они нормально сидели.
— Нога была очень толстая. Поднимешься по лестнице, и штаны «стопорят», — рассказывает Петр. — Я увидел магазин больших размеров, но подумал, что если туда пойду, то назад пути уже не будет.
Тогда Петр решил вернуться в спортзал. До операции он занимался боксом и снова пошел на эти единоборства. Через пару месяцев вес начал снижаться.
— Опыта не было, я тренировался сначала как попало. Делал упражнения, в которых вообще не было смысла, что-то не срабатывало, — вспоминает юноша. — Конечно, если бы я сразу владел информацией, дело пошло бы быстрее. Потом уже поменял подход. Но я разбирался, вникал в это, и чем дальше, тем было лучше. Занимался сам, без помощи тренера. В основном, смотрел разные видео на YouTube, много читал о питании.
Петр стал строго следить за питанием, обязательно смотрит пищевую ценность продуктов.
— Когда я ел что попало, то вообще не чувствовал вкуса, — делится он. — А когда питаешься правильно, то еда приобретает другой, более тонкий вкус. Сладкое я не ем совсем. Такое, чтобы съесть одну конфетку и всё, не работает — меня затягивает, поэтому питание строгое. В основном мое питание — курица, индейка, овощи, морепродукты. Углеводы по минимуму. Иногда ем жареное.
Как рассказывает екатеринбуржец, он предпочитает максимально простые блюда — не ищет путей заменить запрещенный продукт его разрешенным подобием.
— Вот вегетарианцы — мясо не едят, но зачем-то заменяют его соевым аналогом, — говорит он. — Я не имитирую. Это какой-то самообман — съесть то, что нельзя, но вроде как можно. Я всегда стараюсь быть в дефиците калорий, но не сильном, иначе организм включает какой-то «сберегательный» режим, и вес замирает. Надо быть в балансе.
Петр признается, что стеснялся лишнего веса и не выкладывал в соцсети свои фото в такой комплекции. Те знакомые, которые видели его в то время, а затем уже похудевшего, с трудом узнавали.
— Встретил знакомого. Он смотрел на меня и говорил: «Не понял. Петя, ты что ли?!» — вспоминает молодой человек.
Он признается, что в своем идеальном для себя весе (59–61 кг) держится не весь год: добивается формы к лету, а зимой снова набирает 15 килограммов, но теперь его это не пугает.
После похудения пришлось сменить весь гардероб. Но старые вещи Петр не выбрасывает, иногда достает их, чтобы сравнить и примерить.
— Те, кто не может похудеть, просто не очень этого хотят, — считает екатеринбуржец. — В первую очередь надо заняться питанием, потом добавить тренировки. Одно без другого плохо срабатывает.