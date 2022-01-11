«Мы будем начинать с малого»: в Новосибирске планируют восстановить вытрезвители

В Новосибирске в правительстве обсуждают проект вытрезвителей. Сейчас оценивают, сколько будет стоить восстановление отрезвляющих учреждений и где их стоит открыть. Об этом рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина на пресс-конференции ТАСС.



— В настоящее время обсуждаются на уровне правительства Новосибирской области организационные моменты: где и как это будет работать, в какой форме. Я считаю, что это необходимо, потому что человеческая популяция подвержена алкоголю и он может неадекватно сказаться на здоровье. Особенно в зимнее время, поэтому я считаю, что в таком случае нельзя оставлять человека, а ему нужно помогать. Может быть, здесь больше какие-то волонтерские движения необходимы, — рассказала Ольга Кормилина.