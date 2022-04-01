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Покупать или не покупать: что будет с ценами на недвижимость в ближайшие месяцы

Экономист дает прогноз в коротком видео

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И продавцы, и покупатели квадратных метров сейчас выбрали выжидательную позицию

И продавцы, и покупатели квадратных метров сейчас выбрали выжидательную позицию

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Цены на недвижимость продолжают расти. Но спрос не падает. Что делать тем, кто собирался покупать квартиру в этом году? А продавать? Мы попросили проанализировать ситуацию доктора экономических наук, заведующего кафедрой мировой экономики и информатики НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Руслана Вакуленко.

Экономист Руслан Вакуленко считает, что цены на вторичную недвижимость скоро снизятся. Поэтому торопиться с покупкой не стоит, лучше подождать:

— Очень многие хорошее жилье сейчас просто придерживают, потому что не знают, что будет. А то, что сейчас на рынке, оно очень-очень сильно переоценено, — считает он.

Подробнее — в видео в этом материале.

Кстати, если вы не знаете, стоит ли сейчас брать ипотеку, если вам ее одобрили по прежним ставкам, и подавать ли заявку по новым, то прочитайте этот материал.

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