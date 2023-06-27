В Новосибирске осенью откроют первый вытрезвитель — за год в нём будут обслуживать 7 тысяч человек

В Новосибирске осенью 2023 года откроют первый вытрезвитель. Он будет работать бесплатно, а расположат его на улице Старое шоссе, 140/1. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в муниципалитете, на строительство вытрезвителя выделили 30 миллионов рублей. За год он будет обслуживать более 7 тысяч человек.
— В центре планируется оказывать доврачебную медицинскую помощь, в штате вытрезвителя будут работать 28 сотрудников. Затраты на содержание учреждения будут составлять около 25 миллионов в год. Центр рассчитан на единовременное пребывание 20 человек, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.
Сейчас в помещении площадью 490,2 кв. метров идут ремонтные работы, строители уже приступили к чистовой отделке. В вытрезвителе предусмотрены: кабинет первичного осмотра, консультативный кабинет, кабинет фельдшера, комнаты пребывания для мужчин и женщин, санузлы и душевые, кафе самообслуживания, кабинет сотрудников, раздевалка и кухня для сотрудников. Центр будет функционировать семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
Ранее власти показали дизайн стильного вытрезвителя для Новосибирска. Центр рассчитан на 20 человек.