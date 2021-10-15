До суда дошло дело против сотрудников ребцентра для наркоманов и алкоголиков, похитивших 25 людей

В Новосибирске будут судить сотрудников ребцентра для наркоманов и алкоголиков
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о похищении и удержании 25 человек в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков.
В конце августа Следственный комитет нагрянул в реабилитационный центр Фонда развития социальных программ «Национальный проект», где, по версии следствия, насильно удерживали людей, издевались над ними и применяли физическое насилие. Тогда были задержаны директор фонда Сергей Абашев, консультанты центра Денис В. и Алексей М. Еще два работника центра — Максим Б. и Алексей Боровой — находились под подпиской о невыезде.
Двое человек сейчас обвиняются по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение людей, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия», и еще двое — по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение людей группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении двух других обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Их судят по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение людей, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия».
— По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 43 лет, которые входили в организованную группу из 6 человек, из корыстных побуждений под видом реабилитации от имеющейся зависимости на территории города Новосибирска и Новосибирской области похитили 25 человек, страдающих зависимостью от наркотических средств, психотропных веществ, игровой зависимостью, а также алкогольной зависимостью, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи объяснили, что людей насильно забирали из дома, а также заманивали в центр обманом и вводили в заблуждение их родственников. Им не давали общаться и не отпускали из здания.
— Общение с родственниками было ограничено, а незаконные действия были замаскированы «методикой лечения» от зависимости. Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи и гири для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки, — добавили в ведомстве.
В сентябре мы встретились с пострадавшими от действий этого реабилитационного центра, съездили в сам фонд и узнали, как подобные организации зарабатывают на родственниках зависимых. Позже в Новосибирске выставили на продажу недостроенный трехэтажный коттедж-замок за 12,9 миллиона рублей, где располагался центр.