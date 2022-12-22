Власти показали дизайн стильного вытрезвителя для Новосибирска: на входе — iMac, а в душевых — двери из стекла

— Человек туда помещается с его согласия — это мы будем выстраивать взаимодействие с МВД — на естественное вытрезвление. Если человек себя почувствует в какой-то момент не очень хорошо, мы вызываем бригаду скорой медицинской помощи, но это не исключает того, что какая-то доврачебная помощь ему будет оказана теми медработниками, которые будут в этой организации, — рассказывала прежде министр труда и соцразвития Елена Бахарева.

