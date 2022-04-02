В Искитиме планируют эксперимент по снижению выбросов — он попал в список самых грязных городов России

Искитим планируют включить в программу по снижению выбросов как один из самых грязных городов России. Соответствующий проект подготовило российское Минприроды.
Как объяснили корреспонденту НГС в Минприроды РФ, федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» стартовал в 12 городах (Омск, Челябинск, Чита, Новокузнецк, Красноярск) в 2018 году в соответствии с указом президента. Эксперимент по квотированию, то есть снижению выбросов, предполагал закрытие старых производств, переход на газовое отопление, реконструкцию действующих производств, запуск транспорта на экологичном топливе.
— В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» к 2021 году снижены выбросы загрязняющих веществ более чем на 160 тысяч тонн, — подвели итоги в министерстве.
Теперь предлагается расширить этот эксперимент и на другие регионы, в частности, на Искитим, Барнаул, Кемерово, Минусинск, Ачинск, Лесосибирск, Улан-Удэ, Махачкалу и другие города.
— По данным Росгидромета, в перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха включен город Искитим Новосибирской области. В городе сосредоточены ряд производственных предприятий, — объяснили в министерстве выбор города из Новосибирской области.
Далее планируется рассчитать показатели атмосферного воздуха с учетом кратковременного и длительного загрязнения на основе пятилетних данных сети госэкомониторинга, включающей данные Роспотребнадзора и субъектов:
— Проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в новых городах начнется с 1 сентября 2023 года. Для каждой территории эксперимента правительством утверждается комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
О том, что собой представляет жизнь недалеко от Искитима — в рабочем поселке Линево — мы рассказывали в начале марта. Его окружают разрезы и заводы, поэтому зимой здесь черный снег, а солнца не видно из-за плотной дымки.