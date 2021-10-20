«Нанес более 85 ударов ножом»: дело о жестоком убийстве 17-летней девушки передали в суд

В Новосибирске дело об убийстве 17-летней девушки из-за мефедрона дошло до суда
Следователи утвердили обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве 17-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый — 20-летний Федор Хижин. Он жестоко зарезал свою девушку, перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого молодой человек направился в Кемерово, где его и задержали полицейские.
Федора Хижина обвиняют по пунктам «д», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (Убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Сейчас ему грозит срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
— По версии следователей обвиняемый под воздействием наркотического средства «мефедрон», с целью получения средств на приобретение наркотиков, с особой жестокостью убил несовершеннолетнюю девушку. Проявляя исключительное бессердечие, злоумышленник нанес не менее 85 ударов ножом и неустановленным твердым тупым предметом по голове, шее, лицу и рукам потерпевшей, из которых не менее 48 ударов ножом пришлись по голове и шее, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Мы публиковали фрагмент допроса Фёдора Хижина. В ролике парень признается, что взялся за нож из-за перепалки — он просил у подруги деньги на наркотики.
Девушка скончалась на месте. Свою вину 20-летний Федор Хижин признал частично.
Уголовное дело будет рассматривать Новосибирский областной суд.
Позже стало известно, что Фёдор Хижин ранее проходил лечение в скандально известном реабилитационном центре Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Уголовное дело о похищении и удержании 25 человек в этом реабилитационном центре также дошло до суда.
После трагедии с 17-летней девушкой НГС выпустил большой разбор про наркотик мефедрон. Что это за вещество, почему в 2010 году оно считалось легальным (и за ним даже выстраивались очереди), а сегодня ради очередной дозы мефедрона люди убивают? Читайте истории.