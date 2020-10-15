В Новосибирске продают замок, где размещался скандальный реабилитационный центр — 19 фото что там внутри

На продажу в Новосибирске выставлен бывший центр помощи зависимым
В Новосибирске выставили на продажу недостроенный трёхэтажный коттедж-замок за 12,9 миллиона рублей. Объект примечателен тем, что ещё несколько месяцев назад в нём размещался скандальный реабилитационный центр.
Что здесь было раньше?
В конце августа в замок нагрянули следователи — по версии СК, в центре насильно удерживали людей, издевались над ними и применяли физическое насилие. Об этом им сообщил один из бывших пациентов центра, которому удалось сбежать. В прошлом месяце мы выпустили большое расследование о том, кто делает бизнес на зависимых, а также побывали в этом коттедже, где поговорили с работниками центра и пациентами.
То, что коттедж действительно снимали под реабилитационный центр, подтвердила и риелтор, занимающаяся продажей коттеджа.
— Сейчас арендаторы отсюда съехали, поэтому объект оказался в продаже. Он продаётся уже давно, просто там цена была завышенной — 17 миллионов, сейчас цену снизили на 4 миллиона, — рассказала она корреспонденту НГС.
Что предлагают будущим владельцам?
Объявление о продаже дома-замка появилось на сайте N1.RU
В объявлении указано, что коттедж располагается на участке в 10 соток, здесь же два гаража на пять машин (совокупно), пруд, цветочные клумбы.
— Оформлен в собственность как незавершенный объект строительства. Земли населенных пунктов для ИЖС Центрального округа Новосибирска. По документам назначение объекта не определено, поэтому можно использовать как коммерцию, — говорится в объявлении.
В самом доме три этажа: в цоколе — баня на дровах, душевая, санузел, комната отдыха и помещения с чашей для бассейна, на первом этаже — холл, спальня, кабинет, кухня, гостиная и несколько санузлов, а на втором — четыре спальни и большой холл.
— Мансардный этаж с балконом и 9 окнами, есть 2 помещения для санузлов. С мансарды можно подняться в башню, которая является смотровой площадкой с 8 окнами, — говорится в объявлении. Автор описания также особо подчёркивает, что в коттедже есть толстые кирпичные стены, а на участке — каменный забор.
В этом месяце в Новосибирске выставили на продажу коттедж для проведения свадеб, корпоративов и семейных праздников, оформленный в пиратском стиле (есть даже портрет Джека Воробья!).