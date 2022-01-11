«Мы будем начинать с малого»: в Новосибирске планируют восстановить вытрезвители

В Новосибирске в правительстве обсуждают проект вытрезвителей. Сейчас оценивают, сколько будет стоить восстановление отрезвляющих учреждений и где их стоит открыть. Об этом рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина на пресс-конференции ТАСС.
— В настоящее время обсуждаются на уровне правительства Новосибирской области организационные моменты: где и как это будет работать, в какой форме. Я считаю, что это необходимо, потому что человеческая популяция подвержена алкоголю и он может неадекватно сказаться на здоровье. Особенно в зимнее время, поэтому я считаю, что в таком случае нельзя оставлять человека, а ему нужно помогать. Может быть, здесь больше какие-то волонтерские движения необходимы, — рассказала Ольга Кормилина.
Пока точные сроки, когда появятся вытрезвители, неизвестны, но начать хотят с двух вытрезвителей.
— Когда мы проводили анализ, того количества, которое по приказам, нам столько не надо. Мы будем начинать с малого. Хотя бы по одному вытрезвителю на правом и левом берегу. Будем организовывать, но это компетенция не Минздрава, — поделилась Ольга Кормилина.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич добавил, что сейчас вызовы к пьяным людям в общественных местах поступают в скорые помощи. Раньше в вытрезвителях работали фельдшеры, которые обеспечивали пьяным новосибирцам медицинскую помощь.
— Особенно это актуально в зимнее время. Что греха таить, пьяный вышел, упал в сугроб, получил обморожение и так далее. Этими гражданами раньше занимались сотрудники внутренних дел. После 2010 года, когда вытрезвители были закрыты, вся нагрузка по эвакуации граждан, находящихся в алкогольном опьянении, легла на скорые помощи. То есть людей, которым не нужна медицинская помощь, а просто их довезти до дома или организовать им медицинское наблюдение. Экстренная медицинская помощь им не нужна, но сила сотрудников скорой помощи отвлекается на этих граждан, — поделился Александр Балабушевич.
Закон о возвращении вытрезвителей вступил в силу 1 января 2021 года. Почему стране необходимы вытрезвители, как они будут работать, кто рискует в них попасть и во сколько обойдется ночь в таком учреждении — мы разобрались с экспертами.