Как забрать у банка доллары и что делать со своей картой Visa? Отвечает ЦБ РФ

Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту внутри страны.

За границей эти карты работать не будут. Ими также нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах.