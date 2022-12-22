Власти показали дизайн стильного вытрезвителя для Новосибирска: на входе — iMac, а в душевых — двери из стекла

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева показала в своем телеграм-канале дизайн-проект вытрезвителя. Первый объект откроется к марту 2023 года по адресу Старое шоссе, 140/1.
Как объяснила НГС Ольга Незамаева, вытрезвитель рассчитан на 20 человек, сейчас в здании завершают первичные ремонтные работы.
— Всё будет как на картинке. Современные технологии и решения стоят примерно так же, как принятые ранее, более удобные и функциональные, — отметила Ольга Незамаева.
— Человек туда помещается с его согласия — это мы будем выстраивать взаимодействие с МВД — на естественное вытрезвление. Если человек себя почувствует в какой-то момент не очень хорошо, мы вызываем бригаду скорой медицинской помощи, но это не исключает того, что какая-то доврачебная помощь ему будет оказана теми медработниками, которые будут в этой организации, — рассказывала прежде министр труда и соцразвития Елена Бахарева.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич уже говорил, что сейчас вызовы к пьяным людям в общественных местах поступают в скорую помощь.
— Особенно это актуально в зимнее время. Что греха таить, пьяный вышел, упал в сугроб, получил обморожение и так далее. Этими гражданами раньше занимались сотрудники внутренних дел. После 2010 года, когда вытрезвители были закрыты, вся нагрузка по эвакуации граждан, находящихся в алкогольном опьянении, легла на скорые помощи. То есть людей, которым не нужна медицинская помощь, а просто их довезти до дома или организовать им медицинское наблюдение. Экстренная медицинская помощь им не нужна, но сила сотрудников скорой помощи отвлекается на этих граждан, — поделился Александр Балабушевич.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать подробности о вытрезвителях.
Закон о возвращении вытрезвителей вступил в силу 1 января 2021 года, мы разобрали с экспертами, как будут работать учреждения и кого в них заберут.