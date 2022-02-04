«Ты чо несешь? Какой чемпион?» Как айтишник из Новосибирска скинул 50 кг и стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу

Пять лет назад на вид совершенно неспортивный айтишник из Новосибирска Михаил Соловьев впервые пришел на тренировку по бразильскому джиу-джитсу. Ему было за 30, и весил он почти полторы сотни кг. После нескольких месяцев тренировок он заявил, что намерен стать чемпионом мира. Тренер только пожал плечами, а одноклубники покрутили у виска. В декабре 2021 года Михаил выиграл чемпионат мира по версии ACB JJ в абсолютной категории среди обладателей пурпурных поясов по бразильскому джиу-джитсу. В интервью НГС спортсмен рассказал, как он этого добился.
— Миша, ты уже почти три года живешь в Питере. До сих пор занимаешься IT или ушел целиком в спорт?
— У меня свой IT-проект, недавно выпустили собственную криптовалюту. В основном онлайн-движуха. Проводим чемпионаты по ММА (от английского Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства. — Прим. ред.), чтобы привлекать новых участников.
— Расскажи, где и как проходил чемпионат мира? Кто участвовал?
— Чемпионат проходил в Москве с 26 по 29 декабря. Собралось больше 3000 участников. Если брать мужские категории, были бразильцы, казахи, армяне, азербайджанцы, россияне. Основное противостояние в финалах было бразильско-дагестанское.
— Выходит, Бразилия и Россия — мировые лидеры?
— Бразильцы — родоначальники БЖЖ (здесь и далее — бразильское джиу-джитсу. — Прим. ред.) и считаются сильнейшими спортсменами мира. Но постепенно мы наступаем. Американцы тоже неплохие. Бразилия, Америка, Россия — тройка лидеров. В России изначально очень хорошая вольная борьба, ребята приходят оттуда и очень хорошо прогрессируют в БЖЖ. В Америку свалили многие топовые бразильцы и открыли там свои школы.
— Это единственный чемпионат мира по БЖЖ?
— Есть три основные организации, которые проводят чемпионаты мира: IBJJF — бразильская компания, проводит турниры в Европе и США; арабская ассоциация AJP (арабы очень много денег вкладывают в бразильское джиу-джитсу, их соревнования проходят по всему миру) и ACB JJ. Многие чемпионаты обвиняют в местечковости, потому что в них не участвуют бразильцы. Чемпионат мира ACB JJ, на котором я выступал, привлекает топовых бразильских спортсменов в большом количестве.
— Расскажи о том, как ты выступил. Это первый твой чемпионат мира?
— Это мой третий чемпионат. Я должен был выступать в пурпурном поясе в категории до
— У легковесов есть шанс сразиться с тяжеловесами и их победить?
— Да, такие случаи бывают. Есть «боевые» категории — 77–
— Среди новосибирских спортсменов много чемпионов мира по БЖЖ?
— В последние годы в Новосибирске нет чемпионов. Игорь Хлебников и Максим Пичугин довольно давно выигрывали. На чемпионате было много новосибирцев, но они не выстрелили, хотя в Новосибирске сильная школа БЖЖ.
— Почему БЖЖ так популярно?
— Сейчас бум смешанных единоборств. По сути БЖЖ — комбинация всех видов борьбы. В нём допускаются любые действия, удушающие, болевые приемы. Если взять другие виды борьбы, допустим, вольную, то там тебя положили на лопатки, и ты проиграл в силу правил. В БЖЖ такого нет, ты можешь проиграть только объективно (надо постучать или сдаться голосом). Ты можешь лежать на лопатках, но душить человека снизу или откручивать ему руку. БЖЖ близко к реальности. Это настоящая борьба. Даже если ты разгромно проигрываешь, у тебя всегда есть шанс победить досрочно, сделать болевой или удушающий прием. Здесь допустимо всё, разве только нельзя выдавливать глаза.
— А уши можно ломать?
— Они сами ломаются. У меня оба уха сломаны. Все думают, что сломанные уши — это результат суперсражения. А на самом деле уши были сломаны, когда я был упертым новичком и лез бороться с самыми сильными. Сейчас никакого воздействия на них не происходит, до этого не доходит. Если бы я сейчас начал учиться бороться, уже умея бороться, они не были бы сломаны.
— Есть опытные борцы с целыми ушами?
— Большая редкость. Если человек всю жизнь занимался дзюдо и перешел в БЖЖ, может проскочить с целыми ушами (в дзюдо они не страдают).
