Покупать или не покупать: что будет с ценами на недвижимость в ближайшие месяцы

Экономист Руслан Вакуленко считает, что цены на вторичную недвижимость скоро снизятся. Поэтому торопиться с покупкой не стоит, лучше подождать:



— Очень многие хорошее жилье сейчас просто придерживают, потому что не знают, что будет. А то, что сейчас на рынке, оно очень-очень сильно переоценено, — считает он.