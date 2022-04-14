Сибиряк проник в дом к попутчице, изрезал ее ножом и зверски убил соседку

— Я зашел к ней. У нас получилась ссора. Мне не понравилось ее ко мне отношение. Я ударил ее сначала по щеке. Сказал: «Дай мне нож». Забрал нож и стал тыкать. Я выбежал, там соседка. И я на нее накинулся. Дальше я не помню, — рассказал в ходе следствия обвиняемый Вячеслав Завьялов, который в момент совершения преступления был пьян.