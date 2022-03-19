В погоне за сладкой жизнью: как поднялись цены, какие товары подешевели и что исчезло с полок в Новосибирске

Единственным магазином, где сахар удалось обнаружить и вокруг него даже не было никакого ажиотажа, стала «Супер Лента» в недавно открытом ТЦ «Атриум» (бывший «Мегас» на Ипподромской). Здесь он стоил, впрочем, уже 87 рублей за килограмм. Что примерно на 20–25% больше обычной минимальной цены две недели назад.

Точно установить рост цен не удалось, но судя по ценнику единственного магазина, где недорогой сахар-песок был, можно ориентироваться на рост примерно в 15%.

Гречка

Этот вид крупы как-то особенно подвержен волатильности (так на фондовом рынке называют отсутствие стабильности цены). Причем это не связано с текущей ситуацией: если взять отчетность Росстата за последние восемь лет, то можно заметить, что цена на гречку довольно сильно меняется в течение года. Объясняется это отчасти тем, что, в отличие от риса, например, гречку мало кто выращивает в мире и еще меньше едят в том виде, в каком мы привыкли к ней (то есть кашу). Поэтому если, например, у производителей из соседнего Алтая что-то пошло не так, это сразу скажется на цене в Новосибирске. Привезти гречку из Вьетнама, Узбекистана или Турции не получится.

