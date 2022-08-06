Когда бокал вина за ужином становится проблемой? Как зарождается алкоголизм, разбираемся с наркологом
Рассказываем о том, кто такие алкоголики и как помочь людям справиться с зависимостью
Алкоголизм — это хроническое заболевание. Специалисты считают, что отношение к алкоголю формируется традициями в семье и обществе. Когда мы говорим про алкоголиков, то чаще всего представляем «опустившихся» людей и попрошаек на улице, но страдать от этого заболевания могут даже самые успешные люди.
Мы решили разобраться в проблеме алкоголизма и поговорили с наркологом, руководителем проектов фонда «Зеркало» Ларисой Юрковой.
Портрет алкоголика: физические и психологические признаки
Обозначим сразу, универсального портрета алкоголика нет, но есть определенные признаки, по которым можно определить зависимость.
Первый и яркий признак — это тяга к алкоголю и поиск повода выпить. Например, за приезд или отъезд знакомых, повышение на работе или неудачу в личной жизни. Также лояльное отношение к алкоголю может формироваться традициями в семье и обществе — бокал вина после еды и желание «отметить пятницу». Но когда алкогольные планы срываются, зависимый человек становится агрессивным и раздражительным.
— В компаниях заметно, как повышается настроение в ожидании пьянки, — поясняет Лариса Владимировна. — Такие люди начинают организовывать пьянки, занимаются покупкой алкоголя. Запас алкоголя должен быть — «лучше купить больше, чтобы два раза не бегать». Человек стремится выпить самый первый, говорит бесконечные тосты, и он, как правило, мало ест и много пьет. Исчезает как контроль дозы, так и ситуативный контроль, например, может прийти с похмелья на работу и ищет оправдания своим поступкам.
Следующий признак — употребление алкоголя в одиночку, хотя окружающие могут не догадываться, что человек пьет.
Еще один признак — повышение толерантности к алкоголю, что характерно для второй стадии. Люди с растущей переносимостью спиртосодержащих напитков начинают гордиться тем, что могут много выпить и долго не пьянеть.
Под воздействием алкоголя человек начинает терять свой «человеческий» облик: становится менее требовательным к внешнему виду, к гигиене и постоянно что-то забывает. На более поздних стадиях появляется «юмор ниже пояса».
Появление такого юмора связано с алкогольной деградацией личности. Как объяснила Лариса Юркова, этот процесс связан с энцефалопатией — это разрушение клеток головного мозга под воздействием алкоголя. Проявляется она психическими и неврологическими изменениями, например, снижением интеллектуальной деятельности.
— Снижение интеллекта ведет к неспособности оценить ситуацию, уместность высказываний, снижению и огрублению чувства юмора, — рассказала нарколог. — Остроумие — признак острого ума, а именно с этим и возникли проблемы в связи с гибелью в результате длительного отравления того, что и должно быть острым.
Психологические проявления алкоголизма — раздражительность, плаксивость, агрессия, упадок сил, лживость, а физические проявления — потливость, появление на коже, в том числе на лице, «красных звездочек», дрожь во всем теле. Люди могут попадать в аварии, ввязываться в конфликты, так как в состоянии алкогольного опьянения снижается скорость реакции и способность принятия решений.
«Алкоголизм — это неумение сопротивляться жизненным факторам»: почему люди начинают пить?
Лояльное отношение к алкоголю формируется обществом, в том числе семейными традициями. По словам Ларисы Юрковой, если ребенок вырос в семье, где всё принято отмечать алкоголем, то для него это становится нормой.
— Я всегда поражалась родителям, которые говорили, что первую рюмку принесли своему ребенку они, — делится нарколог. — В 12–13 лет, в новогодние праздники или на день рождения, они давали детям немного алкоголя, и всегда это оправдывалось фразой: «Лучше пей под моим присмотром». На самом деле это своего рода преступление — самый важный в жизни ребенка человек говорит: «Можно». И в другой ситуации человек (ребенок) будет употреблять алкоголь, потому что ему разрешили.
Причинами алкоголизма могут стать семейные привычки, социальные и стрессовые ситуации: потеря близкого человека, работы и смысла жизни.
