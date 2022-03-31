«Доллар не столько продают, сколько показывают»: почему подорожал рубль и станут ли дешевле товары

Новосибирцы, которые в начале марта кинулись покупать доллары и открывать валютные вклады, сегодня чувствуют некоторое разочарование. Курс доллара, который достигал на максимуме 120 рублей, сегодня обвалился до 86. С тем, что, собственно, произошло и как это скажется на ценах в ближайшем будущем, попытался разобраться обозреватель НГС.
Как это устроено
Чтобы понять, что случилось, полезно знать, как в принципе формируются курсы валют. На них влияют множество факторов, но в основе всё равно лежит баланс импорта и экспорта. Чем больше страна продает сырья, товаров и услуг, тем больше получает валюты. Получив валюту, экспортеры продают ее за рубли, потому что именно в рублях они рассчитываются со своими подрядчиками внутри страны, платят зарплату и налоги. Основные покупатели валюты — импортеры, которым доллары и евро нужны, чтобы привезти в Россию самые разные товары. Чем выше платежеспособный спрос в стране, тем больше желающих что-то ее гражданам продать. А значит, выше спрос на эти самые доллары и евро внутри страны. Ведь, чтобы что-то купить за рубежом, нужно сначала получить валюту, за которую эти товары продаются.
Кроме экспорта и импорта, на курс влияют, разумеется, действия самых разных игроков. Крупные корпорации могут накапливать в валюте резервы, валюта им нужна для погашения внешних обязательств. Наконец, население может хранить в валюте часть сбережений. И именно оно кидается при первых признаках финансовой нестабильности покупать иностранную валюту, которой больше доверяет, чем собственной. Ну и конечно, за всем этим присматривает государство (в нашем случае Центробанк), которое может периодически выходить на рынок с большими объемами рублей или долларов, увеличивая предложение таким образом, чтобы добиться стабильности курса национальной валюты.
Что случилось
Рост курса рубля, который начался с середины марта, объясняется прежде всего снижением спроса на валюту внутри. Во-первых, с рынка в принципе ушли десятки иностранных компаний. Даже если этот уход временный, то им в любом случае пока не нужно покупать за рубли (заработанные в России) валюту для оплаты поставок на российский рынок. К ушедшим компаниям присоединились и российские, которые просто приостановили или сократили поставки до прояснения ситуации. Совершенно очевидно, что продать в России iPhone или Land Cruiser, купленные при курсе в 120 рублей за доллар, будет значительно сложнее.
Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова отмечает также, что сейчас в России проходит период налоговых платежей.
— В марте традиционно компании платят часть налогов по итогам предыдущего года, это достаточно большие объемы, и в результате на валютном рынке видно существенное увеличение присутствия экспортеров, что увеличило уровни ликвидности, то есть объемы сделок... Увеличение объемов преимущественно связано как раз с продажами экспортеров, то есть предложением на рынке валюты, — говорит эксперт.
Но самое значительное влияние на курс рубля оказали действия государства, которые носят характер прямого административного регулирования. Во-первых, Центробанк РФ, по сути, запретил инвесторам из так называемых «недружественных стран» вывод средств с российского фондового рынка. То есть западные компании, которые в свое время купили акции Сбербанка, Газпрома или МТС, сейчас просто не могут продать их и забрать свои деньги назад, продав акции и конвертировав полученную сумму в нужную валюту, чтобы перевести ее на счета за рубежом. Что делает спрос на валюту с их стороны равным нулю.
— Спрос на валюту остается достаточно низким, так как, во-первых, закрыты финансовые рынки, нерезиденты на валютном рынке никак не участвуют, и, во-вторых, компании-импортеры тоже сейчас демонстрируют умеренный спрос на валюту. Я думаю, что отчасти это связано с накопленными запасами валюты и с поиском новых транспортных коридоров, и это тоже может создавать разрывы в валютных потоках и временно сейчас приводит к сокращению спроса на валюту, — считает Наталья Орлова.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает так же, что введение обязательной продажи 80% экспортной выручки экспортерами «создает навес валютного предложения».
Не могут купить наличную валюту и физические лица. Даже снять с внесенного ранее валютного депозита сегодня можно не более 10 тысяч долларов. Этой же суммой ограничен максимальный размер валюты, разрешенной к вывозу из страны физическим лицом. То есть состоятельный человек, который сегодня решит покинуть Россию, попросту не сможет законным способом (без применения каких-то сложных схем) вывести из страны сколько-нибудь существенную сумму. А значит, эти люди тоже не будут продавать рубли, покупая доллары и евро.
Как образно заметил в своем телеграм-канале baunovhaus по этому поводу старший эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов: «Курс доллара к рублю стремится к... (до 24 февраля. — Прим. ред.) значениям. Но надо понимать, что при новом валютном регулировании доллар не столько продают, сколько показывают». В материале влиятельной американской газеты The Wall Street Journal используют не менее яркие образы: «Рубль находится в коме, в которую его погрузил Центробанк».
Будет ли всё дешеветь
Причины роста цен для разных товаров могут быть неодинаковы. Так, например, сахар или гречка дорожают прежде всего из-за панических закупок этих товаров населением. Рост цен здесь отчасти является защитной мерой, которая позволяет сделать эти закупки впрок субъективно невыгодными, после чего спрос и предложение придут в равновесие.
В случае с электроникой или автомобилями ритейлеры в принципе могут опасаться разрыва логистических цепочек, в результате чего большие партии товара могут зависнуть в пути или вовсе не быть отправленными, что сокращает товарные запасы вне зависимости от того, сколько эти товары будут стоить в рублях. В этой ситуации продавец будет пытаться продать этот дефицитный товар как можно дороже, просто потому что спрос будет превышать предложение.
В обоих случаях временное падение курса доллара не окажет на розничные цены значительного влияния.
Наталья Орлова, в принципе, считает текущую ситуацию временной.
— На следующей неделе нужно будет посмотреть отсутствие больших экспертных продаж. Жду, что курс будет слабее, и экономически очень сложно представить себе ситуацию, что курс может вернуться на значение до конца февраля, притом что заморожена половина золотовалютных резервов и есть значительные ограничения на российскую торговлю, в частности, перебои в поставках через российские порты, — говорит эксперт.
Что делать с долларами
Дмитрий Бабин считает, что рубль сможет «какое-то время оставаться на достигнутых уровнях», но даже в среднесрочной перспективе, скорее всего, курс доллара вернется к уровню выше 90 рублей.
— Вряд ли основные антироссийские санкции будут сняты в обозримом будущем, а их негативное воздействие на экономику будет лишь усиливаться со временем, соответствующий эффект будет накапливаться, — считает эксперт.
Экономист Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН) считает, что курс рубля будет напрямую зависеть от того, будет ли он регулироваться административно или формироваться рыночным способом. В первом случае, по мнению эксперта, доллар может стоить 100–130 рублей, во втором — потенциально способен достичь и планки в 250 рублей.
Другими словами, если вам не повезло купить доллары по 100 рублей на волне общей паники, то без крайней нужды продавать их прямо сейчас смысла уже нет. Даже если курс еще немного просядет, он должен вернуться хотя бы к уровню в 100 рублей, потому что это его объективная минимальная рыночная оценка.
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