Обвиняемому в жестоком убийстве 17-летней девушки продлили арест в Новосибирске

Новосибирский областной суд сегодня, 13 апреля, продлил содержание под стражей 20-летнему Федору Хижину. По версии следствия, 7 марта 2021 года он в ходе конфликта зарезал свою несовершеннолетнюю подругу.

Предполагается, что после убийства Хижин перевел 3000 рублей с банковской карты убитой на свою, забрал ее мобильный телефон и ноутбук, сдал технику в ломбард и уехал в Кемерово.



— Сегодня Хижину продлили меру пресечения еще на три месяца, — рассказала НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

