20 октября среда
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 6/10
usd 70.97
eur 82.68
Тема дняПутин обсуждает нерабочие дни. Введут или нет?
Все новости
Все новости

«Нанес более 85 ударов ножом»: дело о жестоком убийстве 17-летней девушки передали в суд

Ее парень, по версии следствия, сделал это под мефедроном

1 213
9Обсудить

Поделиться

Федор Хижин лишь частично признал свою вину. Ему грозит срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы

Федор Хижин лишь частично признал свою вину. Ему грозит срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы

Поделиться

В Новосибирске дело об убийстве 17-летней девушки из-за мефедрона дошло до суда

Следователи утвердили обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве 17-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый — 20-летний Федор Хижин. Он жестоко зарезал свою девушку, перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого молодой человек направился в Кемерово, где его и задержали полицейские.

Федора Хижина обвиняют по пунктам «д», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (Убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Сейчас ему грозит срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

— По версии следователей обвиняемый под воздействием наркотического средства «мефедрон», с целью получения средств на приобретение наркотиков, с особой жестокостью убил несовершеннолетнюю девушку. Проявляя исключительное бессердечие, злоумышленник нанес не менее 85 ударов ножом и неустановленным твердым тупым предметом по голове, шее, лицу и рукам потерпевшей, из которых не менее 48 ударов ножом пришлись по голове и шее, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мы публиковали фрагмент допроса Фёдора Хижина. В ролике парень признается, что взялся за нож из-за перепалки — он просил у подруги деньги на наркотики.

Девушка скончалась на месте. Свою вину 20-летний Федор Хижин признал частично.

Уголовное дело будет рассматривать Новосибирский областной суд.

Позже стало известно, что Фёдор Хижин ранее проходил лечение в скандально известном реабилитационном центре Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Уголовное дело о похищении и удержании 25 человек в этом реабилитационном центре также дошло до суда.

После трагедии с 17-летней девушкой НГС выпустил большой разбор про наркотик мефедрон. Что это за вещество, почему в 2010 году оно считалось легальным (и за ним даже выстраивались очереди), а сегодня ради очередной дозы мефедрона люди убивают? Читайте истории.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жестокое убийствонаркотикиубийствосуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...