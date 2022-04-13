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Обвиняемому в жестоком убийстве 17-летней девушки продлили арест в Новосибирске

По данным следствия, Федор Хижин нанес жертве 85 ударов ножом и тупым предметом

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Летом 2020 года Хижин лечился в реабилитационном центре

Летом 2020 года Хижин лечился в реабилитационном центре

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Новосибирский областной суд сегодня, 13 апреля, продлил содержание под стражей 20-летнему Федору Хижину. По версии следствия, 7 марта 2021 года он в ходе конфликта зарезал свою несовершеннолетнюю подругу.

Предполагается, что после убийства Хижин перевел 3000 рублей с банковской карты убитой на свою, забрал ее мобильный телефон и ноутбук, сдал технику в ломбард и уехал в Кемерово.

— Сегодня Хижину продлили меру пресечения еще на три месяца, — рассказала НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

На допросах в следственном отделе молодой человек признался в убийстве и рассказал, как и почему разделался со своей девушкой. Как следует из материалов дела, преступление Хижин совершил под воздействием наркотиков.

— По версии следователей, обвиняемый под воздействием наркотического средства «мефедрон» с целью получения средств на приобретение наркотиков с особой жестокостью убил несовершеннолетнюю девушку. Проявляя исключительное бессердечие, злоумышленник нанес не менее 85 ударов ножом и неустановленным твердым тупым предметом по голове, шее, лицу и рукам потерпевшей, из которых не менее 48 ударов ножом пришлись по голове и шее, — сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области в октябре 2021 года, когда расследование уголовного дела было завершено. Процесс начался 16 ноября.

Если Федора Хижина признают виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ему грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что молодой человек лечился от наркотической зависимости в скандально известном реабилитационном центр Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Учреждение, где зависимых, по данным СК, удерживали обманом, в августе 2020 года взяли штурмом силовики, а руководство и часть персонала оказались на скамье подсудимых.

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