Пять звезд из пяти: как выглядит изнутри новый новосибирский вытрезвитель — там так круто, что клиенты не хотят уходить

В Новосибирске после перерыва в 13 лет начал работать вытрезвитель. Его открыли на Старом шоссе после реконструкции. Социальный центр (так официально называется учреждение), мало похож на те, которые существовали в Советском Союзе: здесь комнаты рассчитаны на 3–4 человека, есть душ и прачечная, а после «выздоровления» посетители могут попить чай и посмотреть телевизор. Корреспонденты НГС посетили это место (в рамках редакционного задания) и посмотрели, как оно выглядит изнутри.
Где эта улица, где этот дом?
Центр находится на Старом шоссе, 140/1. Здание окружено хвойными деревьями, поэтому больше напоминает санаторий. Посетителей сюда привозят круглосуточно. Во время визита, около 12:00, мы заметили у входа полицейский «УАЗ Патриот», который доставил очередного клиента.
В вытрезвитель попадают люди, каким-то образом нарушившие общественный порядок — их и привозят сотрудники полиции. Но обратиться могут и родственники или сам человек, перебравший с алкоголем. При этом пребывание в центре — добровольное, посетитель сам подписывает согласие на оказание ему помощи. Если из-за своего состояния он не может сделать это сразу, то подписывает бумагу, когда станет легче. Но бывает, что человек пишет отказ. Руководитель центра Вячеслав Стерхов рассказал, что однажды к ним доставили мужчину, который выпил одну бутылку пива, но его заметили сотрудники полиции. Этот посетитель отказался от пребывания.
После поступления гражданина осматривает фельдшер. Если у человека есть серьезные травмы, то ему вызывают первую медицинскую помощь. Если жизни и здоровью ничего не угрожает, то он остается. После осмотра можно принять душ, потом посетителю выдадут сменную одежду — пижаму мужчине или халат женщине.
Комнаты отдыха больше похожи на стандартные больничные палаты. Женские рассчитаны на трех человек, мужские — на четырех. Мужчин, по словам директора, действительно привозят сюда чаще.
— Попадают абсолютно разные типы людей. Это и лица без определенного места жительства, и люди, у которых есть свой дом. Возраст абсолютно разный. Единственное, мужчин больше, чем женщин. Портрета типичного посетителя нет, — рассказал Вячеслав Стерхов.
Если в центр доставляют человека с какими-то кожными заболеваниями, например, чесоткой или педикулезом, то его кожу и одежду обрабатывают. После этого посетитель будет находиться в изоляторе — такие комнаты рассчитаны на одного. Бывает, что в центр попадают и буйные клиенты. Когда посетитель нарушает порядок, сотрудники нажимают на тревожную кнопку, чтобы вызвать Росгвардию.
Находясь в вытрезвителе, посетители высыпаются, сотрудники следят за тем, чтобы они соблюдали водно-питьевой баланс. Когда клиентам становится лучше, они могут попить чай на кухне самообслуживания, посмотреть телевизор, принять душ, привести одежду порядок в прачечной.
Находиться в центре можно не больше суток. Если срок истекает ночью, то человеку разрешают остаться до 06:00, когда начнет работать общественный транспорт. Но бывает, что люди совсем не хотят уходить — как правило, это лица без определенного места жительства. Им сотрудники вытрезвителя объясняют, куда можно обратиться за помощью.
Зачем это нужно
Вытрезвители в Новосибирске на работали с 2010 года. Вячеслав Стерхов объяснил, почему власти приняли решение открыть их снова:
— У нас статистика показывает увеличение людей, которые употребляют. Соответственно, чтобы не нагружать минздрав, мы открылись. Потому что с 2010 года таких граждан везли в больницы. Там увеличивалась нагрузка. Поэтому решили возобновить вытрезвители, только нового формата.
В учреждении уточнили, что количество посетителей не зависит от дня недели или времени суток. В среднем сюда поступает 7–8 человек за 24 часа. Само пребывание — бесплатное. Курирует центр департамент социальной политики мэрии Новосибирска.
У центра уже появился первый отзыв в сервисе «Яндекс.Карты». Посетитель поставил ему 5 звезд из 5.
Всего на реконструкцию здания потратили около 30 миллионов рублей. Ожидается, что за год вытрезвитель будет принимать 7000 человек.
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