— Если в семье, обществе, [дети] воспитаны так, что любая проблема имеет решение, и это решение не «химическое», а совместное обсуждение проблемы и поиск выхода, то человеку даже в голову не придет мысль выпить при радости или сложной ситуации, — объясняет нарколог. — Мы формируем привычку «выпить» со всех сторон: реклама, фильмы, общество с лояльным отношением к алкоголю, поэтому для ребенка или взрослого человека это не считается анормальным.
Лариса Юркова рассказала об исследованиях, которые обнаружили связь между социальными стрессовыми ситуациями и алкоголизмом. Так, после дефолта, снижения уровня жизни и пандемии наблюдалась вспышка отравлений алкоголем. Провоцирующая ситуация возникала в один год, рост количества отравлений и алкогольных психозов продолжался на протяжении трех лет.
— Последние события показали, что длительность роста алкогольных отравлений увеличилась. Есть истощаемость общества и населения, и люди начинают пить дольше — вошли в стресс и долго из него выйти не могут. Стрессовые ситуации накладываются друг на друга, и это приводит к тому, что человек не находит ничего лучшего для себя, чем упасть в алкоголизацию. Это бегство. Эмоциональная лабильность тоже способствует тому, что люди начинают спиваться. Алкоголизм — это неумение сопротивляться жизненным факторам, — говорит Лариса Юркова.
Три стадии алкоголизма. Признаки, время длительности стадии. И как определить, когда пора к врачу?
Первая стадия, она же нулевая, возникает перед самим заболеванием. Во время нее формируется психологическая зависимость — чувство комфорта только в состоянии алкогольного опьянения. И человек находит разные поводы выпить. На первой стадии исчезают защитные функции организма — тошнота и рвота. В норме организм воспринимает алкоголь как яд. У человека в первой стадии алкоголизма рвотный рефлекс подавляется. После начинает расти переносимость алкоголя, и человек может выпивать больше, чем он выпивал когда-то.
На второй стадии развивается физическая зависимость. Алкоголь встраивается в обмен веществ, и без него человек испытывает физический дискомфорт. Начинаются запои и появляется абстинентный синдром — похмелье — комплекс психических и соматических (телесных) нарушений: учащается сердцебиение, наблюдаются скачки артериального давления, дрожь, подавленное настроение. Для нормализации состояния снова необходим прием алкоголя. Переносимость алкоголя выходит на плато и необходимая для опьянения доза алкоголя увеличивается.
Для третьей стадии характерна полная деградация личности. Человек перестает контролировать себя и то, что происходит вокруг него. Из-за истощаемости организма (ферменты печени неспособны перерабатывать алкоголь) для опьянения нужна совсем малая доза. Во время третьей стадии же начинаются частые запои и идет потеря человеческого облика. Это не только нарушение гигиенических норм, но и психологические изменения: раздраженность и агрессивность.
Представим человека, выпивающего бокал вина за ужином раз в неделю. Считается ли это зависимостью?
— Если это не сопровождается симптомами, описанными в первичных проявлениях тяги к алкоголю: возбуждение в ожидании выпивки, снижение настроения в случае невозможности провести ритуал — выпить бокал вина в определенное время, то в этом нет ничего страшного, — объясняет Лариса Юркова. — Но если появляется желание увеличить дозу и стремление непременно выпить, то необходимо задуматься, не стоит ли человек на пороге формирования зависимости.
А как определить, к какому врачу обращаться с проблемой: к психологу, психотерапевту или психиатру?
— К специалисту нужно обращаться еще при первых признаках, особенно когда появляется тяга [к алкоголю], — отвечает Лариса Юркова. — При этих признаках необходимо обратиться к психологу. [На первой стадии] важна поддержка близких. Часто алкоголики и их окружение не замечают изменения. Обращаться к психологу и психотерапевту [необходимо], чтобы искать причину, так как алкоголь почему-то появился [в жизни человека]. К психиатру-наркологу необходимо срочно обращаться на второй стадии, при проявлении похмельного синдрома.
