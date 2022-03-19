В погоне за сладкой жизнью: как поднялись цены, какие товары подешевели и что исчезло с полок в Новосибирске

Снижение курса рубля и паническая скупка продуктов частью населения привели к скачку цен, который стал заметен буквально в течение двух недель. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел магазины крупнейших торговых сетей и сравнил ценники с теми, что были в тех же торговых точках еще в первых числах марта. Хорошая новость — ему удалось найти товар, который подешевел. Плохая — ему не удалось найти один из ключевых товаров в принципе.
Ценники на продукты начинают напоминать котировки акций. Во-первых, вы никогда не можете сказать точно, какими они будут завтра. Во-вторых, продукты питания, похоже, начинают восприниматься частью населения как инструменты для инвестиций. Люди покупают их не потому, что прямо сейчас им нужна гречка, сахар или соль, а с целью запастись ценным активом.
Сахар
Мы обошли 20 магазинов разных сетей («Пятерочка», «Мария-Ра», «Супер Лента», «Ярче!», «Фермер Центр.РФ», «Магнит»), причем в каждый приходили утром, когда теоретически товар не должны были еще успеть разобрать. И ни в одной из этих торговых точек не удалось обнаружить обычный сахар-песок просто лежащим на полках. Сами продавцы на вопрос о том, где же сахар, отвечали дежурно, что его «сразу разбирают». Убедиться в том, что это правда, удалось только один раз — в магазине «Ярче!». Работник магазина выкатил в зал телегу с дешевым сахаром, и ему даже не пришлось выкладывать его на полку — всё содержимое телеги моментально расхватали имевшиеся в магазине покупатели. Причем каждый брал максимальное количество пачек.
При этом в принципе сахар как товар был в большинстве магазинов. Но всегда речь шла о его более дорогих вариантах: рафинад в кубиках, тростниковый сахар, сахар-песок в пластиковой упаковке по цене 80 рублей за упаковку 300 граммов и т. д. То есть покупателю, которому нужно было просто подсластить чай и кофе или добавить сахар в выпечку, было что купить. Но для создания запасов имеющиеся продукты явно не годились.
Единственным магазином, где сахар удалось обнаружить и вокруг него даже не было никакого ажиотажа, стала «Супер Лента» в недавно открытом ТЦ «Атриум» (бывший «Мегас» на Ипподромской). Здесь он стоил, впрочем, уже 87 рублей за килограмм. Что примерно на 20–25% больше обычной минимальной цены две недели назад.
Точно установить рост цен не удалось, но судя по ценнику единственного магазина, где недорогой сахар-песок был, можно ориентироваться на рост примерно в 15%.
Гречка
Этот вид крупы как-то особенно подвержен волатильности (так на фондовом рынке называют отсутствие стабильности цены). Причем это не связано с текущей ситуацией: если взять отчетность Росстата за последние восемь лет, то можно заметить, что цена на гречку довольно сильно меняется в течение года. Объясняется это отчасти тем, что, в отличие от риса, например, гречку мало кто выращивает в мире и еще меньше едят в том виде, в каком мы привыкли к ней (то есть кашу). Поэтому если, например, у производителей из соседнего Алтая что-то пошло не так, это сразу скажется на цене в Новосибирске. Привезти гречку из Вьетнама, Узбекистана или Турции не получится.
Цены на гречку в магазинах сегодня демонстрируют просто невиданный плюрализм. В «Марии-Ра», например, была обнаружена эта крупа под брендом «Националь» по 204 рубля 90 копеек за пакет 900 граммов. Пакеты были выставлены на видном месте над морозильными ларями с морепродуктами и рыбой. При этом в том же магазине, но уже в разделе круп, имелась гречка под собственной торговой маркой («Мария-Ра» — это среднеценовой бренд сети), которая стоила 76 рублей 50 копеек. Примерно та же ситуация была в «Пятерочках», где наряду с крупой разных известных брендов, которая стоила от 130 до 180 рублей за пакет, имелась гречка в простых прозрачных пакетах за 80 рублей (здесь и далее цены округлены, реальная цена — 79 рублей 99 копеек). И везде гречка была в наличии, нигде не удалось встретить картины, которую можно было наблюдать еще неделю назад, когда дешевая крупа если и была, то в количестве одного-двух пакетов где-нибудь в глубине полки.
Цена на гречку выросла в среднем примерно на 14%. Так, в «Пятерочке» еще в начале марта она начиналась с 70 рублей за пакет (14,3%). При этом акционная цена в отдельных случаях может оказаться даже ниже.
