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В Новосибирске продают замок, где размещался скандальный реабилитационный центр — 19 фото что там внутри

В объявлении указана «срочная продажа», а потому цену снизили на четыре миллиона

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До конца августа в просторном коттедже располагался реабилитационный центр, которым сейчас занимается следком

До конца августа в просторном коттедже располагался реабилитационный центр, которым сейчас занимается следком

На продажу в Новосибирске выставлен бывший центр помощи зависимым

В Новосибирске выставили на продажу недостроенный трёхэтажный коттедж-замок за 12,9 миллиона рублей. Объект примечателен тем, что ещё несколько месяцев назад в нём размещался скандальный реабилитационный центр.

Что здесь было раньше?

В конце августа в замок нагрянули следователи — по версии СК, в центре насильно удерживали людей, издевались над ними и применяли физическое насилие. Об этом им сообщил один из бывших пациентов центра, которому удалось сбежать. В прошлом месяце мы выпустили большое расследование о том, кто делает бизнес на зависимых, а также побывали в этом коттедже, где поговорили с работниками центра и пациентами.

О том, что в этом коттедже насильно удерживали пациентов реабилитационного центра, заявил один из потерпевших, который в июле этого года смог сбежать отсюда. Всего же потерпевшими по этому делу проходят 20 человек

О том, что в этом коттедже насильно удерживали пациентов реабилитационного центра, заявил один из потерпевших, который в июле этого года смог сбежать отсюда. Всего же потерпевшими по этому делу проходят 20 человек

То, что коттедж действительно снимали под реабилитационный центр, подтвердила и риелтор, занимающаяся продажей коттеджа.

— Сейчас арендаторы отсюда съехали, поэтому объект оказался в продаже. Он продаётся уже давно, просто там цена была завышенной — 17 миллионов, сейчас цену снизили на 4 миллиона, — рассказала она корреспонденту НГС.

Что предлагают будущим владельцам?

Объявление о продаже дома-замка появилось на сайте N1.RU 13 октября. Первоначальная цена, за которую готовы были расстаться с домом, — 15 миллионов рублей. Спустя два дня стоимость упала до 12,9 миллиона. Причина, указанная на сайте, — срочный переезд владельцев дома.

Коттедж площадью более 700 квадратов расположен на участке в 10 соток

Коттедж площадью более 700 квадратов расположен на участке в 10 соток

Здание окружает каменный забор. В самом коттедже есть башня — она же смотровая площадка

Здание окружает каменный забор. В самом коттедже есть башня — она же смотровая площадка

Тем не менее дом недостроен — об этом неоднократно говорится в объявлении

Тем не менее дом недостроен — об этом неоднократно говорится в объявлении

В объявлении указано, что коттедж располагается на участке в 10 соток, здесь же два гаража на пять машин (совокупно), пруд, цветочные клумбы.

— Оформлен в собственность как незавершенный объект строительства. Земли населенных пунктов для ИЖС Центрального округа Новосибирска. По документам назначение объекта не определено, поэтому можно использовать как коммерцию, — говорится в объявлении.

В самом доме три этажа: в цоколе — баня на дровах, душевая, санузел, комната отдыха и помещения с чашей для бассейна, на первом этаже — холл, спальня, кабинет, кухня, гостиная и несколько санузлов, а на втором — четыре спальни и большой холл.

А вот вид изнутри

А вот вид изнутри

В коттедже есть большая столовая

В коттедже есть большая столовая

Когда-то пациенты центра готовили здесь еду, в том числе и для персонала центра

Когда-то пациенты центра готовили здесь еду, в том числе и для персонала центра

Один из санузлов

Один из санузлов

Впрочем, комната комнате — рознь. В доме обнаружилась и другая ванная комната, которая, в отличие от первой, выглядит совсем уж неприглядно

Впрочем, комната комнате — рознь. В доме обнаружилась и другая ванная комната, которая, в отличие от первой, выглядит совсем уж неприглядно

А это — лестница «с дизайнерской фигурой льва»

А это — лестница «с дизайнерской фигурой льва»

— Мансардный этаж с балконом и 9 окнами, есть 2 помещения для санузлов. С мансарды можно подняться в башню, которая является смотровой площадкой с 8 окнами, — говорится в объявлении. Автор описания также особо подчёркивает, что в коттедже есть толстые кирпичные стены, а на участке — каменный забор.

Мрачноватый цоколь

Мрачноватый цоколь

Здесь проводили свой досуг зависимые

Здесь проводили свой досуг зависимые

Это помещение, по словам автора объявления, можно использовать под комнату отдыха или винный погреб

Это помещение, по словам автора объявления, можно использовать под комнату отдыха или винный погреб

Светлая гостиная

Светлая гостиная

Спальня с кроватями, на которых спали пациенты центра

Спальня с кроватями, на которых спали пациенты центра

Ещё одна гостиная

Ещё одна гостиная

Небольшая комната с кроватями. Из неё предлагают сделать гардеробную или кабинет

Небольшая комната с кроватями. Из неё предлагают сделать гардеробную или кабинет

В этом месяце в Новосибирске выставили на продажу коттедж для проведения свадеб, корпоративов и семейных праздников, оформленный в пиратском стиле (есть даже портрет Джека Воробья!).

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