Как наследственность влияет на отношение с алкоголем. И правда ли, что алкоголизм — это наследственное заболевание?
— Предрасположенность есть, но алкоголизм — не наследственное заболевание в чистом виде, говорит Лариса Владимировна. — Есть заболевания, которые передаются генетически, алкоголизм к ним не относится. Тем не менее есть определенные изменения в генах, которые могут наследоваться и провоцировать любую зависимость. Эти нарушения связаны с дофаминами — медиаторами головного мозга. Человек не способен получать удовольствие простым способом, и для этого необходим сильный раздражитель. Кто-то находит себя в экстремальных видах спорта. Выработка адреналина идет мощная, и человек от этого кайфует. А кто-то начинает употреблять алкоголь или наркотики и таким образом компенсирует недостаток [дофаминов].
Переносимость алкоголя связана с еще одной интересной особенностью. На той территории, где развивался этнос, не было веществ, похожих на алкоголь. Организм не выработал ферменты, разрушающие алкоголь. У людей с «территориальной» непереносимостью алкоголя быстрее формировалась патологическая алкогольная зависимость, и они чаще умирали от алкогольных отравлений. Когда чужеземцы завезли «огненную воду».
К таким народам относятся индейцы, народы севера, финно-угорская группа — коми-пермяки.
«От одного алкоголика к другому»: что такое созависимые отношения с зависимым человеком
Созависимость — это вид нездоровых отношений, в которых партнеры зависят друг от друга. В отношениях с алкоголиком это проявляется так: один из партнеров зависим от алкоголя, а другой зависит от него. Такие люди потенцируют друг друга. Тот, кто пьет, находит тысячу оправданий своему алкоголизму и получает определенные выгоды: сначала удовольствие от выпитого, а после — удовольствие от того, что его поведение поощряют (прощают проступки) или он избегает «наказания». Тот, кто живет с алкоголиком, живет интересами зависимого человека, подстраивает под него свою жизнь и пытается установить над ним контроль.
Заметим, что люди в принципе зависят от окружения и общества, но здоровый человек способен жить в этой ситуации сохраняя себя, а нездоровый испытывает психологические и физические трудности и меняет образ жизни, себя в угоду ситуации (в данном случае ради зависимого человека).
— Чем страшна созависимость? Возьмем классический случай (хотя может быть и обратный): жена мучается с пьяным мужем. Женщине говорят [окружающие]: «Что ты мучаешься? Уходи!», но на самом деле она получает вторичную выгоду. Мало того что женщина контролирует мужчину и получает удовольствие, потому что ее жалеют, идут навстречу и помогают решать жизненные вопросы, — объясняет нарколог. — Также женщина удерживает алкоголика рядом с собой. Девушки, уйдя от одного алкоголика, находят другого — это постоянная роль жертвы. И когда муж говорит: «Я пью, потому что ты такая», а жена отвечает: «Почему я должна ходить к психологу? У него проблемы, пусть и лечится! Я здоровая». На самом деле нет, если женщина живет в этих нездоровых отношениях и получает, как бы это странно ни звучало, выгоду от них, надо с психологом разбираться в причинах нахождения в этих отношениях.
Почему, говоря «алкоголик», мы представляем только человека «под забором»
По словам Ларисы Юрковой, проблема российского общества в том, что алкоголиков поддерживают и покрывают. Это поведение связано с разными традициями, одна из них — жалостливость. «Всегда жалко убогого». И алкоголики ассоциируются с несчастными людьми, неспособными справляться с трудностями.
— Алкоголику надо, чтобы его жалели: чем больше вы поддерживаете [его желание пить], тем больше он будет употреблять. Общество не воспринимает алкоголика как человека успешного, а это могут быть министры, актеры, великие спортсмены, но они не ассоциируются с алкоголиками, пока не начнут «падать». Алкоголик может быть внешне сохранен, но способен навредить [окружающим] гораздо больше, чем человек, упавший под забор, — печально делится специалист.
Поощрение алкоголиков не считается зазорным, а заболевание воспринимается как слабость.
