Как забрать у банка доллары и что делать со своей картой Visa? Отвечает ЦБ РФ

1
Что будет с картами Visa и Mastercard после 10 марта?
Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.
Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту внутри страны.
За границей эти карты работать не будут. Ими также нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах.
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2
Нужно ли срочно менять карты Visa и Mastercard на карты «Мир»?
Нет, этого делать не нужно. Карты Visa и Mastercard российских банков будут работать в России до истечения их срока действия.
После этого ваш банк выпустит для вас карту «Мир» и сообщит вам об этом.
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3
Как россияне смогут расплачиваться за границей?
Наличной иностранной валютой той страны, в которой вы находитесь.
Картами «Мир» в странах, где их принимают. Сегодня это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.
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4
Apple Pay, Google Pay и другие мобильные сервисы будут работать?
Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны. Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории России.
Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис «Мир Пэй». Его можно установить на смартфон на базе Android. «Мир Пэй» позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков.
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5
Надо ли забирать деньги со счетов, к которым привязаны Visa и Mastercard?
Нет. Деньги на счетах сохранены и полностью доступны. Вы по-прежнему можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия.
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6
Можно ли оплачивать покупки на зарубежных сайтах?
Оплата будет доступна только на тех сайтах, которые принимают карту «Мир».
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7
Сколько можно вывезти налички за границу?
До 10 тысяч долларов США на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж.
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8
Сколько можно перечислить за рубеж?
Не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в любой другой валюте в месяц.
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9
Есть ли ограничения на прием платежей из-за границы?
Таких ограничений нет.
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10
Можно оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги или коммуналку?
Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.
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11
Можно ли оплачивать долг в валюте нерезиденту (иностранной компании или банку)?
Можно, ограничения не введены.
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12
Может ли быть введен какой-то особый порядок для выдачи вкладов в рублях?
Нет, не может. Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент.
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13
Банк не выдал мне валюту сразу, сказал, что нужно жать несколько дней. Так можно?
Да, банк точно отдаст вам наличными 10 тысяч долларов США. Объем наличной валюты в стране покрывает такой объем выплат для всех держателей валютных вкладов и счетов. Банку действительно может быть нужно время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение. Остальные ваши средства на счетах сохранены и всегда доступны в рублях.
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14
Если несколько счетов и суммы больше 10 тысяч долларов?
Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более 10 тысяч долларов.
Человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тысяч долларов.
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15
У меня валюта в банковской ячейке. Я могу забрать всю сумму или только 10 тысяч?
Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется.
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16
Я еду за границу, мне нужна валюта для оплаты поездки. Как я могу ее купить?
Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете приобрести наличную валюту. Но вы можете расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.
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17
Валюту не продают, а безналичная конвертация возможна?
Да, возможна. Но обращаем внимание, что средства в валюте, которые поступили на счет начиная с 9 марта 2022 года, нельзя будет получить наличной валютой, пока действует временный порядок операций с наличной валютой. Но эти средства всегда можно будет получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
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