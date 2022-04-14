СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 79.85
eur 86.72
Тема дняПодросток выпал из окна
Все новости
Все новости

Первый бесплатный медвытрезвитель откроется в Новосибирске. Кого туда будут помещать

Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджета

913
Учреждение рассчитано на 20 коек

Учреждение рассчитано на 20 коек

Поделиться

Первый в Новосибирске бесплатный медвытрезвитель откроется к концу 2022 года. В учреждении будет 20 коек. Об этом сообщила министр труда и соцразвития НСО Елена Бахарева на заседании комитета Заксобрания, передает ТАСС.

— Мы сейчас берем плановую мощность на 20 коек, думаю, уже к концу года начнем работу, — сказала Елена Бахарева.

Полномочия по обслуживанию учреждения областные власти в течение года передадут муниципалитету. Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджета.

— Человек туда помещается с его согласия — это мы будем выстраивать взаимодействие с МВД — на естественное вытрезвление. Если человек себя почувствует в какой-то момент не очень хорошо, мы вызываем бригаду скорой медицинской помощи, но это не исключает того, что какая-то доврачебная помощь ему будет оказана теми медработниками, которые будут в этой организации, — сказала министр труда и соцразвития.

С 1 января 2021 года в России действует закон, дающий регионам право открывать платные медицинские вытрезвители.

Пьяные люди становятся источником повышенной опасности не только для себя, но и для окружающих. Летом прошлого года пьяный житель Новосибирской области познакомился в поезде с женщиной, узнал, где она живет и проник в ее жилище. На предложение выпить хозяйка ответила отказом, за что едва не поплатилась жизнью. А вот ее соседке повезло меньше — мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.

По теме (5)

пьянствомедвытрезвитель
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2