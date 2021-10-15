До суда дошло дело против сотрудников ребцентра для наркоманов и алкоголиков, похитивших 25 людей

Двое человек сейчас обвиняются по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение людей, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия», и еще двое — по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение людей группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении двух других обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Их судят по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение людей, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия».

— По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 43 лет, которые входили в организованную группу из 6 человек, из корыстных побуждений под видом реабилитации от имеющейся зависимости на территории города Новосибирска и Новосибирской области похитили 25 человек, страдающих зависимостью от наркотических средств, психотропных веществ, игровой зависимостью, а также алкогольной зависимостью, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.