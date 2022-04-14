Сибиряк проник в дом к попутчице, изрезал ее ножом и зверски убил соседку
Ему могут дать пожизненное
В августе прошлого года мужчина познакомился на платформе «Новосибирск-Западный» с женщиной и несовершеннолетней дочерью ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Они доехали до станции Чик, где расстались. Но попутчик решил тайно проследовать за новыми знакомыми в село Прокудское Коченевского района и проник в жилище, которое было не заперто. Он предложил хозяйке выпить, но женщина отказалась и потребовала его уйти, взяв в руки нож. Тогда незваный гость вырвал у нее нож и стал наносить удары.
— Я зашел к ней. У нас получилась ссора. Мне не понравилось ее ко мне отношение. Я ударил ее сначала по щеке. Сказал: «Дай мне нож». Забрал нож и стал тыкать. Я выбежал, там соседка. И я на нее накинулся. Дальше я не помню, — рассказал в ходе следствия обвиняемый Вячеслав Завьялов, который в момент совершения преступления был пьян.
На крики прибежала
Хозяйку удалось спасти.
В настоящий момент Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по
Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.
Санкция
13 апреля Новосибирский областной суд оставил под арестом еще на три месяца