Под Новосибирском зафиксировали землетрясение

Днем 31 августа в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
По данным службы, землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в 14:09. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.
Эпицентр находился недалеко от восточного участка Колыванского разреза, возле села Усть-Чём, примерно в 25 километрах от Искитима.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО со ссылкой на главу Усть-Чемского сельсовета Надежду Ларину, в населённом пункте ощущали слабые толчки, никаких разрушений не зафиксировано. Звонков от жителей на телефон 112 и телефон доверия ГУ МЧС не поступало.
Колыванский разрез — угледобывающее предприятие в Искитимском районе Новосибирской области РФ. Отрабатывается ЗАО «Сибирский антрацит».
— Район добычи угля и естественно землетрясение связанно с воздействием человека на недры. Сила у него 4.2 — сильнее, чем обычно, но оно не разрушительно. За последние полгода землетрясений с магнитудой 4 было порядка 4–5-ти, — рассказал корреспонденту НГС директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов.
НГС отправил запрос в компанию «Сибирский антрацит».
В апреле в Искитимском районе уже было землетрясение, тогда магнитуда была 3,7. А в сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.