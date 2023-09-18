Пять звезд из пяти: как выглядит изнутри новый новосибирский вытрезвитель — там так круто, что клиенты не хотят уходить

В вытрезвитель попадают люди, каким-то образом нарушившие общественный порядок — их и привозят сотрудники полиции. Но обратиться могут и родственники или сам человек, перебравший с алкоголем. При этом пребывание в центре — добровольное, посетитель сам подписывает согласие на оказание ему помощи. Если из-за своего состояния он не может сделать это сразу, то подписывает бумагу, когда станет легче. Но бывает, что человек пишет отказ. Руководитель центра Вячеслав Стерхов рассказал, что однажды к ним доставили мужчину, который выпил одну бутылку пива, но его заметили сотрудники полиции. Этот посетитель отказался от пребывания.