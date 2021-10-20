«Нанес более 85 ударов ножом»: дело о жестоком убийстве 17-летней девушки передали в суд

Следователи утвердили обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве 17-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый — 20-летний Федор Хижин. Он жестоко зарезал свою девушку, перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого молодой человек направился в Кемерово, где его и задержали полицейские.

Федора Хижина обвиняют по пунктам «д», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (Убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Сейчас ему грозит срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.