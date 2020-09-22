«Диван начал "ездить", шкаф задребезжал»: сибирячка рассказала, каким было ночное землетрясение в Иркутске

Ночью 22 сентября в районе Байкала произошло сильное землетрясение мощностью 5,9 баллов. Его ощутили жители Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ. НГС поговорил с жительницей Новосибирска Ольгой Власовой, которая сейчас находится в Иркутске. Она рассказала, что происходило в городе этой ночью. Далее — от первого лица.



Землетрясение произошло после полуночи. Я не спала, смотрела фильм. В 02:00 поняла, что диван начал подо мной раскачиваться. Были очень неприятные ощущения, потому что он начал немного «ездить». Я закрыла ноутбук, встала, попыталась сообразить, где телефон, чтобы посмотреть время. Я вообще очень растерялась. На часах было 02:05. Начал качаться шкаф, закачалась люстра, диван продолжал двигаться. Всё это продолжалось минуты две-три, причём у меня в квартире спали близкие, удивительно, что они не проснулись.

