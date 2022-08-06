Когда бокал вина за ужином становится проблемой? Как зарождается алкоголизм, разбираемся с наркологом

— Если в семье, обществе, [дети] воспитаны так, что любая проблема имеет решение, и это решение не «химическое», а совместное обсуждение проблемы и поиск выхода, то человеку даже в голову не придет мысль выпить при радости или сложной ситуации, — объясняет нарколог. — Мы формируем привычку «выпить» со всех сторон: реклама, фильмы, общество с лояльным отношением к алкоголю, поэтому для ребенка или взрослого человека это не считается анормальным.



Лариса Юркова рассказала об исследованиях, которые обнаружили связь между социальными стрессовыми ситуациями и алкоголизмом. Так, после дефолта, снижения уровня жизни и пандемии наблюдалась вспышка отравлений алкоголем. Провоцирующая ситуация возникала в один год, рост количества отравлений и алкогольных психозов продолжался на протяжении трех лет.



— Последние события показали, что длительность роста алкогольных отравлений увеличилась. Есть истощаемость общества и населения, и люди начинают пить дольше — вошли в стресс и долго из него выйти не могут. Стрессовые ситуации накладываются друг на друга, и это приводит к тому, что человек не находит ничего лучшего для себя, чем упасть в алкоголизацию. Это бегство. Эмоциональная лабильность тоже способствует тому, что люди начинают спиваться. Алкоголизм — это неумение сопротивляться жизненным факторам, — говорит Лариса Юркова.

