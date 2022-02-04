«Ты чо несешь? Какой чемпион?» Как айтишник из Новосибирска скинул 50 кг и стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу

— Какой это был клуб?



— Я тогда тренировался у Олега Загальского (клуб Team Strela). По моему мнению, это сильнейшая школа БЖЖ в Новосибирске. Мощнее тренера в Новосибирске нет, и самый конкурентный состав по борцам. Я рад, что попал в эту среду. Она была достаточно жесткая, там мне заложили базу.



— Было много таких же достаточно зрелых новичков среди одноклубников?



— БЖЖ позволяет заниматься для себя в любом возрасте. На чемпионате тоже нет возрастных ограничений. Другое дело, что ты не сможешь выступать сколько угодно лет. Я сейчас уже начинаю чувствовать возраст, мне 37.



— Ты за 5 лет достиг пурпурного пояса и стал чемпионом мира. На чемпионате были люди, которые в зрелом возрасте с ноля прошли такой путь, как ты?



— В основном там были участники 22–35 лет с серьезным бэкграундом в борьбе. Я немножко сумасшедший парень, который просто очень сильно уперся. Многие мои одноклубники даже не заявляются. Я считаю, что нужно участвовать в каждом турнире.



Когда я начинал бороться, проиграл первые 8 турниров вчистую. На своем девятом турнире одержал первую победу каким-то безобразным способом (на двух баллах задержал человека неподвижно), это был такой восторг у меня и у Нели (жена Михаила. — Прим. ред.).



На больших чемпионатах мало таких людей, как я, которые лезут в самое пекло. Я всегда говорю: «Да иди ты проиграй, будь сильнее!» На первом своем чемпионате мира я проиграл за 20 секунд, на втором выиграл один бой.



Одно время участвовал в трех турнирах в месяц и очень много проигрывал. Люди не запоминают поражения, только победы. Когда мне говорят, что я дохрена где победил, я отвечаю: «Вы посчитайте, сколько я проиграл». Больше, чем выиграл.



Перед чемпионатом мира — 2021 я пошел на турнир в Петербурге, это было 18 декабря. До этого не боролся два месяца и там занял третье место. Боролся очень открыто, чтобы стряхнуть ржавчину. Я пошел и проиграл, чтобы выиграть. Это обязательно нужно делать.



После каждого турнира ты автоматически становишься сильнее. Результат вообще неважен. Ты обгоняешь время, месяца два по прогрессу точно себе накручиваешь в сравнении с тем, когда ты просто ходишь в зал.



В бразильском джиу-джитсу начинают с белого пояса, это где-то два года занятий. Потом идет синий пояс, после 3–5 лет — пурпурный. Затем коричневый и черный. Обычно путь у соревнующегося спортсмена от белого до черного пояса занимает 10–15 лет, у человека, который не соревнуется, уходит около 20 лет.



— В Новосибирске много черных поясов?



— У Олега Загальского — черный пояс. Когда я начинал у него тренироваться, он был еще коричневый пояс.



— Расскажи о тренировках. Как часто тренируешься?



— У меня было время, когда я тренировался фанатично, доходило до 9–10 тренировок в неделю. Это очень хороший способ быстро добиться прогресса, но всё время двигаться в таком режиме невозможно. Из организма всё вымывается, ты становишься какой-то тонкий, ломкий, думаешь о том, что можешь травмироваться от любого движения. Где-то полтора года я отпахал в таком графике. А сейчас тренируюсь 3–4 раза в неделю.

