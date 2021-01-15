Стране вернули вытрезвители: как они будут работать и кого туда заберут

Незаметно пролетели девять лет (даже немного больше), пока мы жили без вытрезвителей. Кто-то их отсутствия и не заметил, но депутаты заглянули в неутешительную статистику и поняли, что отрезвляющие учреждения пора возвращать. Первые предложения об этом появились в 2018 году, а в конце прошлого года президент России подписал соответствующий закон.
Почему стране необходимы вытрезвители, как они будут работать, кто рискует в них попасть и во сколько обойдется ночь в таком учреждении — мы разобрались с экспертами.
Краткая история вытрезвителей
Первые «Приюты для опьяневших» начали появляться еще в Российской империи в начале ХХ века. Учреждения спасали замерзающих на улице рабочих, а содержала их городская казна. Напившихся до беспамятства приводили в чувства и кормили, им включали граммофон для развлечения, а при выписке плохо одетым постояльцам даже давали одежду и обувь. И всё бесплатно. Но после 1917 года все подобные учреждения закрылись.
В 1931 году вытрезвители вернулись в строй и до 1940 года работали под крылом Народного комиссариата здравоохранения, пока Лаврентий Берия не передал их в ведение НКВД. Сотрудники внутренних дел подбирали на улицах пьяниц и доставляли их в вытрезвитель, где те оставались до утра. После проведенной в вытрезвителе ночи советских алкоголиков осматривал фельдшер, а перед выпиской им давали квитанцию на оплату услуг (в разных городах СССР в разные годы сумма варьировалась от 25 до 35 рублей — это четверть средней зарплаты по тем временам). Вместе с тем на место работы загулявших выпивох направляли специальное уведомление. Из-за этой бумаги можно было не только оказаться на доске позора, но и лишиться должности. Если всё это не останавливало нарушителей и они попадали в вытрезвитель больше трех раз в году, их отправляли в наркологические отделения для обследования и (при необходимости) лечения.
Почему закрыли вытрезвители?
В 90-х отношение к вытрезвителям становилось только хуже — и со стороны клиентуры, и со стороны МВД. Первых не устраивало то, что здесь, мягко говоря, нарушали права человека, для вторых они стали просто пятым колесом. Вытрезвители решили передать из милицейского подчинения Минздраву, но этого так и не произошло. Юридически как специальные учреждения внутренних дел они перестали существовать только в 2010 году.
— Когда в 2010 году началась реформа МВД и создание полиции на базе милиции, правительство вышло с инициативой, что из структуры МВД необходимо изъять вытрезвители, передав их в систему здравоохранения, — говорит депутат Госдумы и один из авторов закона о вытрезвителях Александр Хинштейн. — Ровно под такой эгидой это решение поддержало тогдашнее руководство страны. Поэтому в рамках закона «О полиции», который был принят и начал действовать с 1 января 2012 года, медвытрезвители как структурная единица перестали существовать.
После закрытия вытрезвителей пьяниц в тяжелом алкогольном опьянении или алкогольной коме стали доставлять в токсикологические, реанимационные или терапевтические отделения больниц.
Почему вытрезвители решили вернуть?
— Дальше регионы столкнулись с проблемами, которые были заранее понятны, — говорит Александр Хинштейн. — Поскольку первая задача (вычленение медвытрезвителей из системы МВД) была выполнена, а вторая задача (передача их в систему здравоохранения) выполнена не была. Как следствие, резко возросло количество смертей, связанных с переохлаждением и обморожением людей, находящихся на улице в нетрезвом состоянии. Статистика нам говорит о
Столкнувшись с такими обстоятельствами и цифрами, некоторые регионы инициативно начали создавать собственные вытрезвители. Таких субъектов набралось 20. Загвоздка была в том, что правовых норм для создания вытрезвителей не было, их финансирование считалось нецелевым использованием средств и дорогим удовольствием.
Один из регионов, где вытрезвители вообще не переставали работать, стал Татарстан. На их сохранении настоял депутат Госдумы Айрат Фаррахов, который с 5 октября 2007 по 4 сентября 2013 года занимал пост министра здравоохранения республики.
— Когда МВД перестало отвечать за содержание вытрезвителей и вся эта система начала разваливаться, весь поток нетрезвых людей хлынул в медицинские учреждения. Мне просто было обидно за своих коллег, за врачей, — говорит Айрат Фаррахов. — Я обратился тогда в адрес президента Республики Татарстан, нашел поддержку у сотрудников МВД, в муниципалитетах, и нам удалось сохранить практически все вытрезвители, которые были тогда в Татарстане. Источники финансового обеспечения вытрезвителей были определены в бюджете республики, мы считали, что это приоритетные расходы.
В Челябинске без вытрезвителя жили примерно четыре года. Бесплатный «Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» здесь открыли в конце 2016-го. Инициатором его открытия стал начальник регионального ГУ МВД Андрей Сергеев, а работу организовала мэрия. С тех пор не прошло и дня, чтобы комната на 30 койко-мест пустовала.
— В 2016–2018 годах наполняемость была
Кто рискует попасть в вытрезвитель теперь?
