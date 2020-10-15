В Новосибирске продают замок, где размещался скандальный реабилитационный центр — 19 фото что там внутри

В Новосибирске выставили на продажу недостроенный трёхэтажный коттедж-замок за 12,9 миллиона рублей. Объект примечателен тем, что ещё несколько месяцев назад в нём размещался скандальный реабилитационный центр.



Что здесь было раньше?

В конце августа в замок нагрянули следователи — по версии СК, в центре насильно удерживали людей, издевались над ними и применяли физическое насилие. Об этом им сообщил один из бывших пациентов центра, которому удалось сбежать. В прошлом месяце мы выпустили большое расследование о том, кто делает бизнес на зависимых, а также побывали в этом коттедже, где поговорили с работниками центра и пациентами.