Растительное масло
Самый доступный источник жиров, который при этом может довольно долго храниться. Чуть больше недели назад, когда у части населения начались панические закупки продуктов, дешевое растительное могло действительно исчезать с полок быстрее, чем пополняли запас работники магазина. Сейчас такой проблемы, как правило, нет. Отсутствовать может только конкретная позиция с самой низкой ценой. Но рядом всегда имеются бутылки, которые на 10–15% дороже.
Цена растительного масла выросла в среднем на 8–10%. Так, в «Пятерочке» стандартной ценой этого товара еще две недели назад было 90 рублей. В «Марии-Ра» бутылка, которая стоила в начале марта 109,5 рубля, сейчас по акции продается за 114,5 рубля.
Сливочное масло
Сливочное масло (если, конечно, оно сделано из молочного жира) — хороший индикатор цен на любую молочную продукцию в принципе. При этом на его цену практически не влияют волны панического спроса — стратегические запасы этого продукта не сделаешь. Поэтому никаких проблем с покупкой или выбором масла нет.
Средний рост цен на сливочное масло составил порядка 10%. Так, масло «Молочная станция» (собственная торговая марка сети «Пятерочка») выросло со 119 рублей до 139 рублей.
Сыр
Сыр в целом идет тем же курсом, что и масло. Брынза и «Пошехонский» в «Пятерочке» под собственной маркой сети «Свежий ряд» синхронно подорожали. Пластиковая упаковка брынзы теперь стоит в среднем 155 рублей (7%-ный рост), а «Пошехонский» — 600 рублей за килограмм (9%).
Томаты
Тепличными томатами Новосибирск обеспечивают сразу несколько крупных комплексов как в самой Новосибирской области, так и в соседних регионах. Цена на продукцию теплиц может сильно колебаться в зависимости от сезона. Однако и здесь существует прямая связь с курсом рубля. Большая часть оборудования (а значит, и расходных материалов к нему) — импортная, так что зависимость конечной цены от курса рубля всё равно есть.
Цены на тепличные помидоры сейчас начинаются в сетевых магазинах с 250 рублей. Еще две недели назад тот же самый продукт можно было купить за 200 рублей (рост 25%). Примерно в такой же пропорции прибавили в цене огурцы и болгарский перец.
Курица
Курятина может довольно сильно отличаться по цене в зависимости от поставщика. Но в магазине типа «Пятерочки» или «Марии-Ра» редко бывают тушки более чем двух поставщиков (чаще и вовсе есть только один). Поэтому корректное сравнение можно провести не всегда. Но если подходить с позиции покупателя, который просто пришел в супермаркет за курицей, то выходит, что цена практически не изменилась.
Так, в «Пятерочке» две недели назад самый дешевый цыпленок стоил 145 рублей за килограмм. Сейчас цена начинается со 150 рублей (3,4%-ный рост), но такие колебания могут происходить и просто от партии к партии. В сети «Лента» курица и вовсе не подорожала. Правда, нынешняя цена — это уже цена со скидкой по красному ценнику (144,9 рубля за килограмм).
Яйца
Птицеводы уже предупредили о возможном повышении цен на свою продукцию, но пока какого-то очевидного роста цены на полках не заметно. Где-то цена может быть чуть выше, чем была, но где-то и ниже. Например, в «Ленте» на Студенческой яйца размера С1 стоят 69 рублей. Это даже на рубль дешевле, чем две недели назад.
Рис
Крупа, которая имеет даже более широкое применение. Нейтральный вкус позволяет сочетать рис с очень широким набором продуктов и легко переносить длительное хранение. Можно просто сварить и добавить масла, можно сделать плов, можно накрутить роллов. Есть даже десерты с рисом. В общем, казалось бы, идеальный продукт для того, чтобы запастись им на черный день. Но, видимо, новосибирские покупатели так не думают. В магазинах нет никаких признаков повышенного спроса на эту крупу, и минимальные цены на нее фактически не изменились.
Так, в «Марии-Ра» упаковка 800 граммов под одноименной собственной маркой стоит сейчас 76 рублей (было 75). И это отнюдь не самая низкая цена. В «Пятерочке», например, цены начинаются с 42 рублей.
Одним словом, пока единственным продуктом, с покупкой которого действительно могут возникнуть сложности (да и то по причине резкого роста спроса), остается сахар. Прочие продукты доступны, и часть из них даже не подорожала. А вот с лекарствами дело обстоит несколько сложнее. Из аптек исчезли важные препараты для щитовидной железы.