Принудительно помогать будут тем, кто находится в общественном месте в алкогольном или наркотическом опьянении и не может самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Выявлять нетрезвых будут полицейские патрули, а вот куда определить клиентуру дальше — решат врачи. Получили травмы — поезжайте в больницу; буяните — отправляйтесь в полицию; не чувствуете землю под ногами и испытываете на себе законы гравитации — в вытрезвитель. Если человек идет по улице спокойной (пусть и не очень уверенной) походкой, оснований задерживать его и доставлять в вытрезвитель нет никаких, уверяют законодатели. Сообщать о ночевке в вытрезвителе работодателю, как это было принято в СССР, никто не будет.
Сколько будут стоить услуги вытрезвителя?
Полномочия создавать вытрезвители появятся у органов местного самоуправления. Кроме того, такие учреждения могут быть созданы на принципах государственно-частного партнерства. Предполагается, что инвесторы будут вкладываться в строительство помещений под вытрезвители, а поскольку пребывание в них будет не бесплатным, то впоследствии они не только окупятся, но и принесут прибыль. По предварительным расчетам, стоимость ночевки в вытрезвителе составит полторы-две тысячи рублей.
— Если брать деньги, то для всех параметр должен быть один — чтобы не получилось так, что в одном регионе это стоит тысячу рублей, а в другом — десять, — говорит Александр Хинштейн. — Если установили расценку в условные две тысячи, значит это расценка для всей страны. Но, если тот же Татарстан, достаточно богатый регион, посчитает возможным сохранить сегодняшнюю систему, где всё это за счет бюджета, это его право.
— Учитывая, что
В регионах, где всё это время вытрезвители работали бесплатно, не собираются вводить плату за услуги, даже если большинство соседей решит ее ввести. Прежде всего потому, что доход контингента таких учреждений, мягко говоря, ниже среднего.
— 75–80% клиентов нашего центра — граждане с низким достатком, которые употребляют спиртосодержащие продукты низшего качества, — говорит Александр Рубцов. — Что с них можно взять? У нас бюджетное учреждение, учредителем является комитет социальной политики Челябинска. Мы деньги с граждан не взимаем и не задумываемся об этом. Если открывать вытрезвители на базе ГЧП — как бы не наступить на те же самые грабли, которые были у нас в конце 90-х годов, когда сотрудники милиции дежурили у кафе и ресторанов и брали граждан среднего и выше среднего достатка, а люди полубомжового вида с низким достатком оставались за периметром заведений. Человек и так попал в беду, напитки низшего качества пьют не от большого счастья. Может, человек попал в тяжелую жизненную ситуацию. Может быть, безработица и прочее, опустился на данном фоне. Зачем еще загонять его в долги?
Поборов от полицейских не избежать?
Если раньше можно было на славу погулять, например, на новогоднем корпоративе, а потом с зарплатой и премией в кармане оказаться в вытрезвителе, наутро легко было недосчитаться денег. Сегодня, к счастью, большинство получает деньги на карту, а законодатели уверены, что современная конструкция вытрезвителей не будет иметь ничего общего с предыдущей версией.
— Раньше вытрезвители были внутри системы МВД, и, соответственно, экипажи, которые доставляли пьяных в вытрезвители, также находились внутри этой системы. Происходил вполне понятный внутриведомственный сбор. Потому что у каждого свои показатели, — говорит Александр Хинштейн. — Сегодня другая история. Если бюджет, как в Самаре, Томске, Нижнем Новгороде или Татарстане, берет на себя и закрывает затраты работы такого центра, то у сотрудника полиции какой мотив везти просто нетрезвого, но адекватного человека? Для чего? Он приехал, его туда привез, сдал. Получить, извините, откат за то, что он его туда привезет? Из бюджета невозможно. Да даже если сделать платную услугу в полторы тысячи рублей, то сколько надо будет полицейскому отдать, чтобы откупиться? 100 рублей? Будет за 100 рублей экипаж ППС охотиться по городу на хорошо одетых подвыпивших людей? Сильно сомневаюсь.
Осталось, над чем работать?
В любой идее всегда есть место совершенству. И закон о вытрезвителях не исключение. Например, Айрат Фаррахов считает, что очень важно уделить внимание взаимодействию медицинских, наркологических служб и органов правопорядка.
— Человека, поступившего в такое учреждение дважды, необходимо обязательно отправлять на лечение. По крайней мере предлагать добровольно пройти лечение, — говорит Айрат Фаррахов. — Если у человека есть зависимость, но он ее отрицает, на этом здравоохранение заканчивается. К сожалению, сегодня этот человек выходит, отказавшись от лечения (это право предоставлено ему законом), садится за руль, едет и становится опасным. Рост погибших по вине пьяных водителей только за первый квартал 2020 года составляет
Сейчас депутаты работают еще над одним законопроектом. Он касается принудительного лечения от алкоголизма тех людей, которые, по заключению врачей, в нем действительно нуждаются. При этом окончательное решение останется за судом, который планируется наделить правом отправлять зависимых на обязательное лечение.