СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 79.85
eur 86.72
Тема дняДаты репетиций парада Победы
Все новости
Все новости

Сибиряк проник в дом к попутчице, изрезал ее ножом и зверски убил соседку

Ему могут дать пожизненное

1 014
Мужчина показал в ходе следственного эксперимента, как поступил с жертвами

Мужчина показал в ходе следственного эксперимента, как поступил с жертвами

Поделиться

В августе прошлого года мужчина познакомился на платформе «Новосибирск-Западный» с женщиной и несовершеннолетней дочерью ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Они доехали до станции Чик, где расстались. Но попутчик решил тайно проследовать за новыми знакомыми в село Прокудское Коченевского района и проник в жилище, которое было не заперто. Он предложил хозяйке выпить, но женщина отказалась и потребовала его уйти, взяв в руки нож. Тогда незваный гость вырвал у нее нож и стал наносить удары.

— Я зашел к ней. У нас получилась ссора. Мне не понравилось ее ко мне отношение. Я ударил ее сначала по щеке. Сказал: «Дай мне нож». Забрал нож и стал тыкать. Я выбежал, там соседка. И я на нее накинулся. Дальше я не помню, — рассказал в ходе следствия обвиняемый Вячеслав Завьялов, который в момент совершения преступления был пьян.

На крики прибежала 63-летняя соседка. Преступник нанес ей несколько ударов ножом, от которых женщина скончалась, и скрылся. Но его задержали в короткие сроки, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Хозяйку удалось спасти.

В настоящий момент Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление).

Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, уточнили в прокуратуре.

13 апреля Новосибирский областной суд оставил под арестом еще на три месяца 20-летнего Федора Хижина. 7 марта 2021 года он жестоко зарезал свою несовершеннолетнюю подругу.

По теме (5)

Следственный комитетубийство с особой жестокостьюпрокуратура
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2