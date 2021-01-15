Стране вернули вытрезвители: как они будут работать и кого туда заберут

— Раньше вытрезвители были внутри системы МВД, и, соответственно, экипажи, которые доставляли пьяных в вытрезвители, также находились внутри этой системы. Происходил вполне понятный внутриведомственный сбор. Потому что у каждого свои показатели, — говорит Александр Хинштейн. — Сегодня другая история. Если бюджет, как в Самаре, Томске, Нижнем Новгороде или Татарстане, берет на себя и закрывает затраты работы такого центра, то у сотрудника полиции какой мотив везти просто нетрезвого, но адекватного человека? Для чего? Он приехал, его туда привез, сдал. Получить, извините, откат за то, что он его туда привезет? Из бюджета невозможно. Да даже если сделать платную услугу в полторы тысячи рублей, то сколько надо будет полицейскому отдать, чтобы откупиться? 100 рублей? Будет за 100 рублей экипаж ППС охотиться по городу на хорошо одетых подвыпивших людей? Сильно сомневаюсь.



Осталось, над чем работать?



В любой идее всегда есть место совершенству. И закон о вытрезвителях не исключение. Например, Айрат Фаррахов считает, что очень важно уделить внимание взаимодействию медицинских, наркологических служб и органов правопорядка.



— Человека, поступившего в такое учреждение дважды, необходимо обязательно отправлять на лечение. По крайней мере предлагать добровольно пройти лечение, — говорит Айрат Фаррахов. — Если у человека есть зависимость, но он ее отрицает, на этом здравоохранение заканчивается. К сожалению, сегодня этот человек выходит, отказавшись от лечения (это право предоставлено ему законом), садится за руль, едет и становится опасным. Рост погибших по вине пьяных водителей только за первый квартал 2020 года составляет 8,5% .



Сейчас депутаты работают еще над одним законопроектом. Он касается принудительного лечения от алкоголизма тех людей, которые, по заключению врачей, в нем действительно нуждаются. При этом окончательное решение останется за судом, который планируется наделить правом отправлять зависимых на обязательное лечение.