— Какие серьезные травмы случаются в БЖЖ?
— Самые серьезные — это травмы колен, разрыв «крестов» и менисков. Но чаще всего травмируются новички, которые еще делают дуроту. Если тебе повезло и ты научился нормально бороться, вероятность травмы меньше. Мне в этом плане повезло, я проскочил долину смерти.
— Расскажи о своем пути. Как ты пришел в БЖЖ? Был ли у тебя спортивный опыт до этого вида?
— Я базовый шахматист. Занимался шахматами с детства, дошел до мастера спорта, в 16–17 лет прекратил играть. После этого спортом не занимался и к 31 году дошел до веса
Решил заняться ММА, потому что прочитал в «Википедии», что это самый энергозатратный вид спорта. Подумал, это то, что мне надо. ММА прозанимался всего полтора года, дошел до чемпиона Сибирского федерального округа по панкратиону. На каком-то чемпионате пропустил удар в голову и понял, что ММА — это не мое. Какое-то время совмещал ММА и джиу-джитсу. В общей сложности в джиу я 5 лет.
Я благодарен своему тренеру по ММА Анатолию Меренкову за мой коронный прием. Чемпионат мира я выиграл двумя ахиллами. Я еще был белым поясом и тренировался на его ноге. Он заложил мне базу, и я продолжаю побеждать за счет этого приема.
— А похудеть на ММА удалось?
— Я похудел довольно быстро, за полтора года. В первые полгода, как раз на ММА, у меня ушло
— Когда появилась цель стать чемпионом мира по джиу?
— В первый год тренировок.
— Парень за 30 с весом больше
— Тренер сильно не критиковал, плечами пожал. А одноклубники сказали: «Миш, ты чо несешь? Какой чемпион? Брось ты».
— Какой это был клуб?
— Я тогда тренировался у Олега Загальского (клуб Team Strela). По моему мнению, это сильнейшая школа БЖЖ в Новосибирске. Мощнее тренера в Новосибирске нет, и самый конкурентный состав по борцам. Я рад, что попал в эту среду. Она была достаточно жесткая, там мне заложили базу.
— Было много таких же достаточно зрелых новичков среди одноклубников?
— БЖЖ позволяет заниматься для себя в любом возрасте. На чемпионате тоже нет возрастных ограничений. Другое дело, что ты не сможешь выступать сколько угодно лет. Я сейчас уже начинаю чувствовать возраст, мне 37.
— Ты за 5 лет достиг пурпурного пояса и стал чемпионом мира. На чемпионате были люди, которые в зрелом возрасте с ноля прошли такой путь, как ты?
— В основном там были участники 22–35 лет с серьезным бэкграундом в борьбе. Я немножко сумасшедший парень, который просто очень сильно уперся. Многие мои одноклубники даже не заявляются. Я считаю, что нужно участвовать в каждом турнире.
Когда я начинал бороться, проиграл первые 8 турниров вчистую. На своем девятом турнире одержал первую победу каким-то безобразным способом (на двух баллах задержал человека неподвижно), это был такой восторг у меня и у Нели (жена Михаила. — Прим. ред.).
На больших чемпионатах мало таких людей, как я, которые лезут в самое пекло. Я всегда говорю: «Да иди ты проиграй, будь сильнее!» На первом своем чемпионате мира я проиграл за 20 секунд, на втором выиграл один бой.
Одно время участвовал в трех турнирах в месяц и очень много проигрывал. Люди не запоминают поражения, только победы. Когда мне говорят, что я дохрена где победил, я отвечаю: «Вы посчитайте, сколько я проиграл». Больше, чем выиграл.
Перед чемпионатом мира — 2021 я пошел на турнир в Петербурге, это было 18 декабря. До этого не боролся два месяца и там занял третье место. Боролся очень открыто, чтобы стряхнуть ржавчину. Я пошел и проиграл, чтобы выиграть. Это обязательно нужно делать.
После каждого турнира ты автоматически становишься сильнее. Результат вообще неважен. Ты обгоняешь время, месяца два по прогрессу точно себе накручиваешь в сравнении с тем, когда ты просто ходишь в зал.
В бразильском джиу-джитсу начинают с белого пояса, это где-то два года занятий. Потом идет синий пояс, после 3–5 лет — пурпурный. Затем коричневый и черный. Обычно путь у соревнующегося спортсмена от белого до черного пояса занимает 10–15 лет, у человека, который не соревнуется, уходит около 20 лет.