Алкоголь может быть полезен? Как регулярное «лечение» влияет на здоровье
Всем известно, что алкоголь вреден для здоровья человека, но некоторые принимают его как лекарственное средство. Однако алкоголь — седативное средство и угнетающе воздействует на центральную нервную систему, начинается гибель клеток мозга и развивается деградация личности. Спиртосодержащие напитки в любых дозах нарушают работу печени, желудка, сердца и поджелудочной железы. Нет ни одного органа, который бы не страдал в организме при употреблении алкоголя.
Лечение алкоголем выгодно только его производителям. Лоббистское продвижение спиртных напитков приводит к серьезным последствиям.
— Есть таблички, [где сказано], при каких заболеваниях и каким алкоголем нужно лечиться, — рассказывает Лариса Юркова. — Конечно, это опасно, особенно когда распространялись такие дикие рекомендации: если мало молока, попей-ка, милая, пивка. Кормящим женщинам предлагалось стимулировать выработку молока пивом и другими алкогольными напитками. Естественно, это наносит непоправимый вред младенцу и самой мамочке.
Нарколог считает, что алкоголь может быть полезен только при обморожении. Растирание тела и прием небольшого количества внутрь способствует расширению сосудов, и кровь быстрее поступает к замерзшим частям тела.
Зависимые люди привыкли расслабляться алкоголем. Но важно понимать, что алкоголь — не решение проблемы. Спиртные напитки развивают психические расстройства.
— Одним из признаков усугубляющейся алкоголизации является депрессия, — продолжается нарколог. — Она обусловлена биохимическими процессами, которые происходят в мозге под воздействием алкоголя. Из-за химического воздействия на мозг, вмешательства алкоголя в работу медиаторов подавляется работа ЦНС и провоцируется развитие депрессии.
Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Так ли это?
Алкоголизм — это общее заболевание, не зависящее от гендера. Разницы между мужским и женским алкоголизмом, как рассказала специалист, нет. Но есть определенные социальные и физиологические тонкости в сложности лечения женского алкоголизма.
К алкоголизму мужчин относятся терпимо, в то время как женский алкоголизм осуждают. По словам нарколога, мужчины чаще всего — групповые пьяницы. Окружающие видят, как они пьют, и вовремя могут их остановить. На женщин же влияют стереотипы и давление общества.
— Женщина — мать, хранительница очага, — объясняет социальные факторы женского алкоголизма Лариса Юркова. — Сексизм играет отрицательную роль. Женщина воспринимается как некий придаток кухни. Исходя из этого, девушки начинают пить в одиночестве или на ночь, пока никто не видит. Из-за неуверенности в себе, неудач в семье и на работе, проблем в личной жизни женщины начинают потихонечку выпивать, чтобы снять напряжение. Они долго не обращаются за помощью, а родные либо закрывают глаза, либо не видят, что они спиваются.
Физиологическая причина трудности лечения женского алкоголизма связана с особенностями строения тела. У женщин меньше количества воды в организме, чем у мужчин, и больше жировой ткани. Алкоголь как бы находится в большей концентрации. И опьянение у женщин наступает быстрее, чем у мужчин. Также женские гормоны обусловливают повышенную всасываемость этанола, из-за этого уменьшается срок формирования алкоголизма.
«Алкоголик никогда не научится пить как все»: почему бывших алкоголиков не бывает
Алкоголизм — это хроническое заболевание. И нужно понимать, что как любое хроническое заболевание, оно неизлечимо.
— Алкоголик никогда не научится пить как все. Фраза «бывших алкоголиков не бывает» означает [следующее]: человек, страдавший алкоголизмом и прошедший лечение, не употребляет алкоголь. Но алкоголь встроился в обмен веществ и «умеет ждать», — рассказывает нарколог. — Люди, не пьющие много лет, более двадцати, начиная выпивать, очень быстро возвращались в ту стадию, из которой ушли. Организм как будто компенсирует все годы невыпитого алкоголя. В таком случае хорошо помогают группы анонимных алкоголиков. Важно не только медицинское лечение, но и поддержка людей, которые прошли алкоголизм и научились жить трезвой жизнью.