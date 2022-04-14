Первый бесплатный медвытрезвитель откроется в Новосибирске. Кого туда будут помещать

Первый в Новосибирске бесплатный медвытрезвитель откроется к концу 2022 года. В учреждении будет 20 коек. Об этом сообщила министр труда и соцразвития НСО Елена Бахарева на заседании комитета Заксобрания, передает ТАСС.

— Мы сейчас берем плановую мощность на 20 коек, думаю, уже к концу года начнем работу, — сказала Елена Бахарева.

Полномочия по обслуживанию учреждения областные власти в течение года передадут муниципалитету. Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджета.

— Человек туда помещается с его согласия — это мы будем выстраивать взаимодействие с МВД — на естественное вытрезвление. Если человек себя почувствует в какой-то момент не очень хорошо, мы вызываем бригаду скорой медицинской помощи, но это не исключает того, что какая-то доврачебная помощь ему будет оказана теми медработниками, которые будут в этой организации, — сказала министр труда и соцразвития.