— В Новосибирске много черных поясов?
— У Олега Загальского — черный пояс. Когда я начинал у него тренироваться, он был еще коричневый пояс.
— Расскажи о тренировках. Как часто тренируешься?
— У меня было время, когда я тренировался фанатично, доходило до 9–10 тренировок в неделю. Это очень хороший способ быстро добиться прогресса, но всё время двигаться в таком режиме невозможно. Из организма всё вымывается, ты становишься какой-то тонкий, ломкий, думаешь о том, что можешь травмироваться от любого движения. Где-то полтора года я отпахал в таком графике. А сейчас тренируюсь 3–4 раза в неделю.
— БЖЖ — дорогой вид спорта?
— Нет, тебе нужна экипировка — ги («кимоно» для бразильского джиу-джитсу. — Прим. ред.), стоит 5000–
— Пандемия повлияла на тренировочный процесс и количество турниров?
— В
— Коллаборация направлений — это общепринятая практика или это твой метод?
— Это было разовое решение, которое я сам придумал. Мне понравилось. И я, наверное, продолжу иногда посещать хотя бы раз в неделю тренировки по тайскому боксу.
— Миша, ты работаешь в IT, пишешь рассказы, любишь театр. Насколько в отношении БЖЖ справедлив стереотип, что борцы — это люди со сломанными ушами, которые больше ничего не видят, кроме борьбы?
— Для БЖЖ это вообще миф. Это как раз спорт для умных, поэтому я его и выбрал. Когда я первый раз получил в голову на ММА, мне этого хватило. БЖЖ позволяет не получать никаких таких травм.
В БЖЖ очень много интеллектуалов, это мировой тренд. Есть ИТ-компании, которые спонсируют целые команды по БЖЖ, в которых состоят программисты.
В БЖЖ много актеров: Киану Ривз (коричневый пояс), Гай Ричи (черный пояс), Джейсон Стейтем (коричневый пояс). У Гая Ричи в фильмах можно увидеть приемы джиу-джитсу, в том числе в «Джентльменах» и «Мече короля Артура». Смешно выглядит, когда борются рыцари и выходят на рычаг локтем. Люди, которые не знакомы с БЖЖ, наверное, не замечают.
Джиу-джитсу называют шахматами на татами из-за разнообразия вариантов. Если взять другие виды борьбы, они ограничены 10–12 типовыми движениями. В греко-римской борьбе — около 30 типовых движений, в БЖЖ — 3000–5000. Ты можешь выигрывать интеллектом, просто поймав какие-то моменты биомеханики, которые твой противник не знает. Всё время надо думать и запоминать.
Борцы по определению глупыми быть не могут. У «ударников», которые получают по голове, могут быть проблемы с мышлением и памятью. Бокс — самый опасный вид единоборств, каждый год несколько человек умирает в результате травм, полученных на ринге.
— После того, как тебе удалось очень сильно похудеть, ты вел марафоны по снижению веса для мужчин. Сколько стоило участие, как много было участников, кто они?
— Я провел один такой марафон довольно успешно. Групповое участие стоило
— Насколько это вообще востребованная идея среди мужчин в России?
— Мужчина собой не занимается, когда он увлечен чем-то другим или просто сильно загружен работой.
Я вижу, что сейчас много мужчин ведут себя осознанно, знают, что делать, чтобы не распускаться. Но у меня какой круг общения? Спортсмены, которые и так в хорошей форме, и сигарный клуб, где собираются достаточно умные люди, которые в основном следят за питанием, ходят на какой-то спорт.
— Ты был вице-президентом Сибирского сигарного клуба, сейчас входишь в сигарный клуб «Лошадиная сила» в Питере. Как сигары, спорт и ЗОЖ совместимы?
— Когда я весил
Спортивные достижения — это вообще не про здоровье. Это про уничтожение своего организма, про работу на износ. Топовый спортсмен, особенно на этапе тяжелейшей подготовки к соревнованию, внешне — как картинка. У него везде мышцы, а внутри он вообще может быть развалиной.
Режим 4 тренировки в неделю, на который я сейчас перешел, это про здоровье. Я слежу за собой, не перетруждаюсь, выступаю, отдыхаю.
— Ты достиг цели, стал чемпионом мира. Что дальше?
— Мой путь в джиу не окончен. У меня только пурпурный пояс.