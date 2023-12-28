Головотяпство, нелюбовь к шашлыку и опыт в вытрезвителе: о чем говорил Анатолий Локоть в 2023 году — самые яркие цитаты

Обращение к Барбаре Брыльска

В феврале прошлого года актриса Барбара Брыльска, известная ролью в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», заявила, что ее пугает нищета в Новосибирске, и жить в городе невозможно. Анатолий Локоть отреагировал на высказывание и пригласил 81-летнюю артистку на празднование Дня города.



— Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, известная своей ролью в кинофильме, новогодней сказке, допускает антироссийские высказывания, где в общем-то негативно оценивает реалии в нашей стране. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение, — сказал глава города на пресс-конференции.

