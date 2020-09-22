«Диван начал "ездить", шкаф задребезжал»: сибирячка рассказала, каким было ночное землетрясение в Иркутске

Сибирячка рассказала о ночном землетрясении в Иркутске
Ночью 22 сентября в районе Байкала произошло сильное землетрясение мощностью 5,9 баллов. Его ощутили жители Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ. НГС поговорил с жительницей Новосибирска Ольгой Власовой, которая сейчас находится в Иркутске. Она рассказала, что происходило в городе этой ночью. Далее — от первого лица.
Землетрясение произошло после полуночи. Я не спала, смотрела фильм. В 02:00 поняла, что диван начал подо мной раскачиваться. Были очень неприятные ощущения, потому что он начал немного «ездить». Я закрыла ноутбук, встала, попыталась сообразить, где телефон, чтобы посмотреть время. Я вообще очень растерялась. На часах было 02:05. Начал качаться шкаф, закачалась люстра, диван продолжал двигаться. Всё это продолжалось минуты две-три, причём у меня в квартире спали близкие, удивительно, что они не проснулись.
Я взяла телефон, написала друзьям, которые были онлайн. Знакомые живут в другом районе, на 12-м этаже. У них ощущения покачивания были сильнее, шкафы тряслись ещё больше. А я живу на третьем.
Обычно второй толчок не заставляет себя ждать. Он произошёл в 02:20, через 15 минут. Он был менее интенсивным. Диван стал снова «ездить» подо мной, шкаф тоже задребезжал, но это ощущалось меньше.
Потом я узнала, что эпицентр был в Култуке, он находится в двух часах езды от Иркутска, это очень близко. У нас там есть родственники. Они рассказали, что, когда ощутили толчки, вышли на улицу, где находились примерно час, потому что боязно было заходить обратно в дом. В посёлке отключили электричество.
Насколько я знаю, в Иркутске всё произошло очень неожиданно. Предсказать это было невозможно, людям не рассылали никаких сообщений. Никто не выводил жителей из домов, никакой эвакуации не было. Просто самостоятельно это пережили. Испугались, кто-то вышел из дома. Некоторые знакомые, которые живут на высоких этажах, провели на улице минут 30, потом самостоятельно вернулись.
Я так понимаю, во время режима повышенной готовности будут проверять, появились ли какие-то разрушения в городе. Но пока никаких сообщений или уведомлений от МЧС у нас не было. Насколько я знаю, пока никаких трещин на домах не было, электричество не отключали. Только в некоторых домах потрескалась штукатурка.
А вы когда-нибудь становились очевидцем землетрясения?
Сильное землетрясение в Новосибирской области произошло в конце прошлого года, эпицентр был в Искитимском районе. Толчки затронули несколько деревень, они стали рекордными для региона. Журналист НГС побывал в одной из них и поговорил с местными жителями — они рассказали, как пережили это событие.
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