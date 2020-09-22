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Ольга Власова

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Ольга Власова

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«Диван начал "ездить", шкаф задребезжал»: сибирячка рассказала, каким было ночное землетрясение в Иркутске

Этой ночью на Байкале ощутили сразу два сильных толчка

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Эпицентр землетрясения был рядом с посёлком Култук

Эпицентр землетрясения был рядом с посёлком Култук

Сибирячка рассказала о ночном землетрясении в Иркутске

Ночью 22 сентября в районе Байкала произошло сильное землетрясение мощностью 5,9 баллов. Его ощутили жители Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ. НГС поговорил с жительницей Новосибирска Ольгой Власовой, которая сейчас находится в Иркутске. Она рассказала, что происходило в городе этой ночью. Далее — от первого лица.

Землетрясение произошло после полуночи. Я не спала, смотрела фильм. В 02:00 поняла, что диван начал подо мной раскачиваться. Были очень неприятные ощущения, потому что он начал немного «ездить». Я закрыла ноутбук, встала, попыталась сообразить, где телефон, чтобы посмотреть время. Я вообще очень растерялась. На часах было 02:05. Начал качаться шкаф, закачалась люстра, диван продолжал двигаться. Всё это продолжалось минуты две-три, причём у меня в квартире спали близкие, удивительно, что они не проснулись.

Я взяла телефон, написала друзьям, которые были онлайн. Знакомые живут в другом районе, на 12-м этаже. У них ощущения покачивания были сильнее, шкафы тряслись ещё больше. А я живу на третьем.

Обычно второй толчок не заставляет себя ждать. Он произошёл в 02:20, через 15 минут. Он был менее интенсивным. Диван стал снова «ездить» подо мной, шкаф тоже задребезжал, но это ощущалось меньше.

Многие горожане почувствовали подземные толчки

Многие горожане почувствовали подземные толчки

Потом я узнала, что эпицентр был в Култуке, он находится в двух часах езды от Иркутска, это очень близко. У нас там есть родственники. Они рассказали, что, когда ощутили толчки, вышли на улицу, где находились примерно час, потому что боязно было заходить обратно в дом. В посёлке отключили электричество.

Насколько я знаю, в Иркутске всё произошло очень неожиданно. Предсказать это было невозможно, людям не рассылали никаких сообщений. Никто не выводил жителей из домов, никакой эвакуации не было. Просто самостоятельно это пережили. Испугались, кто-то вышел из дома. Некоторые знакомые, которые живут на высоких этажах, провели на улице минут 30, потом самостоятельно вернулись.

Я так понимаю, во время режима повышенной готовности будут проверять, появились ли какие-то разрушения в городе. Но пока никаких сообщений или уведомлений от МЧС у нас не было. Насколько я знаю, пока никаких трещин на домах не было, электричество не отключали. Только в некоторых домах потрескалась штукатурка.

А вы когда-нибудь становились очевидцем землетрясения?

    Сильное землетрясение в Новосибирской области произошло в конце прошлого года, эпицентр был в Искитимском районе. Толчки затронули несколько деревень, они стали рекордными для региона. Журналист НГС побывал в одной из них и поговорил с местными жителями — они рассказали, как пережили это событие.

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    БайкалИркутскземлетрясение
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