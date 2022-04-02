В Искитиме планируют эксперимент по снижению выбросов — он попал в список самых грязных городов России

Искитим планируют включить в программу по снижению выбросов как один из самых грязных городов России. Соответствующий проект подготовило российское Минприроды.

Как объяснили корреспонденту НГС в Минприроды РФ, федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» стартовал в 12 городах (Омск, Челябинск, Чита, Новокузнецк, Красноярск) в 2018 году в соответствии с указом президента. Эксперимент по квотированию, то есть снижению выбросов, предполагал закрытие старых производств, переход на газовое отопление, реконструкцию действующих производств, запуск транспорта на экологичном топливе.

