Головотяпство, нелюбовь к шашлыку и опыт в вытрезвителе: о чем говорил Анатолий Локоть в 2023 году — самые яркие цитаты

Начало января — время подводить итоги ушедшего года. Власти сами отчитываются о том, что удалось сделать (или нет), поэтому вспоминать их обещания и сопоставлять с действительностью смысла нет. Зато можно вспомнить, что они рассказывали о себе. Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился своими предпочтениями в еде и воспоминаниями о работе в вытрезвителе. А мы собрали самые запоминающиеся высказывания главы города в этом материале.
Обращение к Барбаре Брыльска
В феврале прошлого года актриса Барбара Брыльска, известная ролью в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», заявила, что ее пугает нищета в Новосибирске, и жить в городе невозможно. Анатолий Локоть отреагировал на высказывание и пригласил 81-летнюю артистку на празднование Дня города.
— Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, известная своей ролью в кинофильме, новогодней сказке, допускает антироссийские высказывания, где в общем-то негативно оценивает реалии в нашей стране. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение, — сказал глава города на пресс-конференции.
Обвинение в головотяпстве
Досталось в этом году и городским службам. Если в конце города мэр ругал дорожников, то в марте прошелся по коммунальщикам. И было за что — сосулька упала на голову ребенка в Октябрьском районе. После этого место происшествия оградили, а крышу почистили.
— Если все ограждения появились после того, как произошел случай, это означает, что просто головотяпство и бесхозяйство компании и конкретных руководителей, — отреагировал на это Анатолий Локоть.
О любви к салу…
В этом году, к радости новосибирцев, в городе прошла белорусская ярмарка. Эта новость порадовала и мэра, ведь, как выяснилось, Анатолий Локоть любит белорусское сало.
— После трехлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, белорусские производители приедут в наш город. Новосибирцы смогут приобрести качественные, любимые многими товары белорусских производителей. Скажу, что я лично не упускаю возможности купить на ярмарке белорусское сало, — написал мэр в телеграм-канале.
… и нелюбви к шашлыкам
А вот перед сезоном шашлыков, в апреле, выяснилось, что Анатолий Локоть не фанат этого блюда. В апреле НГС спросил у мэра рецепт маринада, но оказалось, что мясо на углях глава города не ест.
— Если откровенно, то я не люблю мясо, изготовленное на открытом огне. Это моя особенность. Просто однажды не повезло в жизни. А вот как готовить рыбу, уху варить — у меня масса рецептов. Могу поделиться, — ответил мэр.
А вот рецепт ухи мы пока не дождались.
Не обошлось без вытрезвителя
В этом году в Новосибирске открылся муниципальный вытрезвитель. Такие учреждения не работали в городе 13 лет. Выяснилось, что мэр в юности сам бывал в таких местах — по работе! А все потому, что в советское время Анатолий Локоть участвовал в оперативном комсомольском отряде дружинников.
— Я действительно имею очень большой опыт, потому что я работал в отряде дружинников в свое время. Приходилось доставлять нетрезвых граждан, которые теряли ориентацию, не могли сами передвигаться, в холодное время года могли замерзнуть. Для них вытрезвители были спасением, — поделился мэр.
Как мэр провел лето
В конце августа журналисты поинтересовались у главы города, какое впечатление стало для него самым ярким за лето. Вот, что ответил Анатолий Локоть:
— Наверное — это наша напряженная работа по выполнению тех планов, которые на лето намечены. У нас широкие планы и по озеленению, и арену ввели. Предстоит закончить ряд объектов: парк «Каменка», Нарымский сквер, Первомайский сквер и так далее. Большие ремонтные дорожные работы, ремонт мостовых переходов. Подготовка к зиме, ремонт теплотрасс. Такой фронт работ подразумевает работу с точки зрения координации действий, чтобы не мешать друг другу. Зачастую эти работы производятся на одних площадках. Здесь очень важна координация, выполнение графиков. Это наиболее яркое впечатление от этого лета.
О новогоднем настроении
У многих желание наряжать елку, доставать мишуру и есть мандарины появляется еще в ноябре или конце октября. Но Анатолий Локоть к числу таких не относится. Когда в начале ноября у мэра спросили, появилось ли у него новогоднее настроение, он ответил, что ждет другого праздника.
— У меня сложилось исторически так: о встрече Нового года как праздника, я начинаю думать и вспоминать после 7 ноября — праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому пока внутренний будильник мой в отношении Нового года молчит, — объяснил мэр.
Надеемся, что теперь новогоднее настроение у Анатолия Локтя все же появилось, и желаем хорошо отметить праздник.
В прошлом году мэр рассказал о своем секрете похудения и назвал себя главным Дедом Морозом Новосибирска. Цитаты Анатолий Локтя за 2022 год мы собрали в этом материале.