Первый бесплатный медвытрезвитель откроется в Новосибирске. Кого туда будут помещать
Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджета
Первый в Новосибирске бесплатный медвытрезвитель откроется к концу 2022 года. В учреждении будет 20 коек. Об этом сообщила министр труда и соцразвития НСО Елена Бахарева на заседании комитета Заксобрания, передает ТАСС.
— Мы сейчас берем плановую мощность на 20 коек, думаю, уже к концу года начнем работу, — сказала Елена Бахарева.
Полномочия по обслуживанию учреждения областные власти в течение года передадут муниципалитету. Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджета.
— Человек туда помещается с его согласия — это мы будем выстраивать взаимодействие с МВД — на естественное вытрезвление. Если человек себя почувствует в какой-то момент не очень хорошо, мы вызываем бригаду скорой медицинской помощи, но это не исключает того, что какая-то доврачебная помощь ему будет оказана теми медработниками, которые будут в этой организации, — сказала министр труда и соцразвития.
С 1 января 2021 года в России действует закон, дающий регионам право открывать платные медицинские вытрезвители.
Пьяные люди становятся источником повышенной опасности не только для себя, но и для окружающих. Летом прошлого года пьяный житель Новосибирской области познакомился в поезде с женщиной, узнал, где она живет и проник в ее жилище. На предложение выпить хозяйка ответила отказом, за что едва не поплатилась жизнью. А вот ее соседке повезло меньше — мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.