«Доллар не столько продают, сколько показывают»: почему подорожал рубль и станут ли дешевле товары

Новосибирцы, которые в начале марта кинулись покупать доллары и открывать валютные вклады, сегодня чувствуют некоторое разочарование. Курс доллара, который достигал на максимуме 120 рублей, сегодня обвалился до 86. С тем, что, собственно, произошло и как это скажется на ценах в ближайшем будущем, попытался разобраться обозреватель НГС.



Как это устроено

Чтобы понять, что случилось, полезно знать, как в принципе формируются курсы валют. На них влияют множество факторов, но в основе всё равно лежит баланс импорта и экспорта. Чем больше страна продает сырья, товаров и услуг, тем больше получает валюты. Получив валюту, экспортеры продают ее за рубли, потому что именно в рублях они рассчитываются со своими подрядчиками внутри страны, платят зарплату и налоги. Основные покупатели валюты — импортеры, которым доллары и евро нужны, чтобы привезти в Россию самые разные товары. Чем выше платежеспособный спрос в стране, тем больше желающих что-то ее гражданам продать. А значит, выше спрос на эти самые доллары и евро внутри страны. Ведь, чтобы что-то купить за рубежом, нужно сначала получить валюту, за которую эти товары продаются.